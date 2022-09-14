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111年統一發票盃暨國民法官新制路跑活動 12月4日在臺南開跑！

運動筆記／ Opcc Act

財政部南區國稅局表示，廣受路跑界好評的財政部統一發票盃路跑活動，111年起跑囉！今年正式邁入第13年，將於今（111）年12月4日在臺南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場熱鬧開跑。因應國民法官新制明年1月1日正式上路，本次活動財政部更結合司法院一起為國民法官新制起跑，攜手做公益。

(財政部政務次長阮清華為路跑活動致詞並預祝活動舉辦順利)

該局說明，統一發票所創造的稅收是政府重要財源之一，而統一發票盃路跑活動過去12年共辦理53場，吸引近61萬人參加，募集超過1千多萬張發票，全數捐贈社福團體，發票中獎金額超過千萬元。

(輔仁大學競技啦啦隊帶來精彩表演)

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該局指出，財政部特別感謝司法院、合庫金控、第一金控、兆豐金控、華南金控、臺灣中小企銀、臺南市政府及臺灣港務公司的全力支持，為宣傳今年的路跑活動，9月13日舉辦統一發票盃暨國民法官新制路跑活動記者會，由財政部阮政務次長清華與司法院、合庫金控、第一金控、兆豐金控、華南金控、臺灣中小企銀及臺南市政府代表，一起進行「財政向前跑 臺灣最美好」起跑儀式。       

該局進一步表示，111年財政部統一發票盃暨國民法官新制路跑活動，分為半馬組（21K）、挑戰組（12K）及休閒組（3k），半馬組及挑戰組分別酌收報名費400元及200元，名額各6,000名，休閒組民眾只要捐贈111年11-12月統一發票3張（每張10元以上紙本或雲端發票），即可免費參加，名額8,000名（活動現場開放1,000名），各組完跑後可憑號碼布領取精美完跑禮，還可參加現場抽獎及宣導活動。

 

本次活動所募集的發票，將全數捐贈社福團體，網路報名期間自9月13日下午4時起至10月27日止，名額有限，歡迎民眾踴躍報名參加，詳情請上活動官方網站(https://www.2022mofrun.com.tw/）報名及查詢。               

活動資訊

👉半馬組/挑戰組報名：https://irunner.biji.co/2022mofrun12k-21k

👉休閒組(3K)報名：https://irunner.biji.co/2022mofrun3k

❤️活動日期：111年12月4日(星期日)

❤️報名組別：半馬組21K、挑戰組12K、休閒組3K

❤️報名時間：111年9月13日16:00開放報名

❤️ 活動地點：臺南市政府永華市政中心西側廣場及西拉雅廣場

⭐報名費用半馬組(400元)、挑戰組(200元)、休閒組(免費-捐3張發票)

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