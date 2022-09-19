2022扶輪公益路跑 成為疫情解封後首場萬人路跑

跑在濱海公路上，這裡的車彷彿都趕投胎似的飛快的呼嘯而過，雖是已過中秋但是天氣一樣炎熱。幾個小時前這場據說是最後一屆(？)的極東越野賽從沙灘起跑了，人數不多來的不知道有沒有50人？也許大部分都去另一場規

2022-09-19 09:56