地表最長賽事紐約3100 Mile超馬賽 台灣好手羅維銘誓言奪冠

人稱超馬老爹的羅維銘，即將在八月底飛往美國紐約參加 2022 Self-Transcendence 3100 Mile Race 的超馬比賽，是一場堪稱地表最長的賽事，第二次參賽的羅維銘誓言說：「我要拿下冠軍」。

超馬老爹羅維銘。圖/羅維銘 FB 粉專

去年首次參與 3100 英里比賽，羅維銘就以平均日跑量 102 公里，連續跑了 48 天 11 小時 52 分 01 秒完賽，奪下了亞軍，成為亞洲第一位征戰成功的跑者。這場 3100 英里是一場繞圈賽，在紐約的皇后區進行，賽道一圈約 800 多公尺，參賽者總共有 52 天的時間可以完成比賽，一天有 18 小時的時間可以跑步，剩餘的 6 小時賽事單位強迫參賽者必須休息，而最早跑完 3100英里的跑者，就可以奪下冠軍，比賽會一路從白天比到黑夜，因此一定會碰到烈日艷陽，對此羅維銘特別在台灣進行為期一個月的耐熱訓練。

七月時羅維銘進行為期28天的耐熱訓練。圖/羅維銘 FB 粉專

七月時，羅維銘連續 28 天都在炎熱酷暑的天氣下跑步，從一開始每天跑六小時的馬拉松，慢慢增加到九小時的超馬，最後甚至一天有 12 個小時都在跑步，總共跑了 2000 多公里，光聽到這裡，就讓人非常欽佩。赤熱的艷陽把羅維銘曬的黝黑，儘管酷暑難耐，但他還是堅持下來了，他說：「起初在這麼熱的天氣下跑這麼久，我也受不了，但我就轉念說，現在這麼熱，還是有很多辛苦的人在那邊為了生活忙碌，工作忙的汗流浹背，也是認份的努力著，但對我來說跑步是一種享受，現在流的汗正是我要的。

」

28 天日跑6-12小時，共累績 2000 多公里。圖/羅維銘 FB 粉專

順著這個正念，慢慢的羅維銘就不會去在意太陽的曝曬，反而沉浸並專注在跑步上，放鬆自然地去跑，不知不覺就跑了這麼長的距離，從中他也跟我們分享：「這就像看人一樣，假設你一直去看他的缺點，那你就會看不下去，但他一定有優點，試著去挖掘，你就會開始欣賞他。」羅維銘表示：「生命是何其寶貴，就數十載的光陰，如果一直想負面的東西，整個人就會沈淪下去，我們現在有機會，可以多從跑步中去看正向力量，多跑一步就算一步，就這樣我跑了 2000 多公里，得知總里程數的那刻，我自己也嚇了一跳。」

起初羅維銘也忍受不了酷暑，但一個轉念一切都不一樣。圖/羅維銘 FB 粉專

起初羅維銘會跳入超馬這個坑，是一位有緣的司機推薦他去跑馬拉松，跑著跑著接觸到超馬之後，就發現超馬比較適合自己，便開啟了超馬旅途，一路從 50 公里跑到了 5000 公里。雖然當初是一段無心插柳的對話，但現在柳成蔭了，羅維銘說：「如果這次成功奪下冠軍，都得感謝當時那位司機。」在這次比賽上，羅維銘也透露他的比賽策略，在第一天時他想要跑慢一點，甚至跑最後一名也沒有關係，後面再慢慢的把里程加上去，在期間去觀摩學習其他跑者的優點，每一天學一點學一點，總有一天就會超越他們，這次目標希望可以在 45 天完賽，等於一天跑量約 110 公里左右，讓台灣站上世界舞台，被大家給看見。

這場地表最長比賽羅維銘老婆將陪同一起前往。圖/羅維銘 FB 粉專

相信不少人聽到要繞一個八百多公尺的賽道，連續跑五千多圈， 心中都會冒出一個疑問說：「難道這樣跑不會乏味嗎？」羅維銘回答：「這種比賽不能一直算圈數，而是給自己設定要跑多久的時間，當時間到了里程數自然而然也就到了，在過程中我會一圈圈的去修正，覺得這一圈跑不好，下一圈就修正，直到完美為止，如果不完美，我就明年再來跑一次。」他接著說：「其實一天 110 公里，平均算下來一小時大概跑六、七公里就好了， 可以去好好感受賽道的人事物。就像第一眼看到這個人時，你不會看的很仔細，跑第一圈時，周遭的事物你也不會看的很清楚，但如果用心去摸索體會很多細節，你會發現很多不同的東西，同時你也會挖掘到你喜愛的東西，這時就不會感到乏味，反而會樂在其中。」

在超馬這條路上，羅維銘始終堅持著：慢工出里程，慢就是快。圖/羅維銘 FB 粉專

在超馬這條路上，羅維銘始終堅持著「慢工出里程，慢就是快」，因為一開始開太快，會需要休息，會沒有力氣，甚至會受傷，那還不如慢慢的跑，慢慢的堆疊上去，讓自己可以跑到更長遠的距離。他鼓勵跑者：「不要有比較心，一步一步的累積，能多跑一步就算一步，天天跑，跑出興趣後自己自然就會加碼，而至於為什麼要慢，因為慢你才可以看到很多事情，也才能好好和自己相處，當你專注在跑步當下，你會發現原來跑步這麼美好。」羅維銘能夠堅持超馬這麼多年，最希望的就是能把這項運動分享給更多的人，因為他認為自己不是一位非常具有影響力的人，但是他享受到這麼好的運動，如果不去分享，周遭的氛圍可能會改變，自己也就可能沒辦法繼續在這條路走下去，所以他透過分享超馬中得到的快樂，讓其他人也很快樂，進而形成一個健康的氛圍。

羅維銘希望能把超馬這項運動分享給更多的人。圖/羅維銘 FB 粉專

在羅維銘的世界裡，進退皆具，最怕原地停滯，他表示：「雖然我們要進一步，但同時也要退一步，因為有時候我們進太快，就要退一步來思考一下是否正確，但是你不能停留，因為一停留的話你就沒有什麼成長。」他想要和所有跑者說：「在沮喪的時候，你轉個念就會發現還有下一步，轉一個不行，就轉兩個，看看別人想想自己，因為最後還是得靠自己去找到方向，一定要勇敢的踏出，因為生命就是在尋找前進的那一步，才會無限延伸，創造永恆，」

在羅維銘的世界裡，進退皆具，最怕原地停滯。圖/羅維銘 FB 粉專

最後他也和自己喊話說：「這場 3100 英里就盡力跑，冠軍無可期待，紀錄隨之而來，努力去爭取，最後你就是世界紀錄。」

圖片來源：羅維銘（超馬老爹）

責任編輯：Eulla

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