跑步小品／育兒跑步筆記

嬰兒跑步推車真是運動咖把拔很棒的親子裝備。

每次帶小孩出去練跑都可以讓媽咪得到幾個小時的休息時間，女王👸也是樂的開心呀😀。女兒從滿月開始本大叔就常推著恩典牌娃娃車帶她去河濱走走。6個月大開始慢慢的推著女兒一起陪跑，當時是最適合跑步的秋高氣爽時節。

那時候的女兒還太小隻，必須要多加一個護墊保護她小小的身體比較安心，每次帶她出來她總是很開心的，而且一出發不到10分鐘就睡著了，Thule慢跑推車的優異性能真的是讓大人可以享受跑步也可以讓小小人在裡面睡得很安穩。

寶寶睡著時前面會蓋上紗布巾

從還沒有小孩就看過國外很多嬰兒跑步推車的分享文，還有老外爸爸媽媽推著跑馬拉松的，之前去跑澳洲黃金海岸馬時也有看到老外推著小孩在跑全馬的，當下覺得wow..這爸爸實在太酷了！所以當自己有孩子之後，想帶著孩子一起運動的各種念頭也就自然不斷的湧現腦海😎。

說也奇怪，在台灣辦路跑風氣之盛可說是世界排前幾名的，可是網路上真的很少看到有推著跑步推車在練跑的把拔或相關分享文。在歐美帶著小小孩一起運動是很普遍的事，所以相關的文章和分享幾乎都來自國外網站，本大叔就這樣一邊陪老婆做月子一邊爬文做功課，在台灣真的很少看到推著小孩一起跑步運動的（我是指認真運動的那種哦🏃‍♀️），或許是推著孩子跑步的運動週期太短暫吧，畢竟孩子默默的一下子就長大了，但是身為跑者的運動咖把拔本大叔還是要把握這短暫的幾年時光。

台灣有賣的嬰兒跑步推車還真是非常少，還好設定要入手的品牌「都樂」（Thule）有引進，講到都樂，在台灣大部分有在玩Outdoor活動的朋友都知道他們家的車頂架很厲害，是個優質的瑞典品牌，還有背包也不錯👍，但是應該很少人知道他們家的嬰兒跑步推車才是嬰兒推車界的法拉利呀🥳。

Thule urban glide 2 是很棒的全地形嬰兒跑步推車，輕量化鋁合金，16寸充氣輪胎，舒適的減震，就像一台三輪小折MTB一樣，推起來真的是很輕盈。而且所有小孩和大人需要的補給通通可以放推車裡，練跑時就是補給車自己推著跑的概念😆，方便的很。目前女兒即將滿周歲了，最長陪跑時間大約2小時。把拔和女兒的練跑里程還在慢慢增加中🏃‍♀️🏃‍♀️🏃‍♀️。

Google爬文才知道，Thule的嬰兒跑步推車還有金氏世界紀錄，推著小孩跑完全馬還可以跑SUB3😱😱😱（轉貼F連結🔗）https://www.facebook.com/thule/photos/a.459118107454831/1309017382464895/?type=3&_rdr

只能說把拔有多強大，推車就有多強大💪。推著女兒一起跑步幾個月下來的心得是，出門前要注意天氣預報，要在寶寶吃飽過半小時後再出門最好，最好是寶寶睡飽飽很有精神時，出門前先換好乾淨尿布，奶瓶水瓶尿布最好也帶著，大塊的紗布巾也要帶著，睡著可以蓋，或是馬拉松完賽浴巾一樣好用，常常推著寶寶一起跑步，寶寶自然而然也喜歡跟你一起跑步的。