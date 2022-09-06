跑步小品／我就是自己最漂亮的笑！

（楊皇蘭和另一位女選手-紐西蘭籍的Susan Marshall. 圖片取自賽事官網）

地表最長超馬賽事，「超越自我3100英哩挑戰賽」，美國時間9月4日早上6點已經在紐約市皇后區開跑！3100 miles相當於4989公里，這個超長的距離，所有參賽者必須在52天內完成，也就是等跑完都已經10月底了。今年台灣各有男女一名選手參加，男性是去年獲得這項比賽第二名的超馬老爹羅維銘，他很有奪冠的野心，第一天就跑出85英哩，約136公里的成績居冠！而女性，則是首度參賽的「超馬女皇」楊皇蘭，她也是參加這場賽事的亞洲女性第一人，第一天也領先其他兩位女選手，跑了70英哩，約112公里的好成績！〈肉腳的跑步人蔘〉podcast特別在賽前再一次透過越洋連線訪問楊皇蘭，藉這個機會，讓所有跑友收聽的同時，為正在賽道上奔馳的選手們加油！

（越洋連線專訪楊皇蘭，她身上穿著2021年3100 miles賽事紀念衫，看來精神弈弈！）

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3100英哩長征 步步謹慎小心

賽前的楊皇蘭，每天都在跟身體對話，細心體察身體的感受，「快一點或慢一點，太快太慢都不好，必需找出適合的心率和自己的節奏」。比賽時亦然，每一天都專注於目標，每天跑多少圈、多少公里數都已經規劃好了，第一天她跑了70英哩，但堅持不透露到底每天規劃跑多少。「規劃與實際在場上跑絕對不一樣，第一天所有選手一定都很興奮，優秀的選手能力強、配速快，我會控制自己，即使我很興奮，但我必須專注在我自己的速度和設定的里程，每天設定的里程都不一樣，希望每天把我的銀行多存點錢，讓我不要焦急在『完成』這件事，體力有餘之際多存些存款」。楊皇蘭笑著以「存款」比喻每天的跑量。

（早晨6點，選手們在還沒亮的天色中起跑！圖片取自賽事官網）

（賽事第一天，羅維銘的腳步穩健，是全場的焦點。圖片取自賽事官網）

（賽事第一天選手成績，布告板左欄最上方為羅維銘成績85英哩，右欄最上方為楊皇蘭成績70英哩，分別暫居男女第一。圖片取自賽事官網）

（賽前楊皇蘭展示了她的戰鞋，總共四個廠牌，五種款式的十三雙跑鞋，還特別添購兩款不同鞋墊備用。她說「不同性能的鞋可以交替使用，視肌肉疲勞的狀況交替穿，讓雙腳可以繼續運行」。你可能想不到，要跑上將近兩個月，每雙鞋穿過以後都必須標示清楚。楊皇蘭說，先生會為她用麥克筆在鞋子上標示為同雙，以免太疲累時一不小心穿了不成對的鞋子。而這麼多雙鞋，一旦磨損太多就必須淘汰。）

去年擔任補給員 充分感受選手辛苦

楊皇蘭去年擔任先生的補給員，看見場上的選手就算能力再好也會累，「跑太多了，人不是鐵打的，接近極限時，必須很小心…」。「選手很辛苦的是得不停的吃，怎麼吃才能節省時間又兼具足夠的能量，一旦吃太多太快就會拉肚子或胃痛，先生去年為了省時間都吃很快，再加上一直跑動，一度胃痛到不行，大會原本規定補給員只能陪走一圈，特別彈性通融讓我多陪著他走一些路程，最後先生才完成當日預定的里程數。」

後段的賽程，選手因為體力耗損倍感辛苦，她不斷安慰鼓勵先生：「之前更痛苦的你都完成了，現在你一定可以，趕快吃顆腸胃藥就好了！」「人生就是這樣，一定會有抗受力，不斷安慰自己、催眠自己，接下來就會感到容易多了…。我每次都露出笑容跟他說，你很棒，你本來很痛苦，但是現在都沒事了，你不覺得很驚人嗎？先生就有信心了！當1000公里、1000 mile、2000公里、3000公里…每個階段完成時，我就請朋友過來、請他們鼓掌，讓先生有『被偶像崇拜的感覺』」。

跑超馬 「在寂靜的痛苦中享受快樂」

生性樂觀開朗的楊皇蘭心理素質超強，所跑過的任何枯燥路程都能給自己找樂子，以這次紐約的賽道來說，是圍繞著皇后區一處運動場的人行道跑，一圈883公尺，她覺得一點也不單調。「總會有學生、各種不同膚色的人經過，每天都會看到一些不同的事情，其實還滿彩色的」。

楊皇蘭記得，2020年參加的希臘超馬賽是個不被人矚目的賽事，全程見不到什麼人影，因為太無聊了，每天跑步只能跟路上的小貓小狗打招呼，夜間的賽程中，四週太安靜，跑到痛苦無聊時就唱歌、看看手機，「在寂靜的痛苦中享受快樂」。當她和先生跑到4000公里的人生里程碑時，在空無一人的運動場中，她要先生幻想週邊滿是為他們歡呼的人群，舉起雙手、面露興奮狀，兩人互相拍下照片，自己創造長途賽事中的滿足感與快樂！

（楊皇蘭和先生在希臘賽空無一人的運動場中，幻想有滿場的掌聲為他們加油，他倆互相拍照，留下達到4000公里人生紀錄的照片）

「既然要跑，何不讓自己開心？你開心，別人也開心，你送開心給對方，對方也還你開心的微笑；你給他、他給你力量，你就源源不斷被充電了….。」「我總是跟自己說No problem,I am my gorgeous smile!」

No problem! I am my gorgeous smile. 是3100英哩超越自我賽事創辦人 Sri Chinmoy所著的一本書名，楊皇蘭這次將是以這樣的心情，一路帶著笑，跑完3100 miles。

回首「跳級」超馬：一切都是上天的安排

如果楊皇蘭這次順利完賽，將為亞洲女性再創驚人紀錄，這是她一開始跑超馬時，絕對不會想到的成績。她回想，剛開始跑超馬沒多久，就參加了2700公里的環法超級馬拉松，被很多人認為是「跳級」，但其實一切都是上天的安排，因為原本她是要報名1190公里的穿越法國賽，沒想到比賽卻停辦，才決定參加公里數兩倍以上的環法賽。「當時只是把這當成刺激的挑戰，也不顧後果，因為這是我自己喜愛的，不管最後達不達成，我都不設想會如何，就是勇敢去做！」而這次，在先生去年順利完賽後，換她下場挑戰3100 miles，每一天她都將認真專注地跑，朝著心中的目標邁進。訪問末了，楊皇蘭對於支持者的鼓勵感動感謝再三，「我能做的就是每一天專注在自己的目標，盡力達成，並突破自我，希望大家有時間也在我的臉書貼文、留言給我，我會盡力讓世界看見台灣！」

祝福超馬女皇3100 miles馬到成功！💪🏻💪🏻💪🏻

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