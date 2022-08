台北馬全馬報名費漲兩百引熱議 北市喊話：賽道有提升

臺北市體育局局長李再立(中)。圖/臺北市政府體育局

由臺北市政府、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦的「2022臺北馬拉松」,將於 12 月 18 日上午 6 時 30 分於臺北市政府前廣場盛大開跑,今(29)日舉辦記者會正式宣告自 8 月 29 日中午 12 點起,開放全程馬拉松組一般跑者報名,8 月 30 日上午 10 點起,開放半程馬拉松組一般跑者報名。不過今年在全馬組別的費用較去年多了兩百元,完賽風衣也改為限量版完賽 Tee 引發民眾討論。

對此,臺北市體育局局長李再立表示:「其實我們很希望運動賽事能夠調整費用到相對合理的價位,當我們金費充足,就能更有效改善賽事品質。今年我們在賽道上有做改善,像是去年進終點前會經過市場,所以造成一些混亂,今年就不再經過那個市場。我們希望臺北馬拉松不是只有大家所看到的今年漲價兩百塊,我們希望它的品質的提升是超過兩百塊的價值,我們一樣會努力往金標籤還有白金標籤的目標邁進。」

肢障選手首度獲邀參與 友善賽事一起輪動臺北城

除了賽道提升之外,臺北市政府體育局為鼓勵多元族群參與並以實踐友善賽事為目標,今年也首度邀請肢障輪椅選手參與半程馬拉松的示範賽,發揮「愛運動,動無礙」的精神。其中呂豐和、郭文生與温吉成當年為宣傳臺灣首度推向 1992 年帕運會,從墾丁一路推向臺北中正紀念堂,時隔 30 年參與國際認證的菁英標籤賽事臺北馬拉松,意義非凡。

李再立局長和兩位身障輪椅運動選手呂豐和(左)、王偉軒(右)一起比愛心。圖/臺北市政府體育局

呂豐和表示,「當初為了參加巴賽隆納帕運會天天練習爭取好成績,這次獲邀參加臺北馬拉松,最主要是鼓勵身心障礙者勇敢走出來,希望更多的主辦單位提供身障朋友參賽的機會。」臺北市體育局李再立局長也提到,「希望能夠推廣運動平權,讓想運動的朋友都能夠在運動場域內,找到一個自在的空間來運動。」

群跑迷彩 落足城市地標,跑動臺北 非你參加不可

2021 臺北馬拉松以棋盤格漸層色塊,代表著每個清晨練跑者所迎接的日出天光,今年進一步昇華為單一漸層色條,將焦點回歸到個人身上,再次聚焦的自我視角,開啟每一次起跑的無限可能。2022 臺北馬拉松號召跑友們面對新的機會與挑戰,勇於突破自我,奔向終點,「RUN THE CITY – WE ARE POSSIBLE」跑動臺北 非我莫屬。

右起:活動大使盧彥勳、臺北市體育局李再立局長、盧彥勳哥哥盧威儒。圖/臺北市政府體育局

活動大使盧彥勳首次參賽 響應減碳倡議賽衣 FREE

臺灣「網球一哥」盧彥勳去年在半馬終點線迎接哥哥盧威儒,看到相伴 20 年職業生涯的威儒突破半馬 PB 後也喊話要跟進,今天領到人生第一面「臺北馬拉松」號碼布時打趣道,「比參加大滿貫賽還緊張,因為不是熟悉的領域,沒有經歷過,很多事情沒辦法想像,所以對我來講跑馬拉松就是學習,這21公里的速度我會去追求,但更重要的還是整個過程,很感謝大會的邀請。」

盧彥勳接著說:「跑步就是讓我自己不用受到空間時間的限制,我只要一雙鞋子就可以開始跑,它就是很簡單,隨時隨地都可以做的運動,是一個只要我想要動,就可以執行的運動。雖然說跑步的時間長,但其實就是一個自己跟身體的對話,當你在累的時候還是會告訴自己『再試試看』,這是一個滿好的過程,這次目標就是完賽就好,好好的享受過程。」

圖/臺北市政府體育局

主辦單位、合作夥伴與贊助單位 響應淨零碳排、永續發展

2021 臺北馬拉松獲英國標準協會(BSI)頒發全球第一張馬拉松碳足跡盤查證書,今年鼓勵跑者從自身做起,只要報名 2022 臺北馬拉松時勾選不需要領取賽衣,運動品牌 adidas 將提供消費滿 1,500 元以上可折抵 500 元的優惠,藉以感謝臺北馬拉松跑者們響應賽事減碳的行動。除了延續過去環保紙杯、再生石材原料獎座、電子秩序冊及完賽證書等,今年的完賽 T 恤以永續理念為出發、淨零碳排為目標,不僅使用對環境友善的染劑與製程外,更採用約 15% 的環保再生紗線製作,希望以行動號召跑者對於環境永續的重視。

