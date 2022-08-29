訓練心得／田中馬水水訓練營 就是想好好跑完10公里

歡呼三次！今年度的田中馬10K訓練，水水營開跑囉～

被疫情打亂的生活和運動，急需要被拯救的身材（淚），終於等到了久違的實體跑步課程，看到教練和同學們實在太感動了。

兩天的先修課程真的收穫滿滿，連跑步學堂的糨糊教練都到現場指導，每周日早上的團練由君帆教練帶領暖身關節操和跑步動作訓練接著帶著大家跑主課表和收操，三個小時的團練一點都不馬虎，我們還有專屬攝影師幫大家拍出網美照呢！

水水營-這名字取得真好，正適合心裡有個小小願望大大夢想，卻一直無法實現的我，我就是想好好跑完10公里啊，如果換個名字我想我應該不敢肖想報名吧！

週日早上如果你們有路過高鐵彰化站，看到20幾位穿著粉紅色訓練衣的水水個個認真的跟著教練做操練跑，香汗淋漓的模樣，你一定也有同感認真的女人最美了！