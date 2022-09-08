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運動AR眼鏡隨戴隨跑 精準掌握數據還能和城市互動

運動筆記／ Eulla

Spectacles 鏡片視線。圖/Running Magazine

現今科技越來越進步！不用帶錢包鑰匙，只需要帶一支手機，甚至有些人只戴一支手錶就能輕鬆出門跑步，而且還能一邊跑一邊查看數據，調整自己的跑步節奏，而現在社群軟體 Snapchat 更發出一部影片，只要戴上這支 AR 眼鏡，就能享有運動科技，透過鏡片和城市互動、或是跟朋友線上連線一起跑步，甚至還可以透過鏡片輕鬆的追蹤跑步數據，這款眼鏡就叫做 Spectacles。

根據科技網站 UploadVR ，這款眼鏡在你跑步訓練時，可以選擇虛擬的訓練夥伴一起出發，讓你在跑步的過程中增添樂趣，此外它還有光線配速科技，利用光束的引導，讓跑者可以控制並追蹤速度。在跑的同時，鏡面上也會顯示目前的數據，讓使用者去調整節奏或跑姿。如果你是一位不習慣全虛擬環境的跑者，這款眼鏡並不會讓你感到非常不舒服，因為它是以影像疊加的方式，讓一些有趣的關卡或圖像和現實視線結合，跑者可以一邊跑，一邊透過軟體和城市互動，就算是一個人跑步，也再也不無聊孤單。

Spectacles 運動 AR 眼鏡。圖/Running Magazine

然而目前這款眼鏡尚未上市，只有研發團隊和測試團隊擁有，不過 UploadVR  預測在未來的五到十年內，這款眼鏡就會上市引起轟動。

Spectacles 的重量比一般運動太陽眼鏡重，約有 134 公克，是一雙跑步鞋一半的重量，只要戴上它並透過 Snapchat 就可以輕易地和朋友分享你的跑步樂事。在未來這款眼鏡無疑會是一個跑步練習的好裝備，不管是對於想要有虛擬夥伴陪跑的人，或是想要精準配速的跑者，都相當有幫助。

新聞來源：Running Magazine

責任編輯：Eulla

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