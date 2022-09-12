快訊

消除全身倦怠、安定心神助眠 中醫教按6穴道：每天只要10分鐘

台中3騎士路邊停車「幫輪椅男穿雨衣」 千人大讚：該肉搜表揚

打敗三星、豐田員工 台灣科大生勇奪國際技能競賽模型創作金牌

賽事心得／苗栗山城星光馬 獎盃不能當飯吃卻能當仙豆用

運動筆記／ 質感信

這場運氣不錯，上週因颱風縣府延賽

居然改中秋節連假的第一天晚上當作補賽

當然很多高手都沒來

現場實際報到率大約才七成多左右

人少很多，也是我衝名次和破PB的好時機

看到往苗栗的人有夠少

上次我已經走過一次背包客行程了

這次就改成坐國光客運拚個當天來回

別人的中秋節在吃烤肉月餅

我的中秋節在吃獎盃獎牌

雖然從台北到苗栗來回坐了四小時多的交通車

但我省下買烤肉和月餅錢

也省下了不必要的交際應酬吃飯錢

換到健康的體能和增加粒線體與強化心肺耐力

讓我出去跑課接案更有體力更順暢

比較不會累~

於是這更加證明一件事.....

練間歇和長距離的重要性

賽前我目標就很明確，就是全力拼男總前10名

這趟就是專程來拚獎盃回來的啊！

(不然我幹嘛又二度再赴苗栗一趟)

終於做到了啦～

這就是我最好的中秋節禮物

很開心，我這次沒被刷卡

是我刷別人卡，從第九名一路超越對手

最後3K開始加速衝刺.....

最終在『苗栗山城星光馬9K』繳出40 : 56完賽(均速4 : 32)

男總排第五名/323

就意外撿到第五名獎盃，爽爽der~

個人路跑第五座凸台獎盃Got it !

覺得很有成就感 這就是有質感的生活!!

明年即將進入不惑之年因此今年下半年我的重點放在10K短距離的賽事上

在即將步入中年之前，希望能多拚幾座凸台獎盃

來為自己的跑步成績寫下歷史!

同時也替自己贏得更多成就感來肯定自己

這就是積極進取的態度~

不服輸，不退縮，不放棄，不放手，直到獎盃到手!!

因為颱風來攪局......

我不想因為這樣白白浪費

辦退費物資還要寄回還只能退一半

當然無論如何都要卯起來跑跟他拚了

而常常都會有人問我，

老師~你幹嘛這麼愛跑拚獎盃又沒有錢

(我是健身教練和團課有氧老師)

反而還一直花錢報名參加比賽

跑步不能當飯吃呀~說得沒錯

我一點也都不否認

但跑步對我來說.............

是一種身心靈放鬆的方式

是一種舒壓和釋放負能量的方式

是一種沉澱心情和學會獨處的方式

是一種幫助自我成長和積極進取的方式

透過專注跑步，無形之中.........

以達到提昇心理素質與潛移默化之功效!!

這也是我多年來的跑步經驗所體會出來的一些道理~

沒錯~獎盃不能當飯吃

但他卻是我的仙豆、大補帖與心靈雞湯........

我想要藉由參加比賽來找到屬於自己的生活目標

有了目標就會積極去準備

研究課表，如何補充營養，要補充哪些

開始特別會去重視

這就是對人生態度的積極表現

以上跟跑友們一起共勉之~找出屬於自己的歸屬感!!

#享受人生X質感健身

#第一次在中秋節晚上參加路跑比賽

#省烤肉錢月餅錢聚餐錢來報路跑贏獎盃

#賺到健康賺到成就感賺到自信心

#跑步增加粒線體 #增加心肺耐力

#體力變好到處跑課一點都不會累

#團課老師佈局通路

#選擇對自己最有利的事

#自由教師生存之道就是要懂得做人

#請用新台幣來支持你的老師

#老師備課進修上課趕場跑課很辛苦請珍惜

相關新聞

旅跑記趣／跑在橫濱港邊 朝聖會動的鋼彈

嗨嗨～我是愛跑步的艾伯特，說到日本的１：１比例的鋼彈大家可能第一個想到的就是台場的鋼彈，去朝聖過幾次但總覺不會動的鋼彈少了些什麼，沒想到能超越日本人的真的就只有日本人，在2020年12月底在橫濱開始展

賽事心得／苗栗山城星光馬 破自己紀錄的星光夜晚

我，是一個跑步媽媽，從2017年苗栗山城星光馬第二屆開始參賽那一年5月，我剛剛開始練跑的路，沒什麼參賽經驗記得那一年下著滂沱大雨，我站上9公里賽道。 因為尚未使用運動錶的自己，也不知完賽時間

賽事心得／苗栗山城星光馬 獎盃不能當飯吃卻能當仙豆用

這場運氣不錯，上週因颱風縣府延賽 居然改中秋節連假的第一天晚上當作補賽 當然很多高手都沒來 現場實際報到率大約才七成多左右 人少很多，也是我衝名次和破PB的好時機 看到往苗栗的人有夠少 上

路跑／紐崔萊i健康壓軸場 超馬好手陳彥博同樂

常年支持台灣各大健康體育賽事的安麗公司，中秋連假最後一天力邀北部民眾帶上家人朋友一同參與「紐崔萊i健康」3K Fun R...

首位穿越辛普森沙漠女性 61歲婦人從英國跑到羅馬技巧大公開

圖/BodyandSoul 馬拉松賽季到來，看著一場場的報名資訊，你是不是也心動的響按下報名鍵來挑戰自己，但卻又擔心自己不堪負荷呢？已經擁有多場馬拉松經驗的 Jane Trumper ，在過

奧運1500公尺冠軍 Jakob Ingebrigtsen：未來想挑戰馬拉松

Jakob Ingebrigtsen 表示未來想挑戰看看馬拉松。圖/Running Magazine 7 日在瑞士蘇黎世舉行的鑽石聯賽決賽發布會上，於奧運奪下 1,500 公尺冠軍的挪威選手 J

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。