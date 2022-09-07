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跑步知識／馬拉松鍛鍊三課表學起來 短時間內也可能練到破 PB

運動筆記／ Eulla

圖/Running Magazine

入秋進到九月，馬拉松賽季也即將到來，你已經步入軌道，開始訓練了嗎？還是依舊是顆馬鈴薯賴在沙發上呢？不管你是上述何者，今天要介紹的這款馬拉松訓練方法，都很適合你們，不但不用花費大量的時間，還可以有效提升跑步表現。

課表一、重複比賽節奏（約 50 分鐘）

這個間歇訓練法是著名教練（Luke Humphrey）的最愛，他同時也是《Hansons Marathon Method》的作者，於大學時期就曾經進行了類似的鍛煉。Humphrey建議跑者，假設訓練時間較緊迫的話，可以將下方這套課程，結合幾次長跑和日常的輕鬆跑，並隨著你的腳步，將每趟之間的恢復時間縮短為一分鐘內。

方法：

  • 10 分鐘輕鬆熱身跑
  • 以目標馬拉鬆的配速跑 5 分鐘，休息 2 分鐘恢復，總共重複 5 次
  • 輕鬆跑 5 分鐘緩和肌群

課表二：閥值間隔（約 47 分鐘）

這種間歇鍛鍊會提高有氧閥值，也就是在乳酸開始堆積之前，你的身體可以工作的極限，主要是要讓你的心率保持足夠長的時間以增強力量、延緩疲憊，讓你在比賽中感覺更輕鬆。

方法：

  • 10 分鐘輕鬆熱身跑
  • 以 80% 的力量跑 2 分鐘，再用輕鬆的速度跑 2 分鐘來恢復，總共重複做 8 組
  • 輕鬆跑 5 分鐘緩和肌群

圖/Running Magazine

課表三：力量提升（約 43 分鐘）

如果你訓練的地方有丘陵地，這會是一個很好的鍛煉。在訓練結束時 ，可以來個 12 分鐘的快跑，增進的腿部和肺部的力量，從而提高整體效率。

方法：

  • 8 分鐘輕鬆熱身跑
  • 以目標的馬拉松比賽配速跑 15 分鐘
  • 以高配速（10K 比賽的配速）跑 12 分鐘
  • 輕鬆跑 8 分鐘緩和肌群

新聞來源：Running Magazine

責任編輯：Eulla

＊訓練課表，盡在運動筆記

馬拉松

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