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跑步知識／髖順了！人生也順了！ 打開髖關節的3個實用訓練

運動筆記／ GaryTsai

🔸髖關節在哪裡？髖關節是骨盆及大腿骨的相接的位子，由骨盆凹槽的髖臼和球狀的大腿骨頂端組合而成，讓我們可以做出抬腳、髖屈、外展的不同角度的動作。

🔸為何會髖關節太緊？長時間久坐，關節及週邊肌肉僵化訓練前後沒有適度放鬆，長期下來反而因為代償而使髖關節更緊繃

🔸太緊會怎樣嗎？髖關節的退化，或是髖關節周圍肌力不足支撐，會造成髖關節負擔過重使骨頭縫縫變窄，最後使得髖關節疼痛不適，難以做出大角度的動作；而且如果為了提升髖關節柔軟度而伸展，但動作卻不正確，反而會造成情況更加惡化喔！

🔸讓髖關節順暢的3個實用訓練

Three Leg Down DogRocking Shin LungeLifting Table

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