90 歲阿公刷新 5 項世界紀錄 1500 公尺衝 7 分半

國外有一位超強阿公完美展現了「人生七十才開始」這句話!現年已經 90 歲的他,在 2022 年的夏天,已經打破 4 項田徑世界紀錄,而上週在澳洲西部舉辦的大師賽上,他又以 7 分 32 秒 95 的成績刷新男子 90 歲以上 1500 公尺的世界紀錄!真的是讓人嘖嘖稱奇。

這位神人阿公叫做 David Carr,他以 5 秒之差刷新了在 2015 年由日本Toshio Kamehama 創下的 1500 公尺紀錄,不僅如此,在今年上半年,David Carr 更拿下 3,000 公尺(16 分 20 秒 96)、 5,000 公尺(29 分 47 秒 83)、10,000 公尺 (62 分 48 秒 93)以及 2,000 公尺障礙賽(12 分 50 秒 43)等四項世界紀錄。

除此之外,根據國外線上年齡跑步計算機的分析,David Carr 1500 公尺的成績換算下來為 3 分 16 秒,比現在的世界紀錄保持人 Hicham El Guerrouj 的 3 分 26 秒還要再快了整整 10 秒鐘,所以各位跑者,真的不要再叫阿公來,因為阿公真的無敵了!

This is 84-year-old David Carr. He's a world record holder. More on @RNBreakfast tomorrow. pic.twitter.com/0lXHlb1dy3