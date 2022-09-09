奧運1500公尺冠軍 Jakob Ingebrigtsen：未來想挑戰馬拉松

Jakob Ingebrigtsen 表示未來想挑戰看看馬拉松。圖/Running Magazine

7 日在瑞士蘇黎世舉行的鑽石聯賽決賽發布會上，於奧運奪下 1,500 公尺冠軍的挪威選手 Jakob Ingebrigtsen 表示，滿想看看自己未來三到五年，能在馬拉松比賽跑出怎麼樣的成績，感覺挺有趣的。

Jakob Ingebrigtsen 告訴英國的記者說：「我想要跑一場快速的馬拉松。」聽到這句話的當下，記者立刻笑了出來並回問他：「你到底為什麼要這樣做？」沒想到 Ingebrigtsen 說：「因為我喜歡運動跟跑步，當我看到其他選手在馬拉松比賽跑出亮眼的成績，燃起了我的鬥志，也想看看自己如果參與這場賽事，會有什麼樣的表現，雖然在馬拉松的訓練過程中似乎不怎麼有趣，但我必須去嘗試一下。」今年夏天時，Ingebrigtsen 曾談到在 2023 年的世錦賽和 2024 年的奧運上，會參加 1,500 公尺、5,000 公尺和 10,000 公尺的項目，當問到是否參與馬拉松比賽時，他則表示，計畫在未來的三到四年可以嘗試看看。

Jakob Ingebrigtsen 十分享受 1500 公尺賽事，並且熱愛跑步這件事。圖/Running Magazine

雖然這位 21 歲的年輕人沒有給出確切的馬拉松參賽時間或比賽計畫，但 Ingebrigtsen 說：「現在得我很享受 1,500 公尺的競賽，我會很喜歡這個項目，是因為它是一場只有三分半的比賽，每一秒都是關鍵。」

Ingebrigtsen 在去年的鑽石聯賽上，輸給了來自肯亞的 Timothy Cheruiyot ，不過在今天（8日）下午，他有很大的機會可以拿下他第一場鑽石聯賽男子 1,500 公尺的冠軍，不少人都相當期待他的表現。

新聞來源：Running Magazine

責任編輯：Eulla

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