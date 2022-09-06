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超馬老爹羅維銘挑戰5千公里 首日跑出 136 公里暫居第一

運動筆記／ 運動筆記編輯團隊

超馬老爹－羅維銘。

第 26 屆超越自我 3100 英里跑挑戰賽（The 26th Self-Transcendence 3100 Mile Race），於美國時間 9 月 4 日早上 6 點準時起跑，來自台灣的「超馬老爹」羅維銘，在完成第一天 18 個小時的賽程之後，跑出 85 英里的距離取得領先，暫居 11 位選手中的第一名。

本屆「3100 英里跑挑戰賽」共有 12 位超馬好手獲邀參與，但因其中一人尚在隔離中，其餘 11 位跑者包含羅維銘，都在同一時間開始他們的第一天賽事。比賽時間從早上 6 點持續到午夜 12 點，剩下的 6 個小時，為主辦單位規定的休息時間，強迫選手們不得跑步過度。羅維銘去年隻身前往紐約參賽，不敢跑完每一天的 18 個小時，深怕自己因休息不足而睡過頭；今年帶著太太一起飛到美國，得以從旁協助，讓他能安心參賽。羅維銘起跑後就一路保持領先，第一天賽程結束後，暫時以 85 英里（約 136 公里）的距離居於首位，比起去年第一天跑了 80 英里，進步了 5 英里。

羅維銘目前以 85 英里排名第一。

40 歲的義大利選手 Andrea Mercato，以 82 英里暫居第二名，他曾於 2020 年及 2021 年，連續贏得「3100 英里跑」的冠軍，也是一名長距離的游泳運動員。來自俄羅斯、55 歲的 Vasu Duzhiy，則是以 81 英里暫居第三名，在這之前他已經參與過 9 次「3100 英里跑」，有 3 次的得冠紀錄。根據官網資料顯示，他透過適當的營養計畫以及冥想練習等，來幫助東歐各地的運動員。

這場世界上距離最長的超級馬拉松賽，規定選手必須在 52 天內跑完 3100 英里；特別的是，整場比賽的場地聚焦於紐約皇后區的愛迪生高中周邊，跑完一圈是 883 公尺，也就是說，同樣的場地要重複跑完 5650 圈，才能算是完成賽事。

責任編輯：Eulla

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超馬 羅斯

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