路跑／從台灣到北京 陳盛琦擔任NIKE總教練第一人

關於琦琦教練田徑選手的生涯陳盛琦(外號：琦琦教練)國中-全中運 1500 公尺第一名(代表建國國中)高中-全中運 5000 公尺第四名(代表苗栗苑裡高中)大學-大運會 10000 公尺第三名(代表國立體育大學)其實從當選手開始，承受不少受傷的經歷，印象最深刻是高中時期經歷過兩次疲勞性骨折，但慶幸的是每一個求學階段都有很好的成績，直到大學三年級時漸漸了解自己的身體狀況，所以在大學四年級即將畢業的時候拿下了大運會(全國大專運動會) 10000 公尺第三名，並且順利拿到田徑專任教練證。

左二為陳盛琦國中三年級時比賽的畫面（照片來源：陳盛琦提供）

天真的以為全國第三名就可以回母校工作原以為在大學拿到全國第三名，取得專任教練證後可以如願回到苗栗在學校擔任教練，事實上並不是這麼的順遂，大學畢業後的琦琦教練多半是回母校幫忙指導學弟妹，並且積極出現在國中母校，天真的認為多做一點就有機會可以在學校擔任教練，於是出現了人生空轉期。後來因為啟蒙教練王信華發覺不對勁，想說琦琦教練為什麼一直跑來學校，原來是以為持續的在這裡付出，也許有可以爭取在這裡當教練的工作機會，當時，王信華教練告訴琦琦教練：「你已經畢業了，應該找個正當的工作，不能在這裡乾燒著。」便推薦琦琦教練回到國中母校旁邊的國小當代課老師。那時候琦琦教練白天在苗栗學校代課，晚上則回台北指導市民跑者，然而台北和苗栗來回的交通費幾乎將琦琦教練所賺的教練費花完，當時生活費只能依靠自己的能力，因為也長大成年了，所以也不敢和家人要錢。

右1-恩師王信華與陳盛琦感情非常好，更是開啟陳盛琦走向教練之路的重要推手。（照片來源：陳盛琦提供）

接觸馬拉松的契機

大學畢業以前身旁總是有朋友問我馬拉松跑的如何，長期下來於是在內心萌生是不是可以嘗試跑馬拉松的想法，

萬金石馬拉松 ），當時沒有像現在有功能齊全的跑步手錶，而是依靠著 SEIKO 電子手錶，每五公里看錶一次瞭解現況的配速，完全無任何全馬經驗的琦琦教練打敗了亞洲人跑不過非洲人的刻板印象，順利拿下總排第六名，國內第三名的佳績，成績 2 小時 37 分 58 秒 。

大學畢業後的馬拉松成績？

大學畢業後和許多運動員一樣當兵和進入職場，把跑步變成了興趣，同時在 2018 年和 2019 年都有持續參加比賽，出社會後最佳成績是日本東京馬拉松，成績 2 小時 44 分，至今仍想持續參賽的原因是除了喜愛跑步之外也是為了維持體態。

教練生涯成為 NIKE 教練的契機2015年時，有次因緣際會下被友人邀約拍攝一場NIKE舉辦的平面跑步相關攝影活動，當天定裝完試跑過程中其中 2 名拍攝的夥伴對於跑步動作較不熟悉，琦琦教練擔心正式拍攝時會太多次NG，才主動熱心上前指導跑步動作，因為如此，吸引到當時負責拍攝的總監上前來詢問琦琦教練怎麼懂這些動作的指導，一聽之下才了解琦琦教練是一名長跑選手也是一名跑步教練，完全沒想過這會是一個機緣，讓原本單純出自熱心的琦琦教練當上 NIKE 教練。

因為熱心指導他人跑步動作的舉動，因而開啟了陳盛琦成為 NIKE 教練之路。（照片來源：陳盛琦提供）

成為 NIKE FAST42 教練2017 年 NIKE 推出人類史上第一個挑戰全程馬拉松極限 2 小時計畫「 Breaking2 」，為了延續突破精神而催生出台灣 NIKE FAST42 素人跑團，總教練是大名鼎鼎的路跑王吳文騫，並集合了吳信和、吳敏、陳盛琦等人，合稱為 NIKE 四大教練，為 40 名素人跑者打造高檔的訓練服務。他們的目標是台北馬拉松突破個人最佳成績，當時琦琦教練是負責北部的跑團，共帶領 27 名，讓筆者最深刻是賽前二週琦琦教練和每一名學員做了電話的指導，從中解析每個學員應做的準備，以及如何在比賽中去注意自己的狀況，這通電話也許看似沒什麼，卻是每一個學員的強心劑，即使到現在琦琦教練還是會這樣做，當了教練八年，已經很清楚知道自己要什麼，學員的目標就是我自己的目標。NIKE FAST42 最終以高達 9 成以上的學員突破個人最佳成績，這偉大的成果打開了台灣長跑界的新視野 ，更是琦琦教練在執教生涯中收獲良多的時期，有了這一段執教驗證的經驗，增進了許多的信心，因而開啟另一條通往更高階的教練之路。

