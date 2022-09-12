賽事心得／苗栗山城星光馬 破自己紀錄的星光夜晚

我，是一個跑步媽媽，從2017年苗栗山城星光馬第二屆開始參賽那一年5月，我剛剛開始練跑的路，沒什麼參賽經驗記得那一年下著滂沱大雨，我站上9公里賽道。

因為尚未使用運動錶的自己，也不知完賽時間是多少只聽到大會廣播我是第五名，所以我拿了一個獎座（當年不懂這就是所謂凸台😏😏）2018年，再上賽道，這一次的天氣悶熱我開始用了運動錶紀錄，完賽時間是53分鐘因為大會頒獎只到第五名，我第六名🤣🤣（沒關係，我還是很開心）2019年，第三次再參賽，這一次又是個雨天我完賽時間是50分鐘，獲大會第三名（感覺自己是雨神，下雨機率太高了吧！）

2020,2021年因為疫情，賽事暫停2年2022今年賽事重新再起，我也第四年再參賽原本要在9/3大雨中參賽的（雨神等級升到最高級😆,颱風來攪局），後來大會延賽了……

9/9日中秋前夕，在美麗的月光中，賽事鳴槍而起起跑前，我期許自己可以突破2019年的完賽時間哪怕前進幾秒鐘也就是是自我突破我為自己加油！

站在起跑線上，我提醒自己視力不好，出發就放慢速度，不要跟大家擠一團而跌倒，緩緩出去上到經國路賽道後，我就看見第一名前導車……慢慢地，她跟在我旁邊，我，目前第一？反正黑夜也看不清楚，我就加速向前，第一公里運動錶響起時，瞄了一下自己配速，哇！4:25，心想這是什麼速度呀！感覺心臟要爆破，然而我的腳卻沒有降速，跟著前導車一路往前。

謝謝前導車一路清楚的引導，並提早幫我跟交管說我即將要通過，因此我沒有被交管擋下，也在賽道上一路不被其他跑者擋道，超貼心！因為自己一路都跑著超越自己平常的配速，後面真的會有些疲累感最後一個交管處，交管擋下車，卻問第一名人咧？🤔我，聽了超不好意思，我，我在這裡啦！🤣🤣又加速衝過去，我的極限這一夜都被激發的滿滿呀！很開心，這一次，我沒有再讓前導車下來牽車陪跑了，我應該是進步了😅

進入終點站前，聽到大會主持人廣播：9公里女子組第一名回來了……哇！我第一次衝第一名的終點線耶！自己都好不可思議，我突破9公里pb呀！

這一夜，我突破的不是幾秒鐘，而是突破了6分鐘心裡滿滿感動，我一點一滴的努力，我真的做到了。

每一次起跑，都不太知道結果會是什麼唯一相同的就是跑回終點為目標我，平常是勤練跑步的媽媽，我深深相信跑步沒有奇蹟，就是一點一滴的累積，時間到了，就會有突破自己的機會!謝謝平常一直陪伴我鼓勵我的叫練（神隊友）……我的突破一半也是叫練的功勞我，會繼續再努力，來年或許還有機會再突破。

9415,就是依我…🥰🥰