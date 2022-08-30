台北馬全馬報名費漲兩百引熱議 北市喊話：賽道有提升

臺北市體育局局長李再立（中）。圖/臺北市政府體育局

由臺北市政府、中華民國田徑協會及中華民國路跑協會共同主辦的「2022臺北馬拉松」，將於 12 月 18 日上午 6 時 30 分於臺北市政府前廣場盛大開跑，今(29)日舉辦記者會正式宣告自 8 月 29 日中午 12 點起，開放全程馬拉松組一般跑者報名，8 月 30 日上午 10 點起，開放半程馬拉松組一般跑者報名。不過今年在全馬組別的費用較去年多了兩百元，完賽風衣也改為限量版完賽 Tee 引發民眾討論。

對此，臺北市體育局局長李再立表示：「其實我們很希望運動賽事能夠調整費用到相對合理的價位，當我們金費充足，就能更有效改善賽事品質。今年我們在賽道上有做改善，像是去年進終點前會經過市場，所以造成一些混亂，今年就不再經過那個市場。我們希望臺北馬拉松不是只有大家所看到的今年漲價兩百塊，我們希望它的品質的提升是超過兩百塊的價值，我們一樣會努力往金標籤還有白金標籤的目標邁進。」

肢障選手首度獲邀參與 友善賽事一起輪動臺北城

除了賽道提升之外，臺北市政府體育局為鼓勵多元族群參與並以實踐友善賽事為目標，今年也首度邀請肢障輪椅選手參與半程馬拉松的示範賽，發揮「愛運動，動無礙」的精神。其中呂豐和、郭文生與温吉成當年為宣傳臺灣首度推向 1992 年帕運會，從墾丁一路推向臺北中正紀念堂，時隔 30 年參與國際認證的菁英標籤賽事臺北馬拉松，意義非凡。

李再立局長和兩位身障輪椅運動選手呂豐和（左）、王偉軒（右）一起比愛心。圖/臺北市政府體育局

呂豐和表示，「當初為了參加巴賽隆納帕運會天天練習爭取好成績，這次獲邀參加臺北馬拉松，最主要是鼓勵身心障礙者勇敢走出來，希望更多的主辦單位提供身障朋友參賽的機會。」臺北市體育局李再立局長也提到，「希望能夠推廣運動平權，讓想運動的朋友都能夠在運動場域內，找到一個自在的空間來運動。」

群跑迷彩 落足城市地標，跑動臺北 非你參加不可

2021 臺北馬拉松以棋盤格漸層色塊，代表著每個清晨練跑者所迎接的日出天光，今年進一步昇華為單一漸層色條，將焦點回歸到個人身上，再次聚焦的自我視角，開啟每一次起跑的無限可能。2022 臺北馬拉松號召跑友們面對新的機會與挑戰，勇於突破自我，奔向終點，「RUN THE CITY – WE ARE POSSIBLE」跑動臺北 非我莫屬。

右起：活動大使盧彥勳、臺北市體育局李再立局長、盧彥勳哥哥盧威儒。圖/臺北市政府體育局

活動大使盧彥勳首次參賽 響應減碳倡議賽衣 FREE

臺灣「網球一哥」盧彥勳去年在半馬終點線迎接哥哥盧威儒，看到相伴 20 年職業生涯的威儒突破半馬 PB 後也喊話要跟進，今天領到人生第一面「臺北馬拉松」號碼布時打趣道，「比參加大滿貫賽還緊張，因為不是熟悉的領域，沒有經歷過，很多事情沒辦法想像，所以對我來講跑馬拉松就是學習，這21公里的速度我會去追求，但更重要的還是整個過程，很感謝大會的邀請。」

盧彥勳接著說：「跑步就是讓我自己不用受到空間時間的限制，我只要一雙鞋子就可以開始跑，它就是很簡單，隨時隨地都可以做的運動，是一個只要我想要動，就可以執行的運動。雖然說跑步的時間長，但其實就是一個自己跟身體的對話，當你在累的時候還是會告訴自己『再試試看』，這是一個滿好的過程，這次目標就是完賽就好，好好的享受過程。」

圖/臺北市政府體育局

主辦單位、合作夥伴與贊助單位 響應淨零碳排、永續發展

2021 臺北馬拉松獲英國標準協會（BSI）頒發全球第一張馬拉松碳足跡盤查證書，今年鼓勵跑者從自身做起，只要報名 2022 臺北馬拉松時勾選不需要領取賽衣，運動品牌 adidas 將提供消費滿 1,500 元以上可折抵 500 元的優惠，藉以感謝臺北馬拉松跑者們響應賽事減碳的行動。除了延續過去環保紙杯、再生石材原料獎座、電子秩序冊及完賽證書等，今年的完賽 T 恤以永續理念為出發、淨零碳排為目標，不僅使用對環境友善的染劑與製程外，更採用約 15% 的環保再生紗線製作，希望以行動號召跑者對於環境永續的重視。

責任編輯：Eulla

影片編輯：Chun

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