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運動不了就來「跑腿」吧！會讓你跑步越來越強

運動筆記／ Eulla
(將跑步融入生活，用「跑腿」來運動。圖/Stylist)
(將跑步融入生活，用「跑腿」來運動。圖/Stylist)

想要運動卻出不了門，出了門跑沒幾步卻跑不下去，有些人可能是因為太熱，感到痛苦而停止跑步，有些人可能是厭倦，覺得跑步無聊而中止。在近幾年我發現了一個酷運動，叫「跑腿」，不但讓我有理由踏出家門，而且還能利用任務來運動。

幾年前，在我搬到新的住屋處後，是第一次開始「跑腿」。因為那個地區所有的商店和咖啡店都離得很近，不用騎腳踏車，用走路的就可以抵達，不過花費的時間較久，因此後來我就開始試著用跑的去，順便運動身體。假設我沒有進行任何訓練或沒有動力讓自己出門時，這就是我的首選運動。有時我會跑到街角咖啡店來杯咖啡，或是跑去超商採購生活物資，這樣不但不會花費額外的時間去跑步，而且還能有藉口讓自己出門。有時候在週末我會花一個小時的時間慢跑到父母家，因為這比搭交通運輸工具還要快。

如果我回到他們家還有一段空閒時間，我會再用跑的去幫我爸爸拿報紙。跑腿的時間有多短，或者你跑的多快都沒有關係，因為這是將運動融入日常生活，而且我發現這樣跑腿的形式有很多好處。

跑腿節省時間

從根本上說，這一切都是為了結合生活，這樣你就不必浪費寶貴的時間，特別在一天中留下時段來訓練。假設你在家工作並且缺乏各種生活必需品，你就能將鍛煉的時間與出門購物結合，這樣一天結束時，你就會發現多出了更多的時間。 甚至在平日通勤時，你可以試著用跑的去上班。像幾年前，我為了參加一場 10K 的賽事，我就幾乎每天都跑步上下班，結果在那場比賽，我衝破了我個人 PB ，而且至今我都還沒有再刷新。

(生活物資短缺時，可以用跑步的到商店去採購。圖/pixabay)

當你有理由跑步時，壓力會更小假設你是給自己設定很高的目標，運動也會帶給你壓力的人，跑腿這種方法就很適合你，因為你有理由可以出門跑步，又不會有目標壓力，又可以達到運動量，享受在過程中，而非被目標時間或速度追著跑。

到達目的地後，你可以進行中途休息

如果連續跑 30 分鐘的課表會讓你感到害怕，或者你不確定自己的體能是否足以完成 10K，那麼這種訓練方式也很適合。你可以用跑的到附近或是遠一點的咖啡店/商店，停在店外喘口氣，並且買好你需要的東西；當你完成所有動作時，你的身體剛好也獲得足夠的休息，這時就可以準備跑回家，這不是持續的有氧運動，而是更像溫和的間歇訓練。

(抵達目的後，可以藉由採購或來杯咖啡讓自己的身體休息。圖/pixabay)

任何形式的跑步都可以改善你的心肺健康

跑步最明顯的好處是它是一種很好的有氧運動，無論你是長跑，還是短跑都可以改善心肺功能。實際上，我發現在商店買完東喜跑回家時，我往往會更加倍用力，因為我要承擔額外物品重量，雖然我並不能跑得像來時那麼快，但我都在進行良好的有氧運動。

背著背包跑步讓你的身體更強壯

雖然說去拿報紙可能不會增加太多重量，但如果你跑去買一盒牛奶或一堆蔬菜，你很快就會發現你的背包越來越重。這有點像你在背上負重跑步，從理論上講，這應該會讓你的股四頭肌和膕繩肌更佳出力。花幾個星期在你的生活中跑腿，藉此來運動，當你下次嘗試跑常規的 5K 時，肯定會感覺到更輕鬆。

新聞來源：Stylist

責任編輯：Eulla

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