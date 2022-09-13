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賽事心得／飛虎半程馬拉松 4小時內反差速變身

運動筆記／ 陳昭龍

▲與縣長(上排左三)、黃美瑤議員(上排左一)、虎尾鎮丁學忠鎮長(上排左二)、飛虎常跑協會理事長(上排左四)與代言人陳裕成(下排左一)等合影

9/4清晨6：00輕裝沿飛虎半程馬拉松賽道自主練跑，然後速返家盥洗換裝，參加10：00藝文活動， 4小時內「動」「靜」皆有，第一次碰到此際遇，回味無窮！

軒嵐諾颱風攪局，原9/3苗栗山城星光馬延期，跑友建議9/4可隨飛虎全國半程馬拉松之賽道跑半馬，這建議的確不錯，因此9/4起個大早，隨身帶了一瓶水到虎尾農博公園會場與跑友們同樂。到達會場時已是6：15，半馬與10K賽事已起跑，因是自主訓練不急一時跟跑，先與好友裁判張恭聖及此場代言人陳裕成照面打招呼並表達敬意，然後再至起跑點待命，隨5K跑友一起起跑，此時看見令人感動的一幕，縣長居然一大早至會場擔任鳴槍貴賓，我雖戴著口罩，縣長還認得出我是誰，叫了聲「校長」，縣長識人能力真是厲害。身旁還有黃美瑤議員、虎尾鎮丁學忠鎮長及飛虎常跑協會理事長，印象中我只要在雲林跑馬，幾乎都會看見縣長一大清早來鳴槍，縣長身體力行，推動雲林全民健康運動年，著實佩服縣長體力。

因為是半馬，平時假日沒有參賽或是登山，我多會自主訓練跑半馬，所以沒什麼負擔，家人在12K後加入後勤補給，我也因此一路暢跑，半馬21K花了2小時30分36秒完成，流汗排毒好不痛快，抵達終點時已近9：00，隨即驅車返家盥洗，趕著10：00由內湖國小程淑玲校長與兩位同門習畫師姊妹一起聯展「舞墨仨味」水墨畫，不管是水墨畫作或是書法作品，都讓人驚艷，實為大師級作品，與淑玲校長在其得意作品「荷葉四連畫」前合影，顯見其藝術畫作的超凡美力。

從6：00到10：00，4小時內從「輕裝跑馬」到「莊重休閒」的穿著，各位是否看到我的反差？從活力動跑到藝文展場的著裝變化與容貌神態，真是判若兩人！

後記：賽後與女總排第一蔡雅安合影，雅安是我在褒忠國中任教時的學生，為師者引以為傲。她是馬界的知名跑者，2017年全運會以3小時1分18秒跑完全馬，勇奪全國第四名。

     

▲與女總排第一蔡雅安及代言人陳裕成合影

▲與張恭聖裁判合影

▲與代言人陳裕成合影

▲與內湖國小程淑玲校長合影

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