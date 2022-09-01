羅維銘再拚5千公里超馬 目標45天完賽爭冠

台灣超馬好手羅維銘二度赴紐約參加超越自我3100英里（近5000公里）賽事，在妻子陪伴下，他打算全程使用人字拖，目標超越去年成績，以45天完賽爭冠，讓世界看見台灣。

超越自我3100英里挑戰賽（Self-Transcendence 3100Mile Race）是世界距離最長的馬拉松賽事，羅維銘去年中途捨棄跑鞋、換穿人字拖，以48天11小時52分鐘1秒完賽，成為賽事舉辦25年來首位完賽的亞洲選手，且獲得亞軍殊榮。

第26屆賽事預定9月4日展開，共12名選手參賽。羅維銘今天在賽道接受中央社專訪時說，二度參賽希望能突破上屆成績，讓更多人知道這項賽事，激勵其他想超越自我的跑者參加。

羅維銘表示：「我58歲了，這個年齡都願意挑戰的話，應該能鼓勵更多年輕人趁早學習這種不斷勇於突破自我的精神。」

羅維銘去年10月在眾多僑胞加油聲中高舉中華民國國旗衝線，實現人生一大心願。今年4月，他在紐約參加同一主辦單位舉辦的6日賽，之後返台展開3個月訓練，兩個月內在社子島河濱等地跑了3000多公里，接著又44度登上台北市最高峰七星山。

有人建議羅維銘赴紐約挑戰3100英里賽事前多休息，但他認為一直跑下去才能充分發揮潛能。

羅維銘說：「在運動界，亞洲人速度比不過黑人，但耐力是我們的強項。東方人其實耐力很足，應該能獲得世界認同。台灣是有實力的，我們要好好發揮，讓全世界看見台灣。我身為一個台灣人，希望能驗證所學，分享給全世界。」

羅維銘再拚5000公里超馬，賽道實地練跑。 圖／中央社

本屆參賽12人高手雲集，包括去年奪冠的義大利跑者馬卡托（Andrea Marcato）。值得一提的是，旅居日本的44歲台灣跑者楊皇蘭首次參賽，本屆賽事將看得到台灣男、女好手身影。

這項賽事始於1985年，1997年起賽制拉長為3100英里，每年6月至8月在紐約市皇后區牙買加（Jamaica）舉行。上屆因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改為9月開跑，沿襲至本屆，選手要在52天內沿當地一處校區的人行道跑5000多圈，每天從上午6時到午夜，最多可跑18小時。

與去年單槍匹馬不同的是，羅維銘結褵26年的妻子徐春梅今年一起飛到紐約陪伴他參賽。

羅維銘再拚5000公里超馬，妻子徐春梅作伴。 圖／中央社

羅維銘說，妻子在場最大助益是能幫忙遞送物品，節省時間，「以前單打獨鬥，現在有老婆幫忙，一定是加分」。

他表示，為本屆賽事訓練多時，加上有去年參賽經驗，表現一定要更好。他設定45天完賽，也就是比去年少3天左右，並說「如果沒有45天，沒有奪冠可能」。

徐春梅受訪時說，羅維銘想破個人紀錄，希望她到場能讓自己「黏在跑道上」，不必中途離開進食補充體力或做其他事。

徐春梅認為這項賽事不僅考驗體能，也要具備堅持到底的意志。她回憶說，羅維銘去年參賽不被看好，她也抱怨丈夫為跑步連家庭都不顧。羅維銘完賽後，她透過視訊對丈夫說對不起，「因為你真的做到了，你的精神讓我非常感動，小孩子真的以你為榮」。

羅維銘上屆賽事原本穿跑鞋，中途因長期擠壓導致腳部腫脹、起水泡，備用的人字拖派上用場。他穿人字拖後照跑不誤，部分選手跟進，掀起一陣話題。

今年羅維銘攜帶10雙台灣製人字拖到紐約，戰靴上印有青天白日滿地紅圖樣，他打算3100英里賽事全程以人字拖應戰。

不過，賽事期間溫差等天候因素難以掌握，即使做足準備，開賽後仍難以保證過程一帆風順。

面對這些未知數，羅維銘期許自己「如常」，秉持平常心跑好每一步，保持節奏並循序漸進，專注在屬於自己的空間，發揮到極致，就能成就有價值的人生。

羅維銘說：「我的領悟是身為一個運動員，能站在舞台上就是一種榮耀。參與就是榮耀，沒有說一定要怎樣，只要還能當運動員，就是最大的光榮。」