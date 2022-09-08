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90 歲阿公刷新 5 項世界紀錄 1500 公尺衝 7 分半

運動筆記／ Eulla

David Carr 於澳洲大師賽創下 90 歲以上 1500 公尺的世界紀錄。圖/Running Magazine

國外有一位超強阿公完美展現了「人生七十才開始」這句話！現年已經 90 歲的他，在 2022 年的夏天，已經打破 4 項田徑世界紀錄，而上週在澳洲西部舉辦的大師賽上，他又以 7 分 32 秒 95 的成績刷新男子 90 歲以上 1500 公尺的世界紀錄！真的是讓人嘖嘖稱奇。

這位神人阿公叫做 David Carr，他以 5 秒之差刷新了在 2015 年由日本Toshio Kamehama 創下的 1500 公尺紀錄，不僅如此，在今年上半年，David Carr 更拿下 3,000 公尺（16 分 20 秒 96）、 5,000 公尺（29 分 47 秒 83）、10,000 公尺 （62 分 48 秒 93）以及 2,000 公尺障礙賽（12 分 50 秒 43）等四項世界紀錄。

神人阿公叫做 David Carr。圖/Running Magazine

除此之外，根據國外線上年齡跑步計算機的分析，David Carr 1500 公尺的成績換算下來為 3 分 16 秒，比現在的世界紀錄保持人 Hicham El Guerrouj 的 3 分 26 秒還要再快了整整 10 秒鐘，所以各位跑者，真的不要再叫阿公來，因為阿公真的無敵了！

其實從 1948 年，也就是 David Carr 16 歲的時候，他就開始接觸田徑運動，在澳洲擔任海軍時開始參賽，等到出了社會當上老師之後，他依舊堅持著跑步這條路。於 1980 年時他參加了人生第一場國際大師賽，此後他便在中長距離的項目上，屢創佳績拿了不少獎牌，而如今他更是一位擁有五項世界紀錄的男子。看到 David Carr 的故事，實在是有夠振奮人心，只能說，人生不要為自己設限，只要想做就勇敢去闖，說不定會有意外的收穫！

新聞來源：Running Magazine

責任編輯：Eulla

＊世界紀錄，盡在運動筆記

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