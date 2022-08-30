焦點人物／蔡司總經理章平達：如果不是跑步或許就沒有今天的我

蔡司台灣總經理：章平達。圖/Eulla

現代人 3C 不離身，重度使用眼睛，導致近視的人口越來越多，不少跑者在日常生活中都脫離不了眼鏡，只要少了它就無法看清楚世界，而你知道嗎？專業鏡片品牌「蔡司」在台灣的總經理－章平達，本身就是一位跑者，跑齡長達 20 多年，半馬成績更來到 1 小時 20 分，至今儘管有了家庭和小孩，他仍然堅持著跑步這件事。

來自新加坡的章平達，同時也是台灣的女婿，非常熱愛跑步的他，已經跑過四次全馬，成績跑進 2 小時 50 幾分，在其他項目上，表現更是突出，半馬 1 小時 20 分；五千公尺 17 分 4 秒；三千公尺 7 分 30 秒。看到他這麼快速的成績，很多人都會誤以為，章平達應該是從小就很會跑步，但事實並非如此。因為家庭基因以及飲食的關係，章平達一家人的體型都偏胖，小時候的他看起來肉肉的，體重甚至來到 90 公斤，高中時更是一位擲鉛球的選手，畢業後他因應新加坡的政策，進到軍營服役，而他也是在這個時候才開始接觸到跑步。

章平達（右一）體重曾高達 90 公斤。

章平達因為當兵接觸到跑步：不只愛跑步，也喜歡跑圈的大家

章平達說：「當兵時每個兵營都要派人參加馬拉松賽事，那時候大家都叫醫生開證明，就是不想去參加，但我就舉手自願加入，進到了跑團訓練。第一次跑完 10K 的時候，我就覺得，哇！我做了一件很厲害的事情，回家很自豪地跟家人分享，隨後越跑越上癮，里程數也就慢慢拉長了，而我也愛上了跑步。」

自從跑步之後，章平達的身材有了巨大的差異，從原本肉肉的身形，變成精壯結實，連高中培訓他鉛球的教練，看到他也都嚇了一跳！因為章平達整個人都小了一號。章平達表示，自己熱愛跑步，不只是喜歡這項運動，同時也很喜歡跑圈的大家，他說：「我覺得跑步的人都不壞，而且裡面有很多企業有成的跑者，他們教會了我很多事，帶給我一些不同的觀念，讓我成長進步。」

章平達大學時擔任隊長帶領田徑隊拿下金牌。

章平達大學時任田徑隊隊長，帶領團隊奪下金牌

大學時章平達當上了田徑隊的隊長，帶領著整個團隊奪下了金牌。而其實在交棒給章平達之前，這支隊伍在幾年前一直都沒有獲勝過，也沒有辦法突破，當時隊上就想說，不如換一個不同方向的隊長帶帶看，希望可以帶起整個團隊。也因此章平達接手後，花了非常多的心思在田徑隊上，不只用大量的時間陪伴他們訓練，還要去幫忙找贊助商，幫忙報名註冊賽事，甚至也要幫忙安排哪位選手要參加哪個項目等等，他全部都一手包辦。全隊奪下金牌那刻的感動，他至今仍刻骨銘心。

章平達（右）贏得 The North Face 100 Singapore 比賽。

連續一週發高燒，跑全馬竟跑出破三成績

另外一個讓章平達印象深刻的賽事，是他在香港參加的全程馬拉松，也是他第一次全馬成績破三。為了這場馬拉松，他提高了日常訓練的強度，把自己的狀態調整到一個不錯的情況。沒想到在賽前，他因為公司需求常常都要到國外出差，忙碌的情況導致他在賽前一週，幾乎天天都在發高燒，而那天他忙完工作從印尼飛到香港時，已經快要晚上十一點，他一抵達就趕緊衝到藥局去買藥布，就怕自己的腳比賽會跑到破皮。

章平達歷年來收集的獎牌。

回到飯店盥洗完入睡，隔天凌晨五點鬧鐘就響了，他刷牙洗臉出門，站上了全馬的起跑線，這時他心裡想著「我現在在幹嘛，我剛剛不是還在飛機上嗎？怎麼現在已經在馬場上準備要起跑了？」比賽一開始章平達的狀況還不錯，還能咬著女生的領先集團跑，不過到了半馬之後，他開始覺得有點痛苦，他就在內心跟自己喊話說：「沒關係！再撐一下，不要求速度，只要腳有動就好了。」衝線的那刻，時間顯示著兩個小時五十多分，他竟然在連續高燒的情況下，還跑出了人生第一場破三的全馬。

章平達 2021 在台北馬半馬組跑出 1 小時 23 分。

他滿懷感恩的說：「跑步真的改變了我人生很多，如果沒有跑步，可能就沒有今天站在這裡的我，因為當初服兵役時跑完了 10 公里，讓我知道原來自己可以做到一些厲害的事情，因而有了目標，而且跑步的朋友還有教練們，在相處過程中，也激發了我很多想法。」

