賽事心得／苗栗山城星光馬 獎盃不能當飯吃卻能當仙豆用

這場運氣不錯，上週因颱風縣府延賽

居然改中秋節連假的第一天晚上當作補賽

當然很多高手都沒來

現場實際報到率大約才七成多左右

人少很多，也是我衝名次和破PB的好時機

看到往苗栗的人有夠少

上次我已經走過一次背包客行程了

這次就改成坐國光客運拚個當天來回

別人的中秋節在吃烤肉月餅

我的中秋節在吃獎盃獎牌

雖然從台北到苗栗來回坐了四小時多的交通車

但我省下買烤肉和月餅錢

也省下了不必要的交際應酬吃飯錢

換到健康的體能和增加粒線體與強化心肺耐力

讓我出去跑課接案更有體力更順暢

比較不會累~

於是這更加證明一件事.....

練間歇和長距離的重要性

賽前我目標就很明確，就是全力拼男總前10名

這趟就是專程來拚獎盃回來的啊！

(不然我幹嘛又二度再赴苗栗一趟)

終於做到了啦～

這就是我最好的中秋節禮物

很開心，我這次沒被刷卡

是我刷別人卡，從第九名一路超越對手

最後3K開始加速衝刺.....

最終在『苗栗山城星光馬9K』繳出40 : 56完賽(均速4 : 32)

男總排第五名/323

就意外撿到第五名獎盃，爽爽der~

個人路跑第五座凸台獎盃Got it !

覺得很有成就感 這就是有質感的生活!!

明年即將進入不惑之年因此今年下半年我的重點放在10K短距離的賽事上

在即將步入中年之前，希望能多拚幾座凸台獎盃

來為自己的跑步成績寫下歷史!

同時也替自己贏得更多成就感來肯定自己

這就是積極進取的態度~

不服輸，不退縮，不放棄，不放手，直到獎盃到手!!

因為颱風來攪局......

我不想因為這樣白白浪費

辦退費物資還要寄回還只能退一半

當然無論如何都要卯起來跑跟他拚了

而常常都會有人問我，

老師~你幹嘛這麼愛跑拚獎盃又沒有錢

(我是健身教練和團課有氧老師)

反而還一直花錢報名參加比賽

跑步不能當飯吃呀~說得沒錯

我一點也都不否認

但跑步對我來說.............

是一種身心靈放鬆的方式

是一種舒壓和釋放負能量的方式

是一種沉澱心情和學會獨處的方式

是一種幫助自我成長和積極進取的方式

透過專注跑步，無形之中.........

以達到提昇心理素質與潛移默化之功效!!

這也是我多年來的跑步經驗所體會出來的一些道理~

沒錯~獎盃不能當飯吃

但他卻是我的仙豆、大補帖與心靈雞湯........

我想要藉由參加比賽來找到屬於自己的生活目標

有了目標就會積極去準備

研究課表，如何補充營養，要補充哪些

開始特別會去重視

這就是對人生態度的積極表現

以上跟跑友們一起共勉之~找出屬於自己的歸屬感!!

#享受人生X質感健身

#第一次在中秋節晚上參加路跑比賽

#省烤肉錢月餅錢聚餐錢來報路跑贏獎盃

#賺到健康賺到成就感賺到自信心

#跑步增加粒線體 #增加心肺耐力

#體力變好到處跑課一點都不會累

#團課老師佈局通路

#選擇對自己最有利的事

#自由教師生存之道就是要懂得做人

#請用新台幣來支持你的老師

#老師備課進修上課趕場跑課很辛苦請珍惜