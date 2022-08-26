美國馬場突現 150 隻恐龍百米衝刺 影片一出百萬網友暴動
擷圖自2022 T-Rex Race YouTube影片
跑步跑這麼多年，你有看過這麼奇葩的畫面嗎？22 日在美國華盛頓的馬場上，出現的不是賽馬，而是上百隻的恐龍在賽跑，工作人員開啟閘門的那一刻，所有恐龍瞬間向前衝刺，搖頭晃腦的在馬場上跑著，畫面曝光後，笑翻一票網友，因為竟然有恐龍，跑到一半就直接斷頭，但還是堅持到底。
100 公尺賽跑，短短只有 10 幾秒的時間，在賽場上競爭相當激烈，但 22 日當天，這衝擊的畫面，可是一點也不刺激緊張，反而相當逗趣可愛。有 150 位跑者穿上恐龍裝，被從閘門中放出來，所有人奮力向前衝，就是要看誰能最快抵達終點線，從影片上可以看群龍狂奔的瘋狂景象，遠看就宛如在看屍速列車般，成群的殭屍朝你追過來，當鏡頭拉近一看，天啊！又瞬間回到久遠的恐龍時代，看著一隻隻恐龍張著大嘴，惡狠狠的直奔而來。
The T-Rex Derby 2022 at Emerald Downs— Emerald Downs (@EmeraldDowns) August 22, 2022
It's been 3⃣ YEARS since the Emerald Downs T-Rex Race when viral around the world.
Sunday's race had roughly 150 elite T-Rexers tackling the 1/16-mile distance on the Emerald Downs oval.
Track Fast. Run!#trexderby #trexrace #emeralddowns pic.twitter.com/8T7Exj4XLa
有的參賽者跑得太起勁，恐龍裝的頭掉了，他還是照常繼續跑，就像是一隻斷頭恐龍，為了獵食而專注地奔跑。仔細一看，可以發現每隻恐龍的身上都有號碼布，因為在看台上的觀眾們，這次可不是選擇幾號馬會跑贏，而是來賭看哪個人扮的恐龍會跑最快。
比賽影片一出不到兩天，就引來上百萬的點閱次數，網友們紛紛留言表示，這比賽太棒了吧、要不是我怕跌倒，我也會上場、這比賽比賽馬虐待馬好太多了、我的孫子滿心期待的進場，而且還選中了最後贏家！
成人組冠軍 Logan Kludsikofsky。圖/Melinda Kludsikofsky
成人組的比賽冠軍是由當地的居民 Logan Kludsikofsky 拿下，兒童組的冠軍則是來自華盛頓，13 歲的 Sebastian Davis。
責任編輯：Eulla
新聞來源：UPI
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