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墨西哥男將烈酒倒入選手水杯惡搞 影片一出引大批民眾砲轟

運動筆記／ Eulla

男子醉後惡作劇，將蘭姆酒倒入補給站水杯。圖/MARCA

在馬場上對選手來說，補給站是非常重要的一部分，可以讓他們補充水分和能量，不過在墨西哥卻發生了一件令人不安的事件。有一位喝的酩酊大醉的男子，拿著整罐的蘭姆酒到補給站惡作劇，惡搞要給選手的杯水，並且拍攝影片上傳社群，影發民眾撻罰，有不少人擔心，如果今天喝到的是有毒物質，那該怎麼辦！？

這名男子整個人喝得醉醺醺的，拿著蘭姆酒走進了馬拉松的補給站，接著就將手上的酒倒入桌上一排排的水杯中，一邊拍攝還一邊大笑，甚至還自言自語的說：「我要把這該死的蘭姆酒倒進去，跑者喝下去後就會輕飄飄的，像是在雲端一樣，這將會是有史以來最偉大的比賽！」這個惡作劇發生在 2022 墨西哥城市馬拉松，影片一出立刻引發網友砲擊，在社群媒體上快速的傳播，很多人都留言表示，太恐怖了！因為任何參加比賽的選手，都有可能在不知情的情況下，喝到被加入酒精的補給，而且酒精會造成選手高度脫水，對跑全馬的跑者來說是相當不利，甚至具有危險性。

有網友則說：「這位男子這麼輕易的就能惡搞補給站的水杯，要是今天有人想要在杯子裡下毒，那豈不是也很簡單，如果都不阻止，選手怎麼敢安心參賽。」

對此，墨西哥警方已經展開行動，調閱周遭相關的監視器，追緝這名男子，並相信一定會逮到他。官方也發聲明公告：「這位男子的行為已經大大影響到運動員的權益及安全，我們希望法律能夠制裁他。」

責任編輯：Eulla

新聞來源：MARCA

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