章平達（左一）。

擔任蔡司台灣總經理，待人之道就是「以身作則」

在工作上，章平達已經在蔡司任職了 11 年，目前是蔡司台灣的總經理，他的待人之道就是「以身作則」，非常的親民接地氣，無論大小事情，他都會盡力去參與，而且從來不會要求下屬去做連自己都做不到的事情，他說：「我要求團隊衝前線，我自己一定要以身作則。疫情期間我幾乎每天都來上班，如果我都躲在家裡，員工怎麼辦，所以我還是每天來辦公室，陪著我的團隊度過疫情這個難關。」

章平達任職於蔡司 11 年，目前是蔡司台灣的總經理。圖/Eulla

章平達分享，近幾年蔡司的兩大精神非常符合跑者，第一是塑造未來的市場，因為塑造跟跑步一樣，你不可能沒有訓練，明天起來就想要破PB；第二個是挑戰想像的極限，因為萬事都有可能，而我們的心態是很強大的工具，它可以催眠自己去完成馬拉松，我們必須訓練心態去征服一切。他說：「我經常都會覺得，我還是可以破個人最佳，不管現實如何，我心態還是會相信自己，每天多付出一點，這就是一個旅程。在工作上以外國人來講，我覺得台灣人很欠缺機會跟平台，所以我會跟大家說，不怕工作多難，有機會發揮就盡量把握。」

蔡司兩大精神：塑造未來的市場、挑戰想像的極限。圖/Eulla

蔡司在里約奧運曾和 Nike 合作，推出一款超強運動太陽眼鏡

在 2016 年里約奧運，蔡司鏡片就和 Nike 推出一款，堪稱是不可能生產的運動太陽眼鏡，它在鏡框上設計了菱角，讓跑者在運動時空氣更加流暢，防止鏡片起霧，但由於生產的報廢率太高，成本和價位也都不低，因此當時在市面上只有限量的幾支，現在更已經絕版，不過它的產出卻突破了人們對運動太陽眼鏡的想像。

章平達配戴 2016年蔡司和 Nike 合作生產的運動太陽眼鏡。圖/Chun

章平達指出：「因為蔡司是專門做鏡片的，所以設計出來的運動太陽眼鏡會跟別家很不一樣，因為跑步的鏡片需要有弧度，如果中心點沒有抓好，配戴起來會容易暈眩，而且蔡司有很好的抗 UV 科技，對跑者來說非常的適合。」章平達還說：「如果一般人購買深色的鏡片，但沒有抗 UV 功能的話，在暗的鏡片下瞳孔會放大，反而會吸收更多的紫外線。假設今天眼鏡髒掉了，也不要直接擦拭，因為上面的沙粒會刮傷鏡片，建議用專業的拭鏡布，上面還含有酒精可以消毒。」

2020 年蔡司預計辦的公益路跑跑衣，上頭特別依視力表的概念來設計。圖/Eulla

2020 年章平達將跑步帶入蔡司，卻因疫情取消慈善路跑

在工作上認真專業的章平達，在 2020 年也將跑步帶入蔡司，原本打算在 2/2 這天舉辦公益慈善路跑，沒想到卻因為疫情而取消，他說：「我們特地挑選了2020.02.02 這天，這個數字很漂亮，2020 的相反剛好就是 0202 ，而 20/20 剛好又是代表一個很好的視力，這是我心中的一個遺憾，希望未來在台灣也能夠舉行類似的活動。」

犧牲睡眠時間，早起出門跑步

看到這裡是不是很好奇，章平達在這麼繁忙的工作下，又是怎麼平衡家庭與跑步的呢？他笑著說：「這真的需要有毅力，因為一天就是 24 小時，我只能取捨，犧牲一點睡眠時間，我通常在凌晨四點半就起床，五點出門跑步，六點多回到家，接下來就是瘋狂的一天，趕著上班開會，回家陪伴家人和小孩，有時候因為工作應酬到很晚，隔天我還是會起來運動，但就會稍微調整運動量。」

章平達（中）利用空閒時間去爬山。

章平達未來目標

從新加坡來到台灣的他，最喜歡吃的食物是大腸包小腸、淡水阿給還有麻糬，他說：「因為我很喜歡吃食物，所以我必須持續跑步，不然身材會走樣。」接下來他將挑戰年底的台北馬拉松半馬，目標可以跑進個人最佳成績，1 小時 20 分鐘，等小孩長大一點，章平達盼能再次挑戰全馬，並且突破個人 PB！

章平達當年帶領田徑隊奪下的金牌。

他分享，跑全馬最重要的不是比賽那天，而是訓練的過程，以及你從中吸取到的養分。最後章平達想跟所有跑者說：「跑步就像人生一樣，不要想太多，一步一步的往前，都會抵達終點。」

責任編輯：Eulla

圖片提供：章平達

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