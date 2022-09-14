賽事心得／苗栗山城星光馬 總排或許是撿來的、成績進步是真的

久違的賽事

從2020年開始新冠肺炎疫情爆發，工作量大增，面對疫情起起伏伏，這兩年運動對我來說有點奢侈。直到去年年底疫情稍稍明朗，加上國人疫苗施打率較為普及，因此才開始陸續規劃參加賽事。

20220320萬金石馬拉松

從2021年12月開始準備萬金石，每週漸進式的長距離練習，月跑量拉到200公里以上。3個月後上場，原以為成績應該會稍稍進步，但是我的以為其實是誤會，難怪賽後象總在我的粉絲專業上留言說「怎麼有人會說要到萬金石 石皮P B啊！通常是 石皮車侖 比較多耶」。萬金石成績以04:48:38收場。還比20191229嘉義馬拉松的的PB 04:40:48退步了8分鐘。

8月苗栗縣運是開始訓練的契機

萬金石跑完後沒有安排賽事，懶癌在全身發作，用各種理由歡樂休息了3個月，4-6月的月跑量都只有100多。直到有天晨跑在體育場遇到楊金光教練，要我參加縣運5000和10000公尺競賽，出於尊師重道，教練叫我參加就報名參加了（是個好學生無誤）。現在想起，參加縣運這件事我認為還是個謎 。我非菁英選手，也非天賦異稟。報名參賽不想隨便跑完的心態，只是從確定參賽到正式比賽的日子只有約莫1個月，連續好幾年夏天跑步休眠狀態，勉強漸漸重拾晨跑習慣。賽前一週也盡力找時間到體育場練跑內圈。楊教練交代的跑姿、擺手、收操和跑步細節也盡力調整吸收。啟動訓練的時間太慢，本來就沒實力的我也沒什麼好掙扎的，只能盡力維持跑量並努力修正自己。第一天5000公尺順利跑完沒有被大會趕下場，第二天10000公尺則因不耐艷陽高溫而棄賽。

第二天縣運10000公尺，跑到要虛脫昏倒，最後棄賽。

練了就練了 就繼續跑下去吧！

晨跑成為日常。每天04:20鬧鐘響起，梳洗後05:00開始晨跑，每天約10公里的路線奠定體能基礎。假日則是練習長距離，目前至少每個月選一天週六，凌晨03:00或04:00從後龍火車站跑到大甲吃阿富湯包，全程約全馬的距離。週日則是在聯大附近的恐怖路線訓練，苗栗-西湖、青青草原、聯大-羊寮坑...，想到就累累的啊!幸好有後龍夜跑團的曦、許大哥、餅乾、義杰哥、豐銘、邦哥；還有雅集路跑社的夥伴們一起團跑，至少心不孤單。

蠻喜歡清晨從後龍到大甲吃湯包的訓練，揹著水袋，說走就走。

雅集路跑社假日團跑

20220909苗栗山城馬拉松

賽事原本是9/3辦理，但因軒嵐諾颱風當天臨時停賽，延至9/9中秋連假辦理。網路上正反兩極的聲浪不斷，也能理解主辦單位辦理賽事真的不容易，也因此不少人因原訂連假行程不能參賽而選擇退費，苗栗賽事本來就不是大賽事，颱風攪局後更是掃掉不少高手參賽。原本報名參加全馬的女生就已經很少，實際參賽的女生又更少了。下午4點30分起跑，起跑溫度31度，幸好有風稍微緩和熱度。前11K豐銘陪跑，謝謝豐銘幫忙壓速度不致暴衝，以約6分速的節奏跑完前半馬。賽道是熟悉的練習路線，而且2017、2018都有跑過山城星光半馬，只是這次報名全馬，同樣的路線要跑兩圈，想到就有點膩啊！

到第二圈是磨人心智的開始，但也許是9K、半馬、全馬的大家都會在賽道上折返碰面，互相加油打氣，不知不覺跑到30幾K，身體開始感到疲累，後面每個水站都進去補水。一位一直跑在我前後的大哥突然問我「你是不是有進總排?」，我笑著回答他「大哥你幫我算一算」。後來想想其實根本算不出來，因為在圓樓那邊繞圈後折返，怎麼算都不準啦!過了北勢橋剩下3公里，看看手錶均速離目標平均配速有一段落差，萌生當步兵念頭，尤其身邊都沒甚麼人，一個人獨跑的過程好虐，不斷告訴自己要堅持跑下去，於是用了餅乾賽前建議的催眠微笑法，讓自己身體和心理的疲憊降到最低，也就順利渡過了心理和生理的撞牆期。要進終點前，在體育場大門口聽到作人員大聲喊著「女總二回來了!」。「什麼!我竟然是女總二!」內心滿滿的激動，剩下的300公尺我在工作人員的加油聲中，邁開步伐努力衝向終點，大喊「我要破PB啦!」衝線的那一刻眼淚都要掉出來。是的，我破PB了!這次真的破PB啦!!!!!!

進終點時，太開心了，興奮到模糊。

總排或許是撿來的 但成績進步是真的

大會成績04:24:05，比2019年嘉義馬成績進步16分鐘。女子組總二。這場比賽因為女生參賽者少，能上凸台好像也沒有這麼了不起，但是能夠突破自己的成績就是超開心。陸續女總三曦和總四邱姐陸續回到終點，也恭喜曦在這場賽事破PB。因為參賽的女生真的很少，所以大會貼心的安排前四名先頒獎，不然等到前十名回來不知道要等多久啊~

前三名回來就或不急待上凸台先拍照啦!

謝謝敏敏、樹哥總是在場上幫我們加油，是我們最強後盾。另外還有後龍夜跑團的許大哥、豐銘大家一起和女總一合照。

由男子百傑曾義財教練親自頒獎，好開心。

貼心的大會，讓我們前四名先頒獎啦~

苗栗客家圓樓特色的獎盃，還有兩個西湖柚子沒入鏡。

謝謝苗栗縣政府、苗栗縣路跑協會、育達科技大學休閒運動管理系，除了疫情嚴峻時幾乎每年都辦理這場小而美的賽事。賽道上的志工很貼心熱情，交管也盡量在不影響跑者的情況下進行，由衷感謝大會的工作人員們。要謝謝平常陪跑的後龍夜跑團曦、餅乾、許大哥、義杰哥、豐銘；雅集路跑社享儒哥、胡大哥、楊老師、華成...等人，還有20年老友瑞呈常常陪我晨跑；最後最要感謝一直支持我跑步的家人們。我會繼續努力的跑下去。

謝謝運動筆記攝影師為我留下這個美好的記憶。除了臉上的笑容，還有我壯碩的大腿和結實的小腿。