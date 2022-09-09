首位穿越辛普森沙漠女性 61歲婦人從英國跑到羅馬技巧大公開

圖/BodyandSoul

馬拉松賽季到來，看著一場場的報名資訊，你是不是也心動的響按下報名鍵來挑戰自己，但卻又擔心自己不堪負荷呢？已經擁有多場馬拉松經驗的 Jane Trumper ，在過去 20 年完成了 403 場賽事，今天她就要來和大家分享初學者踏入全馬的小撇步。 現年已經 61 歲的 Jane Trumper，已經是三個孩子的媽，還是四個孩子的祖母，一生中已經完成了400 多場馬拉松，而且他的人生出馬，是在她 40 歲的時候，從她的例子來看，就可以說明人無論年紀多大，或是處在人生哪一個階段，跑馬拉松都不是一件不可能的事情。

Jane 說：「我在學校是一名體操運動員，但從來都沒有跑步，我花了將近 40 年的時間才決定跑步，40 歲那年生日，我和我朋友計畫一起去參加倫敦馬拉松，當時的我根本不知道 42.195 公里有多遠，而且我在比賽中，肯定也犯了一些新手常犯的錯誤。」

最近在義大利剛完成 10 天跑 10 場馬拉松的 Jane 接著說：「其實跑馬拉松並不是取決於你之前健身和運動的經驗，而是要看你的動力夠不夠強大。我會開始跑步是受到我哥哥的影響，在我 38 歲那年他生了重病，讓我開始轉念思考，要如何度過餘生。哥哥過世後，我就努力的去迎接新的挑戰，從中取得依序印象深刻的成就，這也成了我持續向前的動力。」

圖 BodyandSoul

Jane 總是告訴自己：「我的速度不快，而且我永遠都不會贏。」她會這麼說是因為，不抱期望的心態才是實現預期目標最有力的方法。儘管她現在已經是第一位跑了 660 公里，穿越辛普森沙漠的女性，也是少數幾位完成 2,300 公里，從英國跑到義大利羅馬的人，但她並沒有就此止步，仍然繼續堅持向前邁進。

她說：「跑步真的是一件非常有意義的事情。人生最難的事情之一就是，年紀越來越大，但每當要回顧一些過往時，才發現曾經擁有的，現在都已經不存在了，時間宛如消失一般，時鐘滴答滴答的響，我不想再浪費每一分鐘。」

以下6 點是 Jane 剛開始訓練馬拉松時的技巧 分享給第一次想要挑戰全馬的民眾

一、拉上一位夥伴

找到一位自己的訓練夥伴，彼此互相鼓勵督促，會更有動力起床出門鍛鍊，也會讓這件事情變得更加有趣。

二、慢慢的進步

不要為了求快速成長，而迅速提高跑的里程，這樣身體容易受傷，應該是要慢慢的堆加距離上去，並從信任的人那邊獲得建議，讓你的訓練更加有效率。

三、找到舒適的訓練距離

如果你能夠在訓練中跑完 35 公里，那麼比人時最後那 7 公里也會自然而然的跑完，所以在最後幾週的訓練不要過度，否則很容易會受傷。

四、追蹤你的跑步數據

購買 GPS 手錶或其他的裝置以追蹤你的步伐，這將會幫助你在訓練時找到穩定的跑步節奏。

五、合適的運動鞋

夠買一雙跑步專用的運動鞋，好好保護足部，降低運動傷害的發生。

六、把比賽日當作你的另一個訓練日

比賽當天不要做任何新的事情，堅持你所學和努力的一切，你會沒事的。

新聞來源：BodyandSoul

責任編輯：Eulla

＊訓練技巧，盡在運動筆記