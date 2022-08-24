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農曆七月半跑步遇上讓人震驚的事 掀跑友討論鬼月該不該夜跑

運動筆記／ Eulla

農曆七月鬼門開，你敢出門夜跑嗎！？圖/pixabay

農曆七月鬼門開，出門前很多長輩都會千交代萬交代，叫你不要太晚回家，但是平日上午上班工作，回到家想要出門動一動，運動一下，太陽早已西下，夜色也都暗了，這時候你會依然決然的選擇出門夜跑，還是乖乖聽話待在家裡呢！？

前幾天跑友就分享一個故事，他說中元節那天晚上，他如常地穿上跑鞋，出門到河堤運動跑步，跑到一半才赫然意識到，今天是農曆七月半，據說在這一天地府會放出所有的亡魂，夜晚的陰氣不可小看，聽信傳言的他，越跑心裡越毛，但既然都出門了，還是得跑完吧。

跑友夜晚出門跑步，赫然發現當天是七月半。圖/pixabay

因此一路上他開始不敢四處亂看，也不敢回頭看，眼神專注在前方，奮力地往前跑，想盡快跑完，收工回家，直到返家搭電梯時，腦中仍然在胡思亂想，想說電梯會不會突然有莫名的樓層出現，會不會明明沒有按那層樓，電梯卻突然停下開門，會不會開門後是一個通往異世界的道路⋯⋯。

一路上他只敢專注在前方，就怕遇見鬼招手。圖/pixabay

叮！電梯門開了，一切都非常的正常，他放心的開門回家，但就在他拿起手機，打開 APP 的那刻，驚人的事情發生了！天啊！這數據打破了他塵封三年的成績，一心只想趕快跑完的他，竟然衝破了個人 10 公里的 PB，剎那間，他再也止不住笑意，自己竟然因為怕鬼，跑到破 PB，他說：「這大概會被我自己笑一輩子，看來以後農曆七月才是我的最佳月份！」

除了這位跑友的好笑故事之外，也有人在 PTT 版上發問說，大家農曆七月會出門夜跑嗎？引來不少跑者回覆，有人說：不要跑墳墓就好、會盡量早一點出門、人比鬼還可怕；也有網友幽默回覆：拿著香跑、併排走操場的三寶最恐怖、明明一個人練卻變團練。但大多數的跑者還是表示，跑啊！哪次不跑，前五公里還會怕，後面專注呼吸都來不及了。

橄欖籽兩頭尖，有趨吉避凶的效果。圖/ExportersIndia

不過如果七月半出門夜跑，心裡還是會毛毛的跑友，可以攜帶以下這幾種避邪小物，讓自己安心一點，像是平安符、艾草、海鹽等等，或是到超市買橄欖，將果肉吃掉後，留下橄欖籽帶在身上，民俗專家表示，橄欖籽是兩頭尖，不管有姻緣還是沒姻緣，看到都會吞不下去，進而達到趨吉避凶的效果。

責任編輯：Eulla

＊民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信

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