跑步小品／跟著自己的夢想跑 文科阿宅變三鐵教練！

看到羅譽寅教練本人，比照片上還年輕，我很自然地問：「你應該才30出頭吧？」他有些羞澀地回答：「我還不到30…」。1993年出生的羅譽寅今年才29歲，錄音師直呼：「小鮮肉啊！」訪問就從串串笑聲開始，不過，當我最後看到合照，覺得很像母子照時，就笑不出來惹～😭

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從愛跑步的高中生到RQ創辦人

來自澳門的羅譽寅，高中時「不知道為什麼就開始跑步，當時很宅，也沒什麼興趣，開始跑步後，雖然不是田徑隊員也跟著學校田徑隊跑，訓練方式並不科學，因為沒有跑步基礎，沒跑幾年就受了很多傷，包括膝蓋、腳掌、腳背都受過傷，還曾經疲勞性骨折，什麼跑步知識，根本一無所知…」。直到來到台灣念東華大學，大二參加徐國峰帶的東華鐵人隊，才知道原來訓練有這麼多知識、可以很個人化，而非所有人吃同一份強度的菜單。走過一段冤枉路，才知道知識的重要性，2014年，他和同樣在東華大學就讀的許紘瑋、徐國峰共同架設了以耐力運動為主的「耐力網」。

2016年，三人又創辦了RQ–台灣第一個透過跑者的各項跑步數據來分析跑步能力的工具，羅譽寅笑說，原本只是想做個東西給自己用，因為跑錶雖然有每一次練習或比賽的數據，卻只能看到單次跑得好不好，而沒有長期數據分析，對於跑步能力進步或退步了多少也無法量化。許紘瑋是資工背景、會寫程式，三人結合理論與知識內容，就創造了RQ。

摸索人生道路 依著興趣自主學習擔任教練

回想自己從跑步素人到成為教練的過程，羅譽寅說，其實大學剛畢業時，還在摸索人生的道路，也沒想到能定居在台灣，只是依自己的興趣與專業一步步向前。大學唸文組社會學系的他，加入東華鐵人隊後對於訓練很感興趣，也想讓自己變得更強，自己就去圖書館找書，唸的全是運動生理相關，本科的書倒是沒唸多少，大學畢業後一時不知道要幹嘛，去考研究所，「研究所讀過兩間都沒畢業….。」（笑😬😅「第一間考上東華資訊工程，因為當時的耐力網需要，大四就惡補試試，沒想到還真的考上！但進去容易，出去卻很難，得會寫程式才出得去…」。（笑😬😅

大學是文科生的他，發現以前沒有學過，差距真的很大，讀了一年就放棄，再去考北市大運動科學研究所，想說應該是很符合興趣，可以獲得更多知識，但讀了半年，才一個學期多一點又放棄，「這次是與預期不同，我想學更多訓練運動員的知識，但研究所卻並非專注在這方面，跟我想要的不太一樣…」。拜資訊發達，網路上就可找到許多知識，羅譽寅於是自主學習了許多運動生理相關知識，決定就按著自己的節奏學習，同時擔任教練工作。

線上訓練 自由 自主 自律

目前專注於一對一線上訓練教學的羅譽寅，學生以三鐵居多，大概佔7-8成。他指出，線上訓練在歐美相當流行，因為地域廣闊，通常學生與教練之間的距離都很遠，平常不容易碰到面，因此多為線上開課表訓練。近來台灣也開始接受這樣的訓練方式。線上訓練的優點是不必拘泥於特定時間地點，而自選方便的時間地點練習。現在人手一支GPS手錶就可以蒐集許多數據，高階跑錶更有步幅、觸地時間、垂直振幅等技術數據，如有功率計的話，還可以蒐集更多數據，只要戴著穿戴式裝置練跑，數據記錄上傳，不管教練人在多遠都可以立即看到。雖然無法與學生面對面，但跑姿可透過錄影、側拍讓教練分析跑步問題，並給出建議。

線上訓練模式的前提是有強烈的訓練動機，不論是比賽、減重、完成半全馬目標，動機要夠強才會自主訓練，不然沒人會推你出去訓練，教練課表開好，你不練，教練也不會懲罰你，「動機夠強，你就會自律！」羅譽寅的線上學生最遠曾有美國的學員，現在則有大陸學員，「內心有強烈動機，自由選擇適合生活節奏的時間和地點練跑，自律是為了達成自己設定的目標而約束自己、自我規範。如果只是輕鬆跑健康的，沒有特定目標，就不是一定要線上訓練。」選擇線上訓練就是對自己的選擇負責，教練只是提供方法，幫你安排訓練，至於如何執行，關鍵還是在於自己。

喜愛筆耕的教練 談「寫作」這件事

羅譽寅曾經勤於寫作，也已經有好幾本有關跑步、鐵人三項的著作。我特別問他，寫作對於教學和深化跑步知識的幫助？他說：「寫文章是很好的整理，很多知識一時好像覺得學會了、好像知道了，但要表達時卻覺得困難，這代表你還沒有很懂，必須再回去多看幾次、釐清問題，才了解前因後果是什麼，寫作就是強迫你做這件事。若只是看過、好像知道了，卻很快就忘了，是因為實際上沒有內化成為自己的知識，而寫作必須要吸收更多知識，彌補空白的地方，讓知識真的進入腦海中。」

嗯，同樣喜愛寫作的我，對這番話心有戚戚焉，這就是為什麼幾乎每一集podcast訪談後，我都整理成文章發表，一是我真的很愛寫，二是寫作真能整理思緒，寫作時常發現訪問中還是少了很多問題，但當時不覺得，於是可以透過事後的書寫，再補充資訊進去。寫作更是很好的紀錄，雖然多數人似乎沒有閱讀習慣，但我還是保持著寫，也相信會有知音～😊

話說好像已經有陣子沒看到羅譽寅發表文章，不過教練的近期目標賽事是10月初的IRONMAN KONA世錦賽，超級厲害啊！所以還是訓練加油先啊！💪🏻💪🏻💪🏻

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