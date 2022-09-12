賽事心得／苗栗山城星光馬 獎盃不能當飯吃卻能當仙豆用
這場運氣不錯，上週因颱風縣府延賽
居然改中秋節連假的第一天晚上當作補賽
當然很多高手都沒來
現場實際報到率大約才七成多左右
人少很多，也是我衝名次和破PB的好時機
看到往苗栗的人有夠少
上次我已經走過一次背包客行程了
這次就改成坐國光客運拚個當天來回
別人的中秋節在吃烤肉月餅
我的中秋節在吃獎盃獎牌
雖然從台北到苗栗來回坐了四小時多的交通車
但我省下買烤肉和月餅錢
也省下了不必要的交際應酬吃飯錢
換到健康的體能和增加粒線體與強化心肺耐力
讓我出去跑課接案更有體力更順暢
比較不會累~
於是這更加證明一件事.....
練間歇和長距離的重要性
賽前我目標就很明確，就是全力拼男總前10名
這趟就是專程來拚獎盃回來的啊！
(不然我幹嘛又二度再赴苗栗一趟)
終於做到了啦～
這就是我最好的中秋節禮物
很開心，我這次沒被刷卡
是我刷別人卡，從第九名一路超越對手
最後3K開始加速衝刺.....
最終在『苗栗山城星光馬9K』繳出40 : 56完賽(均速4 : 32)
男總排第五名/323
就意外撿到第五名獎盃，爽爽der~
個人路跑第五座凸台獎盃Got it !
覺得很有成就感 這就是有質感的生活!!
明年即將進入不惑之年因此今年下半年我的重點放在10K短距離的賽事上
在即將步入中年之前，希望能多拚幾座凸台獎盃
來為自己的跑步成績寫下歷史!
同時也替自己贏得更多成就感來肯定自己
這就是積極進取的態度~
不服輸，不退縮，不放棄，不放手，直到獎盃到手!!
因為颱風來攪局......
我不想因為這樣白白浪費
辦退費物資還要寄回還只能退一半
當然無論如何都要卯起來跑跟他拚了
而常常都會有人問我，
老師~你幹嘛這麼愛跑拚獎盃又沒有錢
(我是健身教練和團課有氧老師)
反而還一直花錢報名參加比賽
跑步不能當飯吃呀~說得沒錯
我一點也都不否認
但跑步對我來說.............
是一種身心靈放鬆的方式
是一種舒壓和釋放負能量的方式
是一種沉澱心情和學會獨處的方式
是一種幫助自我成長和積極進取的方式
透過專注跑步，無形之中.........
以達到提昇心理素質與潛移默化之功效!!
這也是我多年來的跑步經驗所體會出來的一些道理~
沒錯~獎盃不能當飯吃
但他卻是我的仙豆、大補帖與心靈雞湯........
我想要藉由參加比賽來找到屬於自己的生活目標
有了目標就會積極去準備
研究課表，如何補充營養，要補充哪些
開始特別會去重視
這就是對人生態度的積極表現
以上跟跑友們一起共勉之~找出屬於自己的歸屬感!!
#享受人生X質感健身
#第一次在中秋節晚上參加路跑比賽
#省烤肉錢月餅錢聚餐錢來報路跑贏獎盃
#賺到健康賺到成就感賺到自信心
#跑步增加粒線體 #增加心肺耐力
#體力變好到處跑課一點都不會累
#團課老師佈局通路
#選擇對自己最有利的事
#自由教師生存之道就是要懂得做人
#請用新台幣來支持你的老師
#老師備課進修上課趕場跑課很辛苦請珍惜
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