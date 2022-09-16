訓練心得／田中馬初半馬官方訓練營 學到好多觀念

身為田中人在當過好幾屆田中馬拉松志工後，就在心中默默許下有朝一日，我也要成為在田中馬賽道上奔跑的跑者！

從慢慢有在跑步時就在想我的第一場一定要在我的家鄉跑，因為可以睡飽吃飽喝飽XD 但是一直以來都沒有勇氣報名，總覺得我還沒有準備好。在因緣際會之下發現了官方主辦的初半馬訓練營而且還是科學化的訓練，心想我的半馬終於有機會實現了，於是手刀報名。在正式開訓前三天很不幸的確診了，擔心會不會因此要放棄這期待以久的訓練營，不過好在班主任的即時協助以課程直播方式，讓在隔離中的我也能參與姿勢跑法的基礎課程。

正式上課的第一週就讓我非常震撼，好多觀念是以前沒有的！原來跑步前的暖身比跑步本身重要，跑的質量比速度、距離都重要，所有一切都要以不受傷為原則！

教練當時還說了一句讓我非常印象深刻的話：「要讓自己每次跑完都是好的感受結尾，這樣就會期待下次的跑步。」在這之前我的暖身都是3-5分鐘解決就開始跑步，跑完也不一定會收操，偶而跑完覺得腰痠、膝蓋卡卡我都覺得是正常現象…。

(現在的我無論如何都會認真的暖身)

在正式跑主課表第一週 70分鐘有氧配速跑 當時剛隔離完覺得自己可能跑不完，怎麼跑都覺得好喘累了就想停下來走，不喘了才開始加速往前跑，當時的感覺只有好累偷偷想要放棄了！我撐得住3個月嗎？不過要謝謝教練們與班主任給了我很多信心，以及分享了確診後如何恢復自己的狀態。接下來第二、三週理解了配速區間、心律區間，也慢慢學會控制配速，加上認識了好多同學，大家互相鼓勵有著共同目標向前跑，時間一下子就過了，跑完後才發現穩定的配速跑起來這麼舒服心臟不會忽快忽慢的跳動著，呼吸也可以很順暢。

在參加訓練營之前我其實都覺得跑步很無聊，所以會聽聽音樂讓自己覺得時間過快一點，不過聽了教練的建議要把心放在感受上，一發現自己哪一邊肌肉緊繃、哪個關節怪怪的就應該先停下來調整，而不是不管他繼續跑。從中也發現跑步是種身心靈的修練、與自我的對話。

課程來到了第四週”有氧基礎檢測日”，我一直對於能不能通過檢測沒有信心，因為自己開始跑步的時間不長，加上遇到颱風天起跑前天空還下著雨，從來沒有在雨天跑步過的我，一直在想會是什麼樣的體驗但幸運的是起跑後雨就停了，也因為一開始就沒有給自己太大的壓力，反而讓自己的心律是穩定的狀態於是我就意外的通過檢測了!!

直到檢測跑完整整90分鐘後身體沒有任何不適反而是一種放鬆的狀態，才驚覺原來這就是跑步阿😂！短短一個月就讓我覺得報名訓練營是今年最棒的決定，有著專業的教練群、助教、班主任，還有一群有著相同目標的同學一起努力! (最重要是有專業的攝影師把訓練過程完整的記錄下來)期待接下來的訓練課程~

每堂都在愉快歡樂的氛圍中收操下課。