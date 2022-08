美國馬場突現 150 隻恐龍百米衝刺 影片一出百萬網友暴動

跑步跑這麼多年,你有看過這麼奇葩的畫面嗎?22 日在美國華盛頓的馬場上,出現的不是賽馬,而是上百隻的恐龍在賽跑,工作人員開啟閘門的那一刻,所有恐龍瞬間向前衝刺,搖頭晃腦的在馬場上跑著,畫面曝光後,笑翻一票網友,因為竟然有恐龍,跑到一半就直接斷頭,但還是堅持到底。

100 公尺賽跑,短短只有 10 幾秒的時間,在賽場上競爭相當激烈,但 22 日當天,這衝擊的畫面,可是一點也不刺激緊張,反而相當逗趣可愛。有 150 位跑者穿上恐龍裝,被從閘門中放出來,所有人奮力向前衝,就是要看誰能最快抵達終點線,從影片上可以看群龍狂奔的瘋狂景象,遠看就宛如在看屍速列車般,成群的殭屍朝你追過來,當鏡頭拉近一看,天啊!又瞬間回到久遠的恐龍時代,看著一隻隻恐龍張著大嘴,惡狠狠的直奔而來。

The T-Rex Derby 2022 at Emerald Downs



It's been 3⃣ YEARS since the Emerald Downs T-Rex Race when viral around the world.



Sunday's race had roughly 150 elite T-Rexers tackling the 1/16-mile distance on the Emerald Downs oval.



Track Fast. Run!#trexderby #trexrace #emeralddowns pic.twitter.com/8T7Exj4XLa