跑步小品／因跑步相愛 卻難以忍受男友言語傷害

前陣子因為小腿肌肉拉傷，休息了一陣子跟男友也剛好為跑友們的邀約無法如期參加問題產生分歧，跑步次我們這段關係的基石，我們因為跑步相識、因為跑步相愛、因為跑步有了共同的未來，可最近卻因為我的受傷，無法履行，被他一次次的用言語傷害。

各位跑友們，難道真的愛你們的人會因為一次的失約而不斷給予負面情緒嗎？我現在真的覺得跟他一起跑步，不再像以前那樣的純粹快樂，他也只有對於跑步才如此執著，而我也熱愛跑步，我認為很難再找到有強烈共同興趣的另一伴了，所以不想輕易就結束一段很適合的戀愛關係.....很抱歉占用版面，除了這邊我真的不知道還有哪裡能讓我發洩一下難過的心情...如有違規，我會刪文，非常感謝