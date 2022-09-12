旅跑記趣／跑在橫濱港邊 朝聖會動的鋼彈

嗨嗨～我是愛跑步的艾伯特，說到日本的１：１比例的鋼彈大家可能第一個想到的就是台場的鋼彈，去朝聖過幾次但總覺不會動的鋼彈少了些什麼，沒想到能超越日本人的真的就只有日本人，在2020年12月底在橫濱開始展出的真實比例鋼彈，這次主題是「こいつ、まだ動くぞ！」（意思大概是「這傢伙在動！」），會動的鋼彈馬上吸引我的興趣，記得當時我人在台灣跟在日本的老婆說下次去日本我要去朝聖一下，沒想到就這樣等了兩年才又回到日本。

這週五剛好因為手上的青春18車票快到期，老婆要我找一天自己出去走走把它用掉，所以我決定就去一趟橫濱看看會動的鋼彈吧。本來計畫是到達橫濱站後再轉搭地鐵到元町。中華街站就可以步行去看鋼彈，但後來發現其實從橫濱站過去大概就5公里，加上每次去橫濱都有看到有人在港邊的公園跑步，想說那這次我就跑過去吧，也可以省一筆電車的費用（地鐵不是ＪＲ系統不適用青春18套票）。

由於從自己家搭車到橫濱站單程大概需要２小時，在日本不太適合在電車上穿著剛運動完臭烘烘的服裝，所以帶著最好要帶著一套乾淨的衣服來換，而這些衣物在跑前可以先寄放在車站的付費式置物櫃中，相當方便。

我們從橫濱站出發，今天氣溫是29度晴時多雲的氣候，太陽在雲層中時很舒服，但太陽露臉直曬則還是很熱，所以還是有帶水袋背包來適當補水，雖然很多人會覺得日本氣候比台灣好跑很多，在多數人的印象中日本很乾（因為冬天來玩很容易早上流鼻血），但實際上日本的夏天也是很熱且濕度也不低，上個月動不動就來３７度、３８度這種高溫很可怕，所以適當的補水還是很重要。（日本政府也是常常呼籲補水避免中暑）。

起跑後就順著港邊的道路一路往GUNDAM FACTORY前進吧，一邊是超現代化的高樓大廈一邊則是美美的海港，跑起來心情都好了起來。

在路上也會遇到日本跑友，看他背著大背包跑真是敬佩啊，我背個水就嫌重了。

這次跑的路線會經過幾個橫濱熱門的景點，首先經過的是「橫濱 COSMOWORLD」，這是一座位於橫濱港未來21的都市型遊樂園，可免費入場但各個遊樂設施會單獨收費，這裡的大摩天輪是個很適合拍照的景點，尤其是晚上樂園點燈後更是許多日劇取景的地方。

再來經過的是「日清杯麵博物館」，這博物館裡面有個超大的日清杯麵可以合照，還有賣各種口味的日清泡麵，兩年前有來過還不錯，如果你屬於拍照網美類型的旅者，那很適合來朝聖一下。

繼續順著路線跑沒多遠就會看到前方有幾座紅色磚瓦的倉庫，這是橫濱著名的「横浜赤レンガ倉庫」（中文好像翻成橫濱紅磚倉庫），倉庫裡面有許多新生代設計師的小賣店，賣著各種新潮的服飾，非常好逛，另外倉庫外的廣場每年冬天還會有溜冰刀活動是年輕男女約會的好地方（其實我最厲害的運動就是溜冰），但由於目前該建築物正在大規模整修中，預計到年底才會重新開幕，如果明年有來日本玩就可以看到嶄新的赤レンガ倉庫啦。

繼續順著港灣跑就會看到左手邊有個很大的白色郵輪：飛鳥 Ⅱ 號，這是一艘有繞行地球一圈行程的大型郵輪，如果想參加繞行世界一圈的行程是在明年4月2日從橫濱港出發，共計需要104天，最貴的艙等售價為2千4百多萬日幣，以現在日幣價格來看應該挺划算的，但我坐不起就是了（魯蛇就是我），如果沒錢環遊世界一周也沒關係，因為它也有比較短的行程可以搭乘，另外這個郵輪港口設計的很美，想看看海吹吹風的人也可以去那邊走走喔。

接著繼續跑就會進入到山下公園，這是一個以可以看著橫濱港景色而聞名的公園，公園裡的長椅都直面港口坐在上面吹吹風超舒服的。

跑到山下公園底就會看到5KM的終點線啦，這時候也代表我已經跑到我想要去的地方了：GUNDAM FACTORY YOKOHAMA。

從山下公園底往左手邊看就可以看到鋼彈工廠了，也可以看到有一隻鋼彈露出上半身，開心啊～

這個鋼彈工廠是需要買門票才能進去參觀的，門票有分兩種，一種是單純入內參觀票價為1650日幣（成人），另一種是除了入內參觀外還可以上到鋼彈旁的Dock Tower上近距離觀看鋼彈，票價為3300日幣（成人），由於我目前還在爽過我的Gap year（翻譯：無業遊民）所以我還是省點錢買單純入內參觀的就好。

一進入會場就會看到一個六層樓高的鋼彈，超級酷的。鋼彈左手邊有藍色玻璃照的平台就是花3300日幣的人可以上去的Dock Tower，可以超近距離看鋼彈喔。

剛剛有說過這隻鋼彈是會動的，每25分鐘就會有一場表演，表演大概八分鐘左右不算太長，主要就是有一個劇情會讓鋼彈全身的關節都動一下給你看，真的很酷。

由於日本旅遊的國門還沒有完全開放（但已經可以透過旅行社團進團出來觀光了），所以觀光景點的觀光客很少，加上這天又是平日所以這裡的遊客就更少了，這對於我來說超讚的啊，自拍跑步照都不怕人太多會尷尬了（謎之音：我不尷尬，尷尬的就是別人）。

最後有錄一段鋼彈表演給大家看看，現場看內心的ＯＳ是「真的只有日本人能超越日本人啊」（讚嘆）。

最後要特別說明一下，日本政府雖然沒有明文規定國民出門要戴口罩這件事，但日本社會本身是很有自制力，所以除非你在運動可以不戴口罩外，走在路上或搭電車基本99%的人都會戴口罩，而很多店家更是會強制入內的客人要戴口罩，所以雖然我們是跑來的但記得一定要把口罩戴在身上，這樣才可以入內參觀喔。

回程就一樣順著港邊跑回去，這樣來回差不多９公里多，自己多跑了一小段補齊１０公里開心打完收工，整段路除了上橋外其他都算平路很好跑，這次除了看到鋼彈太興奮忘了停錶導致第５公里跑了11分半外，其他都可以跑在五分整左右，以小弱腳的我都可以跑得輕鬆自在，相信這裡的大家也一定可以跑得更輕鬆，分享給想來日本跑步的你們囉。