2017年陳盛琦成為 NIKE FAST42 素人精英跑者計畫四大教練之一（照片來源：陳盛琦提供）

前進北京成為 NIKE 總教練

2018 年的 5 月 NIKE 四大教練前往北京參加 Hood To Coast 人車接力賽，比賽結束後臨時需要一位教練前往上海參與一場重要會議，會議主軸主要是要延續 FAST 42 計畫，做一個更進階的版本，也就是在跑圈非常知名的「黑馬」計畫，是一個必須全馬 3 小時整才能加入的素人跑團，由於台灣有著 FAST 42 成功的案例，使得黑馬計畫成行，最後在吳文騫教練(史哥)的支持下，由琦琦教練獲得這個機會，因而開啟了另一條更高階的教練之路。

因 2017 NIKE FAST42 的成功，造就北京、上海、廣州想打造更快、更猛、更強的計畫『黑馬』（照片來源：陳盛琦提供）

前進北京的第一晚是七夕

還記得是 2018 年的 7 月，隻身前往北京的路上，那天記得非常清晰，晚上12點才抵達，當時是七夕根本搶不到計程車也沒有計程車可以搭乘，站在北京的十字路口中，等待了一個多小時才收到一名 NIKE 配速員電話，整個安頓好後已經是凌晨時刻，就這樣抱著那還尚未撫平的情緒睡著了....在北京的第一晚。說到尚未撫平的情緒，其實是 2018 年的 4 月才和老婆拍完婚紗照，這突如其來的機會琦琦教練非常珍惜，也很感謝老婆的支持，讓琦琦教練可以到北京工作，但條件是必須 10 月回來台灣結婚，回頭想想這一路上走來在 FAST 42 有吳文騫總教練在上面頂著，而來到北京，琦琦教練變成了總教練的角色，所承擔的責任更多，相對的可以打造一支屬於自己的團隊，這個挑戰對於琦琦教練來說他感到非常的興奮。

黑馬跑者個個是菁英，也是上班族琦琦教練從 2018 年至 2021 年底總共待了近三年的時間，看著黑馬跑者不斷的創出佳績，其中琦琦教練提到黑馬的學員對於成績的渴望度很高，可能是人口更多競爭更強的關係，使得他們會一直在追求成績的突破，而成績是要不斷累積堆疊才能創造出來，琦琦教練說：「如果想要追求成績，第一個要素就是要靜下心來仔細的去規劃。」黑馬的跑者個個也是上班族，所以在這三年裡，來來去去，每個學員能待的時間是多久？ 無法保證，所以琦琦教練必須要有很有方法的去訓練學員，琦琦教練在訪談中說：「如果用跑量 600 公里和跑量 300 公里對比去幫助學員創造出破全馬 3 小時的成績，你會選擇哪一個？」聰明的人都會選擇後者訓練 300 公里就可以突破全馬 3 小時的成績，所以必須在有限的時間裡創造最佳的訓練效率，這才是教練的專業，但前提是訓練不能讓他們受傷，因為一但受傷了，前面做了再多的努力都是白費。

黑馬的跑者個個也是上班族，每個學員能待的時間有限，所以陳盛琦必須要有很有方法的去訓練學員（照片來源：陳盛琦提供）

黑馬學員的成果

黑馬的學員經過陳盛琦的指導，幫助許多素人跑者創造令人羨慕的成績（照片來源：陳盛琦提供）

由左至右1.郭玖林 2.耿鞠慈 3.趙子文 4.吳海通 5.王偉（照片來源：陳盛琦提供）

黑馬學員成果案例一 郭玖林

2019 年夏季訓練時，5000 公尺可以 15 分 27 秒跑完的郭玖林，是一個很鬼才的年輕人，溝通上不能用傳統方式，而是需要花點巧思來指導，經過磨合期後，郭玖林從訓練到比賽都遵照琦琦教練的指導，用一年三個月時間將成績從 2 小時 40分 （2018 年 9 月）推進到 2 小時 27 分（2019 年 11 月），這是琦琦教練訓練過最快的素人跑者，依稀記得跑出 2 小時 27 分那一天的天氣非常熱，在條件不佳的環境下還能跑出如此佳績真是很不容易。

郭玖林是黑馬學員裡全馬跑最快的選手，成績2小時27分46秒（照片來源：陳盛琦）

黑馬學員成果案例二 劉福臨

NIKE 除了培育素人，更重視每位配速員的訓練，因此同步讓配速員參與黑馬計畫，而劉福臨就是其中之一，從全馬 3 小時 57 分左右，經過琦琦教練的訓練有素，約一年半的時間，將全馬成績推進到 2 小時 47 分，對於多數想進步的跑者來說，這是夢寐以求的夢幻數字。

