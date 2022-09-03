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越野賽／一哥周青克服心魔 成功從義大利跑到法國

運動筆記／ Eulla
周青（右）與中國選手申加升（左）。圖/周青臉書粉專
周青（右）與中國選手申加升（左）。圖/周青臉書粉專

日前台灣越野一哥周青，在歐洲挑戰 UTMB-CCC 環白朗峰超級越野賽 100 公里，總爬升 6100m，約有 1 萬名選手參賽，而台灣也有七位好手參與。周青最終以 16 小時 54 分 17 秒完賽，總排名第 380 名。第一名的選手是來自瑞典的 Petter ENGDAHL ，以  9 小時 53 分 02 秒奪冠，亞洲表現最佳的選手，則是來自中國的申加升，跑出 10 小時 29 分 20 秒的成績，拿下第四名。

環白朗峰超級越野賽堪稱是越野跑界的殿堂，被公認是世界上最艱難的越野賽事之一，很多全世界的頂尖精英都會來這裡一較高下。比賽起點位於義大利，而賽道前段就是一個大魔王關卡，會從海拔 1224 公尺，爬升 9.2K 之後，來到最高峰 Tête de la Tronche （2584公尺），除此之外，賽道將從義大利越過瑞士，再抵達法國，每位選手都得突破自己的精神和身體極限，才能越過終點線。

周青（右）與中國選手申加升（左）。圖/周青臉書粉專

賽前周青對自己喊話：「為自己而跑，內心的冒險，突破自我與體能極限。」也為自己這次的比賽定下 13 個半小時完賽的目標。原先他以為不管狀態好或壞，成績應該都不會落差太大，沒想到比賽開始後，隨著距離跟時間拉長，很多問題才一一浮現。在賽前熱身時周青就發覺右膝怪怪的，隨著跑的距離越長膝蓋就越痛，進而影響了跑姿跟節奏。在下坡時尤其痛苦，每跳躍一步膝蓋就會痛一下，而傷痛慢慢地轉移到腳踝跟其他位置，因為無法正常跑步，導致許多代償的出現。

周青在熱身時，就發現自己的右膝怪怪的，距離跑越長膝蓋月疼痛。圖/周青臉書粉專

不僅膝蓋不適，寒冷的天氣加上跑不快的速度，也讓周青幾乎全程都穿著雨衣褲在前進，腿部還因為寒冷而肌肉硬掉，讓他得花上更多時間來恢復肌肉彈性。進入 70 公里處時，周青整個人幾乎陷入崩潰，因為這個地方剛好就是 2018 年他退賽的位置。當下的他看著寒風中的細雨，雙腳感受到的疼痛，讓他在腦海中萌生了無數次想退賽的念頭，多希望自己也是那一群在等待接駁車的人，此時他內心想著：「該死，難道我又要再次失敗？難道我無法克服這關嗎？」

在 70 公里處，周青陷入崩潰邊緣。圖/周青臉書粉專

還好在理智快要斷線的一刻，他心裡想起了台灣的一切，他說；「如果我在這裡放棄了，我要如何面對接下來的挑戰？我不能輕言放棄，我得想辦法把它熬過去。 」

周青成功克服心魔，以近 17 個小時的時間完賽，排名 380 名。圖/周青臉書粉專

在休息整整一個小時後，周青的身體逐漸好轉，繼續啟程往接下來的賽道前進，最後以將近 17 個小時的時間衝過終點線，雖然成績和自己原先的目標差了 3 個半小時，但周青認為，再比賽過程中他獲得了很珍貴的經驗，也更認識了自己。

周青期許自己接下來的「中央山脈挑戰」也能夠成功克服。圖/周青臉書粉專

他說：「自從 2018 年港百結束之後，我就沒有完成真正的 100 公里越野賽，我很高興自己克服了心魔，因為長距離需要具備的門檻與準備更高，希望接下來的「中央山脈挑戰」我也能夠成功克服。」

責任編輯：Eulla新聞來源：周青

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