賽事心得／極東越野賽 趕上最終回

跑在濱海公路上，這裡的車彷彿都趕投胎似的飛快的呼嘯而過，雖是已過中秋但是天氣一樣炎熱。幾個小時前這場據說是最後一屆(？)的極東越野賽從沙灘起跑了，人數不多來的不知道有沒有50人？也許大部分都去另一場規模較大的棲蘭越野賽了，所以我感覺這最後一屆的極東越野也是一切從簡。在規模不大的市場裡也很難看見有運動品牌會在台灣特意地去經營，大部分的賽事都是愛好者號召組織的，也很少會有官方單位來協辦。

開賽前才出現的起點

這是歷史畫面

選手真的不多

跟在地ㄟ合拍一張

咪：看看這群傻子在幹什麼~

主持人催促著大家趕快到沙灘起跑點集合，主持人的話跟他的髮型一樣簡潔有力突然間就開跑了(我喜歡~)，一開始是不長的公路，沒多久就進山徑了。人少的好處是不塞車，一路順順的就到補給站了，在這簡單的冰水、運動飲料、沙士就很讓人滿足了，基本上技術性的路段不多，爬升也不算密集加上有山有海的景色可以讓人享受下美景，讓人比較〝阿雜〞的是山徑上鋪滿芒草就跟泥巴一樣古溜，難怪主辦賽前一直叮嚀要戴手套。上上下下幾個山頭開始遇到幾座墳墓這也就是說離道路不遠了，果然來到公墓道路的補給站，一邊喝水一邊看著這一大片的〝別墅區〞心想如果有夜賽經過公墓區應該是蠻刺激的，接著到了三貂角雷達站才恍然大悟為何這賽事叫極東越野。

感覺班遊要出發了

出發後是一小段公路

不久進山徑了

人不多就不太會塞車了

陽光不大開始上坡了

看看這些標誌條...

山里的廢墟最有味道

開始有風景了

上上下下起伏不大

還不算滑的土徑

海景山色很漂亮

芒草真令人厭煩

一顆顆的山頭有不一樣的景色

在山頭上真的不想離開了...補給站應該在這的...

那個龜島~卡美拉~~

這一路的芒草...難怪主辦不想辦了

海景第一排前的補水站感覺水特別涼...

終於快到那顆雷達站啊...

很想一路下海去

賽道接到了公路上，大好的陽光與海景就是呼嘯的車速聲有那麼點煞風景，進了漁村涼亭的補給站來兩碗冰涼的石花凍真是件爽事；一位小鮮肉志工幫我擦了超涼爽的乳液還說我大腿狀況不錯但是小腿比較緊。看了一下路線軌跡出了漁村從公路旁的進入山徑後就是最後一段的爬升回到第一個補給站了。

終於不用閃卡車的車道了

接著就進漁村了

可愛的咪咪叼魚像

也許是那乳液的關係(還是這爬坡也不陡不長)通常我最討厭最後一段的爬升，但這次覺得最後這爬升也是蠻順利的少邊爬邊幹譙的碎念，看到補給站後也就是說離終點不遠了而且只是下坡跟平路了。不過也走錯一次叉路，跑跑走走的回到公路上也差不多快中午了街上遊客正熱鬧著，最後轉入沙灘時聽到主持人要求入水再游回來終點，當然也許是玩笑話但想到身上的手機打消了配合主持人這要求正正常常的回到終點。

進入最終回爬升

過了補給站就是一路下坡了

最後的一段了

從沙灘進入終點...如果安排比基尼迎接選手...

完賽便當跟紀念品...收工

完賽後拿著便當跟啤酒坐在地上才看到腿上不少划痕，幾年沒用的品牌手套也破毀了，吹著海風今天天氣真的算是舒服的。很幸運的第一次參加這賽事也是最後一次了，這場真的蠻剛好的有點累又不會太累，聽說前幾屆熱的要死最後一屆算是給參賽著一個美好回憶了。