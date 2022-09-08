生日征戰故宮南院全馬 謝忻直呼：這禮物真的太硬

熱愛運動的藝人謝忻，時常在社群發出健身、爬山、潛水等照片，儘管前陣子演藝事業被重創，又歷經一波波的難關，她依然勇敢堅強，在近期她也重新找回了生活步調，愛上跑步。她說：「雖然跑步很痛苦，但可以消除心中的負能量！」6 日謝忻更在 IG 放上素顏照透露生日大計畫！網友看到後留言表示：「太厲害了吧！」，謝忻則回說：「這禮物真的太硬了。」

照片上可以看到謝忻站在大佳河濱公園，穿著黑色背心，一身輕便，綁著公主頭的髮絲被汗水浸的濕漉漉，一臉紅通通，心情看起來相當放鬆，雖然是大素顏，但卻完全看不出已經 40 歲的年紀。這天她總共跑了 15.23 公里，耗時 2 小時 17 分，配速約 8 分 59 秒。謝忻在社群寫下路跑完的心情：「有時沮喪，有時亢奮。有時痛苦，有時快樂。時而思緒專一，時而思緒飛揚。不同的心境，就這麼跑著。」

文末謝忻更透露生日大禮，「11月27日，故宮南院馬拉松，42K，不見不散！」沒有錯！在生日這一天，她將征戰全馬，粉絲看到後好奇的問說，怎麼會想要在生日這一天跑 42K 全馬？謝忻回覆：「準備把壓抑已久的情緒都宣洩出來。」從文句中可以明顯看出謝忻的酸甜苦辣，以及那說不出的苦。貼文曝光後，不少網友留言稱讚謝忻素顏也很美，也有很多人提前替她加油打氣，希望她能成功完賽，還有粉絲表示，希望有天能在賽道上和謝忻相遇。

人生一關又一關，謝忻用跑步和運動走出低潮，排解內心的黑暗，期待她能夠順利完成人生初馬，繼續堅持跑步這條路。

圖片來源：謝忻 IG

責任編輯：Eulla

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