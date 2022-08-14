越野勇者！陳在琮征戰挪威百K 26小時堪稱人生遭遇最虐賽道

至今已經擁有 8 年越野跑經驗的陳在琮，在七八月時因為工作來到了歐洲，而他剛好就趁這個機會在當地參加了兩場越野賽事。抵達時他先到瑞士參加一場 140 公里的越野跑，在阿爾卑斯山系上奔馳，八月初即將返台之際，又再到挪威比了一場難度極高的比賽 Stranda Fjord Trail。順利完賽的他說：「這場一定是我跑過綜合技術路面最難的賽事了。」

陳在琮報名的是 Stranda Fjord Trail 100公里的賽事，總爬升約7,300 公尺，海拔最高1,564 公尺左右，當初是在老闆推薦，因緣際會下才會來參與這場比賽，不然他原本其實是要去征戰北極圈。報名之後陳在琮就開始上網做功課，想說這只是在挪威一場當地的小賽事，規模也不大，而且看看歷年的賽事影片和成績，覺得賽道一路風和日麗，景色非常優美，自己要完賽應該是沒問題, 但沒想到等著自己的是一場硬仗。

陳在琮參加 Stranda Fjord Trail 100K 賽事。在賽前一週挪威的天氣陰雨綿綿，參賽社團上出現不少人在拋售名額，尤其以參加 25K 賽事的人拋售居多，陳在琮對這件事情並沒有太在意，想說應該是因為跑 25K 的人以新手居多，看到天氣不好才轉讓名額。結果沒想到原來這是一個警訊。因為挪威的地形關係，只要融雪或是下雨，山上的道路就會變成小溪流，而且處處都是爛泥巴，賽道的難度會大幅提升。

賽前一週挪威的天氣陰雨綿綿。對於挪威地形不熟悉的陳在琮並不了解這些當地細微的事情，在賽前只有考慮到賽道的爬升和低溫，因此他選擇了一雙長距離的跑鞋，但因鞋底的紋路不深，抓地力相對較弱，讓他在賽道上爛泥及雪地路面吃盡了苦頭。

參賽選手在天空半黑半亮之際起跑。比賽當天，天空依舊降著小雨，因為賽道上最高峰積雪高達 30 公分左右，賽事單位為了安全考量，決定更改路線，將最高峰的賽道移除。選手們在半黑半亮之際起跑了。在一開始他緊跟著第一集團前進，排名約在前 10 名左右，但他不斷地左閃右閃，尋找踏點盡可能的避開爛泥巴，但他發現後面的選手怎麼追的那麼快，一下子就追了上來，直到五公里之後，他才發現原來當地的選手都直接不閃，不管腳下踩著是空洞還是水，都直接跑過去，他說：「我就摸摸鼻子，不閃了跟著一起踩爛泥，雖然會陷下去，但總比在那邊找踏點還要好，我的腳全程都是濕的，完全沒有乾過。」

賽道上滿滿的雪和爛泥巴。除了爛泥巴之外，還有沼澤地，一個比一個還要艱困，賽道的碎石坡也是沒有整理過的，大小石頭參差不齊，小的小到跟拳頭一樣，大的可以大到要雙手環抱，而且有的坡度甚至超過 60 度，已經來到危險的等級，還會有碎石滑落，只能手腳並用以攀爬的方式越過。

賽道碎石參差不齊。驚險的還不只如此，由於挪威緯度較高，大概在 1,200 公尺以上的山就會出現降雪的情形，賽道上還會遇到冰原冰河等地形，由於技術路面佔比高,雙手要空下來應對，故陳在琮選擇沒有帶登山杖，因此雪地爬一爬就會滑下來，有一次甚至不小心就三分之二個人摔進洞內，還好當時雙手有撐到洞口，且洞內沒有積水才化險為夷。

然而屋漏偏逢連夜雨，在山頂上時，雪地一度起了白牆，陳在琮的手機又剛好掉進了水裡，手錶頓時抓不到衛星訊號，無法查看地圖，前後沒有選手，賽道上更沒有指標，情況相當的危急，陳在琮當下只好慢下速度等後方的選手，跟著他們的速度一起下山，才成功脫困。像上述提到的，賽道上的指標其實有限，除了前段的 20% 和後段的 20% 有指標，其餘中間的 60% 都只能靠著國家步道的噴漆指示，在高山雪地或朔溪時則只能看著疊石的方向前進，對於不習慣看噴漆和疊石的台灣人來說，會大大提升賽道的難度，因為看指標的敏感度會較當地人薄弱許多。

陳在琮說：「從一開始天空灰灰暗暗起跑，一直處在一個困惑的狀態，心裡想說，為什麼這麼多爛泥巴、為什麼這麼多危險的路段、為什麼別人速度這麼快等等，慢慢的天漸亮，你重新整理思緒後，又開始抱怨主辦單位，但到後來會覺得很有趣，因為遇到了很多新鮮事，開始變得怡然自得，到後段面對體力上的種種考驗時，就會學著去逆來順受。」

賽道碎石坡。

其實在前半段陳在琮只花了約 10 個小時的時間，他預計後半段再跑個 10-11 小時，大概 20 小時初左右就可以完賽，但沒想到越後面賽道越困難，最後他花了 26 小時 45 分 07 秒完賽，排名第 31 名，全部只有不到半數的人完賽，可以說是一場難度極高的賽事。陳在琮說：「經過這次比賽，讓我突破了自我的框架，看到挪威人的謙遜與勇猛！因為有些參賽者僅穿著輕薄的衣服，也沒有穿防風防雨外套，就這樣跑到終點線，讓我非常佩服。」

賽道美景。

對於未來規劃，陳在琮表示：「並沒有太執著要去參加哪場賽事, 因為參加過許多大賽事, 所以心態很開放，想找一些台灣沒聽過的賽事來玩，像 Stranda Fjord Trail Race 也算是這樣無意間參加的，將來也會持續推廣越野跑，並多陪陪孩子，跟他們一起親近大自然。」

Stranda Fjord Trail Race 100K 完賽獎牌。

陳在琮還說：「越野跑帶我跑在大自然面前，讓我認識更自己的堅強與脆弱,更真實看到自己的個性與心情，在賽事後自省而讓自己成為更好的人。」喜歡越野跑，或是對越野跑有興趣的新手，陳在琮也推薦了幾條台灣的越野路線給大家，像是東北角的古道、台北陽明山區、台中谷關與大雪山地區、嘉南地區 雲嘉七連峰等等。陳在琮想跟大家說：「不管是跑步、越野跑，還是游泳等等，一生中一定要找到一項喜歡的運動，好好的做一輩子，那就足夠了。」圖片提供：陳在琮責任編輯：Eulla

＊越野賽事，盡在運動筆記