路跑／田中千繪衝北海道全馬 關門前10秒完賽她驚喊

熱愛跑步的藝人田中千繪，不久前回到日本東京的故鄉，並在 28 日參加了睽違三年再度舉辦的北海道馬拉松。這次她參加的是全馬的賽事，目標不求破PB，只求完賽就好，到 30 公里後，田中千繪已經慢慢跑不動，但在關門前 10 秒，她成功衝過終點線，感動的說：「人的毅力跟體力真的是滿厲害的，但我絕對不會勉強自己，隨時帶著「棄賽」的勇氣去跑。」

今年是相隔 3 年後日本再次舉辦北海道馬拉松，田中千繪非常開心，自己終於可以參加疫情後的第一場馬拉松，在這場比賽中，她最期待的莫過於就是賽道會經過 2020東奧馬拉松的路線，也是一個她非常想去朝聖的地方－北海道大學。這次北海道馬總共約有 2 萬人參賽，在札幌電視塔的起跑點準備要開跑時，主持人說：「相隔 3 年，北海道馬拉松終於回來了！」，這時候田中千繪往旁邊一看，發現排在她附近的一位跑友聽到這句話時，用自己的雙手擦拭不自覺留下來的眼淚，看到這一幕，田中千繪感慨的說：「在疫情之間，大家多麽渴望著參與賽事，那個以前理所當然就能舉辦的路跑賽事。」

這次北海道馬總共約有2萬人參賽。圖/田中千繪臉書

由於田中千繪很久沒有參與路跑賽，跑全馬更早已是久遠以前的事情，所以這次她的目標是以完賽為主，於是練習期間，她都以「1分跑、30秒走」的節奏來練跑，換算配速約 7 分左右，以這樣的速度來算，完全來得及趕上終點的關門時間（6小時）。比賽當天北海道的氣溫不到30度，不過濕度卻來到 70% ，田中千繪表示，有時吹過來的涼風讓她感到北海道清澈的空氣，對跑者來說是一個完美的天氣。

2 公里處：北海道觀光景點－薄野。圖/田中千繪臉書

田中千繪到了 25 公里的前田森林公園時，在補給站稍微休息了一下，並接下志工發放的銅鑼燒和氣泡飲，待在草地上，一邊補充能量，一邊休息，她說：「跑到半馬的距離時喝氣泡飲料，真的像是生命之水一樣，特別好喝，相信有經驗的人應該能感受到吧XD」

田中千繪於 25 公里處的補給站休息。圖/田中千繪臉書

吃飽喝足後，精神能量強勢回歸，原先田中千繪以為以「1 分跑、30 秒走」的策略可以把距離跑長一點，沒想到在 30 多公里時，還是和往年跑全馬一樣，就是跑不動，而這時離最期待看到的北海道大學，還有一段距離，田中千繪說：「在比賽前每次看路線圖都會想說，要跑到快 40 公里才能到北海到大學耶⋯⋯好像有點硬，但希望我可以。」

拿到氣泡飲補給時宛如喝下生命之水。圖/田中千繪臉書

還沒到北海道大學前，她的腿已經無法接受大腦發出的一切命令，只能用體力和精神繼續堅持撐著，邊聽自己身體的聲音，邊往北海道大學前進！雖然田中千繪後段幾乎都在走路，但走著走著眼前出現北海道大學時，她的心裡已經像是完賽一樣的激動，淚水不斷的湧上來，她說：「我用自己的雙腿來到這裡，並親眼看到我心中嚮往的那北海道大學。」

38 公里處，田中千繪跑進心中嚮往的北海道大學。圖/田中千繪臉書

享受北海道大學風光明媚的校園之後，田中千繪繼續為最後 2 公里而往前衝，到最後關門點前她才發現，原來她的配速已經慢到差點被收容，但是因為已經過了最後的關門，她整個心情也已經鬆懈下來，沒想到剩下最後 500 公尺的距離時，聽到主持人說：「最後1分鐘了喔！」這時她才驚覺：「對欸！我還沒到終點。」

圖/田中千繪臉書

當聽到主持人開始倒數時，田中千繪原本無力的身體再次活躍，大腦和大腿又開始合作起來，一直到剛才都無法跑動的雙腿，擠出最後的力氣開始往終點衝衝衝，「15、14、13、12、11～」，在剩下10秒的終點關門時刻，她的北海道馬平安順利完賽。賽後田中千繪分享：「人的毅力跟體力真的是滿厲害的，有人一定會很好奇『為什麼要跑，明明就知道 42.195km 很艱難』，原因很簡單，我不是因為要挑戰這個數字才跑，是想親自感受，非日常生活中所發生的一切美妙而跑，所以我絕不會勉強自己，隨時帶著『棄賽』的勇氣去跑。」

田中千繪順利完賽。圖/田中千繪臉書

最後田中千繪也說：「越跑越覺得參加全馬是人生的縮圖，沒有什麼一定成功的步伐，只要相信自己跑步的節奏，及擁有不輕易放棄的精神，終究可以抵達自己想到達的目的地，我會繼續做自己喜歡的事情，跑出自我、活出自己吧。」

責任編輯：Eulla新聞來源：田中千繪

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