歐錦賽暖心一幕！3000m障礙賽Carabaña放棄比賽幫助跌倒對手

圖/James Rhodes

目前正在德國慕尼黑舉行的 2022 歐洲錦標賽中出現了相當令人暖心的畫面，在 3,000m 障礙賽預賽中，來自安道爾侯國 22 歲的 Nahuel Carabaña 因為他展現出色的體育精神而受到全場鼓掌歡呼。而事件還要拉回比賽正在進行的障礙預賽中，當時由丹麥選手 Axel Vang Christensen 在這 17 人的隊伍前方領跑，然而就在要跨過障礙物時被絆倒，隨後他重重的跌落在了跑道上，而此時所有的選手都已經從他身邊通過，而 Carabaña 選擇轉身回去幫助了 Christensen。

Carabaña 伸出手試圖幫助 Christensen 站起來離開賽道內側，但 Christensen 似乎無法站起身，於是 Carabaña 蹲下來向他詢問了他的狀況，改將 Christensen 用拖曳的方式拉離開了賽道的內側跑道。

而回頭幫助 Christensen 的 Carabaña 也返回比賽，但此時他已經落後領先集團很多了，不意外的以最後一名結束了比賽，儘管最終無能跑進決賽圈中，但這種無私的舉動卻贏得了現場慕尼黑觀眾的掌聲與歡呼。Carabaña 也表示在他通過終點時的掌聲真的對他是很大的鼓勵，他在賽後記者會上說到自己為何會選擇轉身去幫助 Christensen ，他這麼說：「當時我原本想要繼續比賽，但我的內心卻說我需要停下來幫助他；那一刻，我甚至不知道他來自哪個國家，他叫什麼名子，我只是想幫助他離開賽道，因為他看起來真的很痛苦。」

圖/Infobae

雖然他偉大的行為讓他在歐洲錦標賽劃下終點，但他卻不在意，他說：「我知道我目前的狀況，我身上還有些傷勢沒有康復，今天不會是我的日子，但能夠幫助別人是一種樂趣。」而他的教練也表示：「沒有什麼可以批評的，他的行為令人欽佩，除此之外沒有別的。」

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