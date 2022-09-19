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2022扶輪公益路跑 成為疫情解封後首場萬人路跑

運動筆記／ 創意實踐家

路跑活動為5K休閒組，適合初次跑步的民眾參加

2022扶輪公益路跑於9月18日從總統府前凱達格蘭大道開跑至終點臺北市政府前廣場，距離五公里的路跑活動逾12,000名扶輪社友與跑友共襄盛舉。現場由臺北市政府民政局藍世聰局長、蔣萬安立法委員、國際扶輪世界年會地主籌備委員會HOC謝三連主委、國際扶輪3481、3482、 3490、3521、3522、3523六個地區總監共同鳴槍起跑！

黃珊珊前副市長與體育局李再立局長擔任領跑貴賓與50組視障跑者一同起跑 

     

扶輪社舉辦大型路跑活動希望能藉此傳達社會互助的正向力量，也鼓勵民眾能多多走向戶外培養運動習慣。此次路跑為休閒組5km，沿途經過臺北市的林蔭大道仁愛路，路線平坦且筆直，非常適合初次跑步的民眾參加。

仁愛路上滿滿的穿著紫色紀念衫的路跑人潮

活動所募得的贊助金額結餘，各地區將捐贈給相關社福單位，像是財團法人婦女救援基金會、尼泊爾國際醫療服務、台北市北投區的大屯國小…等。今天現場也有50組視障選手熱情參與，由陪跑員陪伴每一位視障選手跑向終點完賽，前導車邀請50位身障手搖車選手帶領跑者由凱道出發，希望能以此連結扶輪社友的力量，共同努力多元、平等與包容，一起實踐想像扶輪的美好世界。

路跑活動由總統府前凱道起跑至臺北市政府終點，總長五公里

3523地區的社會服務將此次活動募款的結餘款將捐贈給尼泊爾國際義診

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