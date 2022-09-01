台北城市路跑 8/31 開放報名 跑團優惠殺很大！

Panasonic 台北城市路跑 8/31 開放報名。圖/台北城市路跑賽會提供

2022 Panasonic 台北城市路跑賽將於 12 月 4 日上午在總統府前起跑，這是 Panasonic 連續第二年冠名贊助賽事，適逢在台 60 週年，特別結合 Panasonic 概念體驗館 PoME 推出「城市跑步系列講堂」，邀請跑友們踴躍報名參加，一起為美好生活而跑。台北城市路跑賽是市區 A 級路段，組別各分為 12.5 公里和 3 公里，8 月 31 日起開放報名至 10 月 31 日截止。

Panasonic集團林淵傳總經理。圖/台北城市路跑賽會提供

Panasonic歡慶在台60年 邀民眾一起為美好生活而跑

跑步與呼吸息息相關，Panasonic 連續第二年攜手台北城市路跑賽，以守護美好呼吸的初衷繼續守護跑者。Panasonic 集團總經理林淵傳表示：「跑步有一種特質，能夠讓年輕的氣息活絡，展現健康活潑的一面，今年是 Panasonic 在台灣六十週年，我們希望可以回饋社會，這次是第二次舉辦台北城市馬拉松賽，期盼接下來還能持續的參與，鼓勵大家一同來跑步。」

翁竹毅教練領軍專業跑班 明日之星冠軍歌手再次挑戰

台北城市路跑連續第 7 年邀請跑步教練翁竹毅指導訓練營和配速團，學生時期曾接受台灣馬拉松紀錄保持人許績勝老師指導的他，這次獲邀擔任城市跑步系列講堂講師，除提供專業的跑步訓練外，也將和跑者分享不同階段的備賽心得，希望能幫助不同等級的學員順利完賽，翁竹毅說：「這場比賽舉辦在台北馬的前兩週，如果是兩場都有參加的選手，建議在台北城市馬時，可以以賽代訓，當作是對自己速度的一個調整。」

明日之星冠軍歌手（左起）賴慧如、陳怡婷、郭婷筠、郭忠祐、曾瑋中今年再次挑戰台北城市路跑。圖/台北城市路跑賽會提供

明日之星冠軍歌手郭婷筠、賴慧如、陳怡婷、曾瑋中、郭忠祐繼去年參賽體驗後，今年再次應邀挑戰台北城市路跑。陳怡婷分享：「去年我是抱持要參加運動會的心態去跑，但到賽場後，我覺得很特別，因為印象中是台北的街道都是車水馬龍，不過當天卻擠了滿滿的跑者。以前跑運動會我都會覺得很孤單，但上次跟著眾多跑者一起向前奔跑，就會覺得很有力量，不知不覺就跑完了。」

明日之星冠軍歌手賴慧如(左)、郭忠祐(右)展示2022 Panasonic台北城市路跑賽完賽毛巾和提袋。圖/台北城市路跑賽會提供

郭忠祐則說：「上次比賽我壓力很大，因為我以前是練體育的，在賽前就有跟曾瑋中打賭說「輸了要公主抱」，再加上已經有十幾年沒有跑了，上場時有點緊張，不過還好有順利完賽，而且我發現清晨的空氣真的好舒服。」

募集史上最大跑團一起搶好康 歡迎臺北馬跑者以賽代訓

台北城市路跑是北市 A 級路段但又親民化的路線，今年要號召全台各大跑團組隊團報，8 月 31 日起凡 20 人(含)以上團報可享 9 折優惠， 50 人以上可享 8 折優惠，同時加碼提供終點休息區帳篷。符合團報資格的團體還可以在賽衣上燙印團體名稱，除此之外還有摩曼頓 7 折優惠券，並享有後續相關訓練及交流課程的保留名額。

知名跑團「熟齡輕慢跑」的團長金道一也現身向其他跑團喊話，雖然和年底驗收賽「臺北馬拉松」只隔兩週，仍鼓勵大家以賽代訓踴躍報名台北城市路跑，一起穿上印有跑團名字的帥氣賽衣，在臺北市的賽道上展現各自的風格與實力，而且跑步之外還可以參加抽獎，有機會抱回 Panasonic 優質家電等大獎。

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影片編輯：CHun

責任編輯：Eulla

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