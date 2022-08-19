快訊

柬埔寨園區生活曝光！每天精神喊話、洗腦「詐騙是對的」

歐錦賽暖心一幕！3000m障礙賽Carabaña放棄比賽幫助跌倒對手

運動筆記／ 李吳菊

圖/James Rhodes

目前正在德國慕尼黑舉行的 2022 歐洲錦標賽中出現了相當令人暖心的畫面，在 3,000m 障礙賽預賽中，來自安道爾侯國 22 歲的 Nahuel Carabaña 因為他展現出色的體育精神而受到全場鼓掌歡呼。而事件還要拉回比賽正在進行的障礙預賽中，當時由丹麥選手 Axel Vang Christensen 在這 17 人的隊伍前方領跑，然而就在要跨過障礙物時被絆倒，隨後他重重的跌落在了跑道上，而此時所有的選手都已經從他身邊通過，而 Carabaña 選擇轉身回去幫助了 Christensen。

Carabaña 伸出手試圖幫助 Christensen 站起來離開賽道內側，但 Christensen 似乎無法站起身，於是 Carabaña 蹲下來向他詢問了他的狀況，改將 Christensen 用拖曳的方式拉離開了賽道的內側跑道。

而回頭幫助 Christensen 的 Carabaña 也返回比賽，但此時他已經落後領先集團很多了，不意外的以最後一名結束了比賽，儘管最終無能跑進決賽圈中，但這種無私的舉動卻贏得了現場慕尼黑觀眾的掌聲與歡呼。Carabaña 也表示在他通過終點時的掌聲真的對他是很大的鼓勵，他在賽後記者會上說到自己為何會選擇轉身去幫助 Christensen ，他這麼說：「當時我原本想要繼續比賽，但我的內心卻說我需要停下來幫助他；那一刻，我甚至不知道他來自哪個國家，他叫什麼名子，我只是想幫助他離開賽道，因為他看起來真的很痛苦。」

圖/Infobae

雖然他偉大的行為讓他在歐洲錦標賽劃下終點，但他卻不在意，他說：「我知道我目前的狀況，我身上還有些傷勢沒有康復，今天不會是我的日子，但能夠幫助別人是一種樂趣。」而他的教練也表示：「沒有什麼可以批評的，他的行為令人欽佩，除此之外沒有別的。」

責任編輯：Ian

田徑話題，盡在運動筆記

田徑 世錦賽

延伸閱讀

加入賽道血統 全新TOYOTA GR86手排自排雙車型登場

NBA／全力備戰歐錦賽 唐西奇：尚未達最佳狀態

充分感受愛車性能輸出 Lexus Grand Tour 即日起開放報名

NBA／西班牙歐錦賽星度黯淡 厄南戈梅茲：專注每場比賽

相關新聞

歐錦賽暖心一幕！3000m障礙賽Carabaña放棄比賽幫助跌倒對手

圖/James Rhodes 目前正在德國慕尼黑舉行的 2022 歐洲錦標賽中出現了相當令人暖心的畫面，在 3,000m 障礙賽預賽中，來自安道爾侯國 22 歲的 Nahuel Carabañ

再拚5000公里超馬賽事 羅維銘：深具信心

58歲的台灣超馬好手羅維銘去年參加全程近5000公里的「超越自我3100英里跑挑戰賽」拿下亞軍，今年再度出征，羅維銘說：...

跑步小品／因跑步相愛 卻難以忍受男友言語傷害

前陣子因為小腿肌肉拉傷，休息了一陣子跟男友也剛好為跑友們的邀約無法如期參加問題產生分歧，跑步次我們這段關係的基石，我們因為跑步相識、因為跑步相愛、因為跑步有了共同的未來，可最近卻因為我的受傷，無法履行

康軒線上路跑 冠軍31天跑945公里

由康軒文教集團舉辦的「夏日熱血、康軒300K」線上路跑活動，從7月中起跑，為期一個月已在日前落幕，共有橫跨台灣、中國大陸...

竹塘環鄉馬拉松送百年紀念金幣 與朱木炎同場競跑再拿經典好米！

原定於2021年舉行的「就愛竹塘米環鄉馬拉松」，因疫情延至2022年10月9日舉辦，彰縣竹塘鄉農會今日宣布報名延長一周至8月21日，同時公布包含百年紀念金幣等三大報名好禮資訊，相揪跑友們一起來跑步搶好

越野勇者！陳在琮征戰挪威百K 26小時堪稱人生遭遇最虐賽道

至今已經擁有 8 年越野跑經驗的陳在琮，在七八月時因為工作來到了歐洲，而他剛好就趁這個機會在當地參加了兩場越野賽事。抵達時他先到瑞士參加一場 140 公里的越野跑，在阿爾卑斯山系上奔馳，八月初即將返台

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。