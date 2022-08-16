竹塘環鄉馬拉松送百年紀念金幣 與朱木炎同場競跑再拿經典好米！

原定於2021年舉行的「就愛竹塘米環鄉馬拉松」，因疫情延至2022年10月9日舉辦，彰縣竹塘鄉農會今日宣布報名延長一周至8月21日，同時公布包含百年紀念金幣等三大報名好禮資訊，相揪跑友們一起來跑步搶好康！

2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松的參賽組別，包括有22.8 KM的半馬組、9.6KM健跑組以及4.8KM休閒健走組，非常適合挑戰型與休閒運動、親子團體一同參與。參加者除了可以獲得賽事紀念品，包括選手衣、運動毛巾、完賽獎牌、完賽證書、完賽餐點等基本款好禮，這次賽會還貼心準備了三大好禮要送給跑者，分別是竹塘農會創會百年紀念金幣套組、連續十年稻米比賽都有獲獎的竹塘米，以及與「跆拳道戰神」朱木炎同場競跑的難得機會。

一、竹塘農會創會百年紀念金幣套組

竹塘鄉農會創立於日據時期大正10年(西元1921年)，經過多次改組、改名及外觀改建，至今已走過百年風華，為了紀念竹塘鄉農會一百周年紀念，農會特別設計了一套兩枚(共兩款設計)的紀念金幣，希望給報名2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松的跑者們一個絕無僅有的回憶與紀念。

這款百年紀念金幣的造型十分精緻，其中一枚的正面設計，印製上竹塘米字樣及圖案，中間還有Q版的行銷大使「竹塘米寶寶」，並於下方寫上竹塘鄉農會的座右銘「創新、魅力、優質、活力」；而另外一枚的正面設計則是以竹塘米LOGO作為百年慶的象徵，並印製上英文「Changhua County Jhutang Farmer’s Accoceiation」，代表竹塘鄉的特色產業。反面部分，兩枚的設計皆相同，除了印有象徵百年紀念的「100」字樣，下側也寫上頗具紀念意義的「10-110」，代表著中華民國10年至中華民國110年期間，竹塘米所經歷過的百年風華(1921年-2021年)。

值得一提的是，這款金幣不僅單具紀念意義，同樣具有實質的價值，只要持紀念幣至「竹塘歐米亞給館」消費，每消費滿1300元，便可用一個紀念金幣折抵100元喔。(現金交易不得與其他優惠活動同時使用)

二、竹塘米

許多人對彰化竹塘鄉的印象，大多是這裡有一座全台最寬、樹齡達四百多歲的全國第一榕樹王「九龍大榕公」，獨木成林、綠蔭遮天，覆蓋面積達一公頃多，蔚為奇觀；水神樹公附近的竹塘木棉花道，近年來也是旅客的必訪之地，每年2月中旬到4月上旬花季盛開時，火紅帶黃的木棉道與兩旁綠田相襯，堪稱竹塘不容錯過的美麗風景。但其實，竹塘鄉還有一個有名的特產，那就是連續十年稻米比賽都有獲獎的「竹塘米」，獎項包括2005年全國稻米品質競賽優勝、2006年全國稻米品質競賽亞軍、2007年至2013年多次獲選全國十大好米，2014年全國名米產地冠軍賽-台梗九號組冠軍、2019年台灣稻米達人冠軍賽入圍前十大、2009年至2021年間更多次入選台灣農漁會百大精品。

而負責培育竹塘米的背後功臣，便是有百年歷史的竹塘鄉農會，農會近年同樣可說是獲獎無數，不僅先後獲得教育部111年閱讀磐石獎、111年農委會全國十大綠色照顧潛力獎，也協助推動閱讀及食農教育，榮獲111年農委會全國十大產銷班，並輔導青農入選111年農委會百大青農團隊組及輔導鄉內菇類產銷班，對於推廣在地好米可說是不遺餘力。本次報名「就愛竹塘米環鄉馬拉松」即可享好米大放送！健跑組以及休閒健走組分別可獲得300g的竹塘飄香米，半馬組更可獲得600g的竹塘米，將會統一與完賽禮包一起發放，絕對物超所值。

三、與「跆拳道戰神」朱木炎同場競跑

還記得2004年雅典奧運的「跆拳道戰神」朱木炎嗎？這次彰化竹塘環鄉馬拉松的跑者們，也有機會與朱木炎同場競跑喔！許多人其實不知道，朱木炎與竹塘鄉的關係其實非常密切，他不僅從小在竹塘鄉長大，爸爸是竹塘人，這位「戰神」最愛吃的食物，其實就是賽會這次準備的竹塘好米，堪稱他過往出賽告捷的秘密武器呢！日前竹塘鄉農會為慶祝100歲生日，在縣府舉辦「就愛竹塘米環鄉馬拉松」記者會，身為賽事代言人的朱木炎也到場支持，他透露父母很常寄竹塘米給他，每次吃到這款有滿滿家鄉味的Q香米飯，都會覺得精神百倍，練習時也會格外有精神！

朱木炎透露，對於這次受邀代言彰化竹塘環鄉馬拉松，還可帶頭領跑健跑組，對他而言其實別具意義，而這次能使用雙腳親踩著土地，感受土地的脈動，用不同的方式重新認識竹塘這個故鄉，同樣讓他感到非常期待。今年的彰化竹塘環鄉馬拉松，除了可以拿金幣、吃好米，還可與在國際間替台灣爭光的「跆拳道戰神」同場競跑，根本是三個願望一次滿足！報名時間只至8月21日，附上報名資訊，要報名的要快囉！

2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松報名資訊：https://irunner.biji.co/Zhutang2022