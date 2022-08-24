瑞士31K 完賽排名165 周青：與世界水平相差甚遠著實難過

越野一哥周青，在七月時就飛往歐洲參加國際賽事，分別於德國、安道爾、瑞士及法國比 4 場越野比賽。8/13 時，他完成第三場在瑞士 SIERRE-ZINAL 山地馬拉松賽的比賽，以 3 小時 18 分 54 秒衝線，排名第 165名。賽後周青表示：「我跟男子第一名差了快一個小時！我不認為這成績糟糕到無法接受，但與世界水平相差甚遠著實難過。」

周青在瑞士 SIERRE-ZINAL 山地馬拉松賽順利完賽。圖/周青 Chou-Ching

SIERRE-ZINAL 山地馬拉松賽總長約 31 公里，爬升 2,200 公尺，起源於1974年，如今為 Golden Trail 世界系列賽之一，這場越野比賽相當具有指標性與可看度，有來自世界各地最頂尖的選手一起參與競爭！起點是位在 SIERRE「太陽城」，這裡是瑞士日照最多的城市因此而有美譽，終點則是位於 Zinal 一個優美的度假小鎮，沿途賽道會看到 5 座 4000 m 的山峰，包含 Weisshorn（4404 m）、Zinalrothorn（4221m）、Obergabelhorn（4063m）、Matterhorn （4478m）和 Dent Blanche（4357m）。

SIERRE-ZINAL 山地馬拉松賽沿途賽道會看到 5 座 4000 m 的山峰。圖/周青 Chou-Ching

賽事開始後就會有一連串的爬升，相當耗費選手的體力，不只考驗他們的肌耐力與心肺，而且菁英跑者還要有足夠的耐熱力，因為比賽是在上午 11 點開跑，天氣相當的炎熱，周青表示：「賽事最後 10k 的下坡才是比賽致勝的關鍵所在，除了在技巧上可以看到頂尖選手的快腿速度！更有趣的是，最後奔回終點的路上，會有人山人海的加油群眾夾道歡迎。」

SIERRE-ZINAL 山地馬拉松賽事開始後就會有一連串的爬升，相當耗費選手的體力。圖/周青 Chou-Ching

由於賽道非常的狹窄，選手必須分批出發，從凌晨四點開始就陸續有選手開跑，速度越慢的人就會越早出發，因此菁英選手大約會落在中午的時段才啟程，周青分享：「這場比賽沒有任何強制裝備，不需要戴頭燈，也沒人檢查強裝，就像是一場馬拉松的方式在進行，補給站對於菁英選手來說則是剛剛好的距離，過了前 11 公里後幾乎都是可以高速奔跑的賽道。」

菁英選手大約在中午的時段才啟程，相當考驗選手的耐熱度。圖/周青 Chou-Ching

在 12 公里、爬升完 1400 公尺後有一處補給站，這時男子第一名約花了 1 小時 6 分鐘，周青則是花了 1 小時 25 分鐘，雖然在爬坡段周青追回了許多選手，同時也追到了女子領先集團，但在過了主爬升之後他卻無法加速，因為在前面的爬升他已經花費了太多力量，導致後半段他的小腿一直處於抽筋的邊緣。賽後周青表示：「這場比賽非常的盛大，選手陣容也很堅強，我跟男子第一名差了快一個小時！雖然我不認為這成績糟糕到無法接受，但與世界水平相差甚遠著實難過。」

周青與日本選手合影。圖/周青 Chou-Ching

而在這場比賽上，周青也遇到了許多中國隊的選手，他說：「他們整體馬拉松成績水平都非常高，全馬都在 2 小時 20 分左右，不過在這場比賽中，只有來自中國雲南的越野好手申加升的成績比較好，以 2 小時 43 分鐘完賽，排名第 25 名，其餘華人選手的表現並不亮眼，只能說歐洲選手實在太強大了！」在台灣堪稱高手的越野一哥周青，站上世界卻發現自己和其他國家選手的水平相差甚遠，可見越野跑在台灣還有很大的進步空間，希望能夠有越來越多的人可以一起加入越野跑，提升國內越野跑的氛圍，彼此切磋，互相進步，未來繼續向前邁進。

周青即將挑戰 UTMB CCC 100km 國際越野賽事。圖/周青 Chou-Ching

雖然這一站成績並沒有到最理想，但卻讓周青看到了不同的世界，並整理好自己的狀態，持續往下一站前進。目前他也已經前往慕尼黑準備第四場的賽事－UTMB ，他將挑戰 CCC 100km 組別 ，一路沿著阿爾卑斯山的最高峰－白朗峰，從義大利跑到法國，現在距離比賽不到兩週，周青希望自己的身體可以盡快恢復，並且投入訓練。周青這次在歐洲的最後一場賽事，讓我們持續關注，在遠端默默給予支持鼓勵，為越野一哥加油打氣。

責任編輯：Eulla

新聞來源：周青 Chou-Ching

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