「火箭媽媽」鑽石聯賽女子100m再飆 10.62秒 同賽季6度打破 10.70秒

圖／＠worldathletics

賽事接連不斷而選手們也把握出賽機會再創好成績，而當中又以「火箭媽媽」Shelly-Ann Fraser-Pryce 狀態最佳，現年已經 35 歲的她，卻絲毫不受年紀的影響，反而愈戰愈勇！在 8/8 出賽完匈牙利世界田徑巡迴賽並且以壓倒性實力跑出 10.67 破大會的成績，接著在 8/10 來到了鑽石聯賽摩納哥站上，接連的出賽原以為會讓她在體能上受到影響，不過完全沒想到她再次飆出 10.62！讓所有跑迷為之震驚。

不囉說，先來看看「火箭媽媽」Shelly-Ann Fraser-Pryce 精彩的升空🚀

本場出賽的除了 Shelly-Ann Fraser-Pryce 外，還包括了她的同胞 Shericka Jackson，她在今年世錦賽 200m 中創下歷史第二快的成績，在匈牙利田徑巡迴賽 200m 中也以 22.02 奪下金牌。其中還包括來自美國的 23 歲小將 Tamara Clark，她在今年曾跑出 200m 本賽季第五快的成績（21.92），同樣她也有出賽匈牙利田徑巡迴賽並且以 22.56 獲得第 4 名，而當中還有東京奧運女子 100m 第 4 名的好手來自象牙海岸的 Marie-Josée Ta Lou，也同樣出席了該場比賽。

鳴槍起跑後，可以看到 Shelly-Ann Fraser-Pryce 與 Shericka Jackson 稍微領先其他選手，隨著里程逐漸推進，差距也開始愈發明顯，在進入最後 10m，她已經領先了 Jackson 一個身位，接著衝過終點以 10.62 獲得本場冠軍，並且再次打破了賽會紀錄，同時也再度刷新自己所保持的 WL（2022賽季最佳成績）將它從 10.66 下降到 10.62！本季火燙的表現，更讓她成為歷史首位同一賽季六度打破 10.70 的女性🔥

Call me 難波萬啦（設計對白）圖／europe-cities

而 Shericka Jackson 則以 10.71 獲得銀牌且打破了自己個人最佳成績，緊接著則是 33 歲象牙海岸的好手 Marie-Josée Ta Lou 以 10.72 鍍銅成功同時也寫下了地區紀錄（AR），她在最後 20m 殺了上來超越原本領先在前面的 Aleia Hobbs。

在得知自己打破非洲地區紀錄後，Ta Lou 激動的難掩她的情緒。圖／sportnewsafrica

最終成績🏁

姓名 成績 名次 備註 🇯🇲 Shelly-Ann Fraser-Pryce 10.62 1 WL、MR 🇯🇲 Shericka Jackson 10.71 2 PB 🇨🇮 Marie-Josée Ta Lou 10.72 3 AR、PB 🇺🇸 Aleia Hobbs 10.81 4 =PB 🇺🇸 Twanisha Terrya 10.90 5 🇬🇧Daryll Neita 10.91 6 🇺🇸 Tamara Clark 10.96 7

責任編輯：Ian

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