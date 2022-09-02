賽事心得／金山甘藷馬拉松 賽道上最美的風景

2022金山甘藷馬拉松，因為擔心腳傷尚未痊癒，所以只敢報名半馬。報名後，心中早就想到一個人站在半馬折返點，看著全馬的跑友勇往直前的身影，弱雞如我只能含淚拜別！沒想到的是，馬拉松大神在弱雞折返後，還給了我一顆彩蛋！20220年8月28日早上，比照冬山河模式，3點45到新板特區接大醫，4點到四號公園接孫姊，很順利的在5點到金山活動中心，又一會兒就接到阿其帶來的物資。別好了號碼布，就往廣場集合。這雖然是小型賽事，但是卻讓我看到許多好久不見的跑友，這應該都是金帥區長的魅力吧！

對比這一周颱風來臨前的熱浪，全省像烤得紅透的地瓜，金山甘藷馬起跑時的天氣則是出乎意料的好，下了點小雨，然後又放晴，雲層也沒有離開，天空還有一道客機飛過亮白色的尾跡雲，真是太美妙了！

原以為金山馬就是萬金石馬拉松取中間位於金山區的路線，沒想到6點鳴槍後，全馬半馬一起出發，馬上轉進一個小巷子-溫泉路。右邊駁坎上的是承天宮，主祀神明: 開台聖王(鄭成功)，心中馬上祈求今日賽事平安順利！再沿彎彎曲曲的紅磚道，街里巷弄加上四周低矮的樓房，溫馨的小鎮清晨，讓人活力滿滿！而且地瓜馬的賽道上總有些令人驚豔的風景，像是朝天宮就是許多跑者駐足的地方。養護水稻的小水池，倒映著金山朝天宮，及清晰可見的八角亭，還有延伸著水池旁邊的塊石駁坎，加上後方的美人山及靄靄白雲，山光水影，讓地瓜馬成了一場別開生面的小鎮馬拉松！

第一屆的地瓜馬有5K、12K、21K及42K組別，其中半馬和全馬6點一起出發，前13K路線一致，中間會有不同路線的5K、12K跑友加入，但也代表陸續會有5K、12K跑友要折返。一如往常，簡單告別12K的跑友，接著就是期待半馬的折返點。跑到11K時，工作人員及裁判就指示跑者要右轉進入陽金公路，那是一條又寬又長的大上坡，弱雞如我當然是開啟步兵模式，跟著隊伍開始行軍了。不久之後，對向就有半馬的前導車出現，馬上大聲歡呼總一加油！

然後就期待有越來越多跑者出現，那就代表折返點快到了。偶而我還會問問這些領先跑者，到底還有多遠可以折返？只是這些菁英跑者，通常趕著上凸台，沒什麼時間回答我的白痴問題。過了陽明山天籟後，就到了半馬的折返點，如同賽前的預感，覺得後悔了。路還這麼寬，天氣還這麼好，山上的風景一定更漂亮了，為什麼我沒有報名全馬！但號碼布上的顏色，提醒我該淚別全馬的勇咖了！

既然已經折返，沿途看著魚累累的上坡跑友，心中油然而生的得意，加上又是下坡，自然腳步輕盈，不由自主地轉換為快馬模式。如果遇到全馬跑友，就會說：路還很長，慢慢走，不用急！如果遇到半馬跑友，就會說：快到了！快到了！接著一定再補上一句：快到都是騙人的！然後怕被打的我就更加快腳步往終點衝！如果遇到其他里程數的跑友，該說什麼呢？不可能吧？這是半馬、全馬的專屬賽道，怎麼會有其他里程數的跑友？馬拉松大神就是喜歡帶給跑友驚喜！

俯衝而下的我，一方面緊緊盯著每位跑友的號碼布，紫色、桃紅色出現在眼裡，一方面很開心地捉弄著跑友。忽然，看到一張綠色號碼布！12K跑友？馬上急煞，不對啊！早在進陽金公路前，12K就該折返了啊！我趕快地大聲說：阿貝，你跑過頭了，你早就該折返了！當下，阿貝還不知道我在叫他，還跟著周邊跑友的腳步往前走，直到我站在他面前，他才停了下來。經過一番解釋，他才肯相信，他跑過頭了。

這張照片在兩人背後是陽金公路4.5K的標示，距離12K的折返點應該超過2公里了！

在折返的路上，我問了老先生貴庚，才知道，他已經80歲了！但從他跑步的步伐，實在看不出來已經80歲了。不過，我還是放心不下，讓一位80歲的老人家，一個人孤單地跑在人煙稀少的鄉間小路。所以，我就下定決心陪著老人家，一起跑走回終點。

我們一路上聊著，才知道，老先生沒有什麼跑馬經驗，知道有這個活動就報名參加，當天早上還是一個人坐接駁車來跑步。不過他還是知道有折返點，只是他自己也很納悶，為什麼沒有人告訴他要折返了？跑著，跑著，突然就下起雨了。我把我的帽子給老先生戴，他說不用，然後就從後背包拿出帽子戴上，看來老先生是戶外活動的高手！後面的路程，我不敢與老先生一起跑，怕影響他的節奏，所以就跟在後方，一方面不耽誤他的路程，另一方面也好觀察他會不會臨時出狀況。就這樣跟著，看著，我大概知道為什麼老先生沒有被發現，應該是跑太快，跑太好，所以折返點的工作人員，還有右轉陽金公路的工作人員及裁判都沒有看到他的號碼布是12K。也就是這樣的因緣際會，讓還在為報名半馬扼腕的我，帶著滿滿的歡喜，護送老先生進終點！

終點一過，只看到老先生的夫人來迎接。我則是跑到大會工作站，問主辦單位有沒有獎盃，果不其然，很貼心的主辦單位有準備前兩名高齡者完賽獎盃。我也很高興和老先生一起站上凸台！

從年初的陽明山超馬跑完，就再也沒跑超過半馬，很高興今天有這麼美好的跑步體驗。感謝天、感謝地、感謝金山鄉親。還要感謝2022第一屆地瓜馬的主辦單位、協辦單位及醫護、攝手、裁判、志工等工作人員。最後更要祝福大家都可以像老先生一樣，到了80歲還可以健步如飛，參加跑步上凸台！寫到最後，心中還是有個小小疑問，下次地瓜馬我到底要報名全馬？還是半馬？哇哈哈！