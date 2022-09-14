倒退跑好處多 訓練肌肉平衡燃燒更多卡路里、避免膝蓋受傷

倒退跑世界紀錄保持者：Shantelle Gaston-Hird。圖/KnutsfordGuardian

當這位馬拉松跑者和世界紀錄保持者 Shantelle Gaston-Hird 出門跑步時，經常會被路人投以疑惑的眼光，甚至有人會跟她說，「親愛的你跑錯了吧！？」因為她不是往前跑，而是倒退跑。而且她並不是唯一一位往後跑的人，近期有越來越多的人加入這個行列，因為這麼做可以提升整體的跑步表現，並降低受傷機率。

儘管倒退跑看起來有違常理，但經過一系列驗證後，發現它有不少的好處，不但可以減少膝蓋受傷，還能燃燒更多的卡路里。

改善你的姿勢

因為多數跑者遇到的大多數的姿勢問題，都是由於肌肉平衡不良而造成的。Gaston-Hird 解釋說，這種不平衡會導致補償模式，給身體帶來過度壓力，導致臀部、下背部、上肩部和頸部疼痛。你必須將力量訓練納入日常生活中，訓練你的身體以支持良好的姿勢，否則會越來越嚴重。她建議，倒退跑步可以是一種很好增強力量的鍛煉方式，而且也很容易融入到訓練計劃當中。

減少膝蓋受傷

向前跑是一項驚人的鍛煉，有很多好處，不過它卻會給你的膝蓋帶來巨大的壓力—這就是為什麼如果你的膝蓋不好，跑步只會讓情況會變得更糟。而當你倒退跑時，腳著地和抬起的不對稱性被逆轉，它對你的膝關節會較為溫和。

倒退跑比向前跑燃燒更多的卡路里，並減緩受傷。圖/EveningStandard

燃燒更多的卡路里

Gaston-Hird 與曼徹斯特都會大學合作研究向前跑和向後跑的區別。他們發現，Gaston-Hird 以固定速度向前運動與以相同速度向後運動進行比較時，她向後運動多消耗了 30% 以上的氧氣。Gaston-Hird指出：「在跑步過程中，大肌肉群參與其中，這些肌肉群包括你的核心肌肉、臀肌群、膕繩肌群和小腿肌肉群。然而大多數人傾向於以股四頭肌為主，所以他們不會不要正確地使用他們的臀肌或核心群肌肉。當你反向跑步時，這些大肌肉群的使用方式不同，身體必須更加努力地，因此就會燃燒更多的卡路里。」

訓練本體感覺

是指你的的身體在不實際觀察的情況下，去感知四肢和其他部位的運動、位置和方向的先天能力，以確定其空間方向並保持平衡。倒退跑會挑戰你的運動模式，從而改善你的本體感覺。Gaston-Hird 指出：「倒退跑步迫使你透過跑步動作來意識到你的姿勢和位置，最初，當你的神經系統超速運轉以協調四肢時，你感覺就像在冰上的小鹿斑比，會手忙腳亂，不過一旦進入節奏並放鬆身體，行動就會開始恢復正常。」

倒退跑可以訓練本體感覺。圖/Metro

增強周邊視覺

Gaston-Hird 說：「倒退跑可以訓練腦部、眼睛和四肢，這是其他運動做不到的。它透過本體感覺和周邊視覺訓練，來提高你身體的意識和反應時間，並幫助運動員提高他們的整體表現。」

增強肌肉協調

倒退跑會訓練身體後面的肌肉群，意味著身體前部的肌肉不必出這麼多的力。這種肌肉平衡可以提高身體整體耐力，你可以走得更久，因為身體後面正在使力，前面就不用花出兩倍的力氣，藉而來訓練肌肉平衡。

促進心理健康

倒退跑運動員 Yoder 發現，倒退跑步是一項很棒的右腦鍛鍊，有助於提高創造力，他說：「這也是一種正念練習，當你進行倒退跑步時，你會非常了解自己的運動和環境，由於你不想跌倒所以會非常專注，以至於不太會注意到周圍其他人在幹嘛。」Gaston-Hird 也說：「這種強烈的意識可以幫助你專注在當下，而不會被分心，讓你更好地調節自己的情緒並控制自己的想法。」

倒退跑世界紀錄跑持者 Aaron Yoder 。圖/Runner's World

如何安全地練習倒退跑

選擇一個開放的空間

Yoder 建議選擇平坦、乾淨和寬闊的路面，例如田徑場跑道。Gaston-Hird 則建議，像足球場這樣的草地和寬闊的空間也是很完美的。

注意你的姿勢

Yoder 提醒，倒退跑時身體要保持直立，千萬不要向後傾斜，並確保在倒退跑時身體不要過度旋轉。目標是讓你的臀部和肩膀朝前。Gaston-Hird 補充說，你只需稍微轉動肩膀，看看背後有什麼障礙，如果當你轉向一側扭動時，膝蓋內側開始疼痛，那就是你過度旋轉的跡象。

Yoder 提醒，倒退跑時身體要保持直立，千萬不要向後傾斜。圖/Daily Mail

從小處著手

跑步教練 Lisa Levin 說：「不建議突然改變跑步方式，因為你的身體會不習慣這種運動模式。」 Yoder則建議：「如果有興趣嘗試倒退跑步，一開始先交錯練習，倒退跑步 30 秒，接著倒退步行 30 秒。或者先往前跑兩英里，在往後跑半英里，慢慢鍛煉以幫助身體調整。」

新聞來源：Forbes

責任編輯：Eulla

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