劉福臨是陳盛琦指導的學生裡進步幅度最大的一位（照片來源：陳盛琦提供）

賽前陳盛琦在學員手寫上約定的話，給人有種在看日本動漫勵志型運動卡通的感覺（照片來源：陳盛琦提供）

回頭想想成為跑步教練的心境

當教練後，，琦琦教練認為學習換位思考的能力很重要，琦琦教練說：「這也是黑馬顧問Pete Julian（大迫傑教練）一直以來教會我的事」，我算是台灣第一批教市民跑者的教練，沒有人教過我應該怎麼做，一切只能靠自己摸索，我秉持著換位思考，當我是跑者，遇到問題時，我會希望教練跟我說什麼？所以我會主動去問學員遇到什麼問題，第二最重要的是懂得察言觀色，當了解學員現在的需求後，關心必然是一件很重要的元素，當教練與學員之間是平等的關係時，更可以融入學員的生活和當下的情緒，為訓練狀態達到最好的效果。

北京天氣較適合跑者，但冬天也有零下十幾度，所以訓練都要包緊緊，跑步如果有帶著毛帽，跑久了帽簷會出汗，因為接觸了冷空氣所以汗水會變成冰柱，遠看還以為是學員戴著耳環跑步，更有的女生綁馬尾，頭髮中夾雜汗水直接變挫冰的畫面。（照片來源：陳盛琦提供）

酷寒的北京在室外訓練所喝的水都可能會結冰，這也許是台灣跑者很難想像的畫面（照片來源：陳盛琦提供）

如果台灣的田徑場要收費你是否能接受？

在北京進入田徑場裡是需要付費至少 20 元人民幣，而且沒有任何的服務，即便田徑場 PU 跑道老舊龜裂也是要付費入場，所以在台灣跑步真的很幸福，也許處在較炎熱的地帶，但是田徑場環境很好，所以覺得台灣跑者要珍惜有這麼優質的跑步環境。

世界馬拉松紀錄保持人 Eliud Kipchoge 與陳盛琦一起帶領黑馬素人跑者奔馳在北京街頭（照片來源：陳盛琦提供）

未來台灣有沒有可能會有菁英跑班出現？

琦琦教練說：

「對此大家一定要把心打開來，我可以讓不愛跑步的人喜歡跑步，我也可以讓初階跑者更進步，這是我很擅長的事情。」

到了北京後，我更學會幫助菁英素人跑者訓練，經過這些年我所累積的教學經驗，我還能為台灣的跑步環境做些什麼？

也許菁英跑班是一條可打造的新路，前提要看市場上的跑者能不能負擔教練費或是能不能接受教練的建議，這是很重要的關鍵因素。

在跑步運動裡，許多素人會無師自通或參考其他跑者的建議而導致運動傷害，從而放棄跑步，這是陳盛琦不願見到的，用符合自己的方式訓練，才有可能練出更多的跑步菁英。（照片來源：陳盛琦提供）

台灣菁英素人跑者的現況

琦琦教練回台灣後，終於有機會可以好好關心台灣的跑步環境，在與部分專業跑者及市民跑者聊天過程中察覺到，台灣的菁英素人可能從原先三小時，進步到兩小時多，這類型的跑者透過自身的嘗試，已經累積了幾個週期的成功經驗，也清楚知道怎麼調整自己的課表，光是這點琦琦教練就認為值得稱讚了！不過在上述的跑者身旁，

也很常看到一些慕名前來一起訓練的跑者，就跟著跑菁英素人的課表，以跟著跑跟著練的方式在訓練，琦琦教練認為對於此現況是比較可惜的地方，原因是投入了時間與精力在訓練上，但訓練的內容未必是針對自身設計，配速的掌握以及疲勞監控這些都很難起到實際的作用，以這樣的訓練模式並非長久之計。

當你衝過終點線後擁抱教練是一種難以言喻的激動！教練帶來的不僅僅是給予訓練計畫，而是能重新檢視自己往更深一層的發展，能建立符合你的個人訓練計畫才是「對的訓練」（照片來源：陳盛琦提供）

想進步就要找專業，而專業是需要付費的

琦琦教練說：「我完全不推崇 10 個人吃同一張課表，因為那不是健康的做法，必須知道每個人的身體能力和負荷的強度都不一樣，而且很多教練都會要求跑課表最後一趟全開，因為認為全開才叫做訓練，但這樣練到爆掉，隔天訓練怎麼辦？還會造成受傷風險提高，建議跑者要有自己的課表，訓練時更不要在某一趟全開，反而造成反效果。」 若想要進步就必須懂得的去思考，練別人的課表能讓你進步的幅度有限，嚴重還可能帶來受傷的風險，如果真有想進步的決心，應找一位專職的教練，付出等值的代價，讓他幫助你診斷目前的狀況，讓教練告訴你如何訓練會更有效率。

「教練與學員之間是平等的關係」這是黑馬顧問 Pete Julian（大迫傑教練）教會我的事，陳盛琦更是時時刻刻提醒自己。 （照片來源：陳盛琦提供）

對於未來

開出的課表像我煮的菜，看到跑者跑到意猶未竟的感覺，就是我要的！

我若全心投入訓練自己跑全馬 2 小時 30分 ，和教出 10 個學員全馬跑出 2 小時 30 分，我肯定會選擇後者，對於未來，無論菁英或素人，我都會持續做個手心向下的教練，因為這是我擅長的事。

陳盛琦從北京回來後，更堅信自己要為台灣做什麼，持續秉持著「手心向下」的理念耕耘跑步這件事...... （照片來源：陳盛琦提供）