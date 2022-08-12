「賽亞人的驕傲」Noah Lyles 鑽石聯賽男子200m 飆 19.46 奪冠！

圖／ncnewsonline

在 8/10 所舉行的鑽石聯賽－摩納哥站男子 200m 項目，「賽亞人」Noah Lyles 在比賽中再次跑出 19.46！雖然他曾在世錦賽後表示：「給我一個月的時間，世界紀錄將會出現在我的視野中。」儘管最終沒能打破 Usain Bolt 的紀錄，但是仍是相當不簡單了！

先讓我們觀看一下「賽亞人」Noah Lyles 在摩納哥站的精彩表現✨

而本場出賽的亮點還包括了「天才少年」Erriyon Knighton，才剛出賽匈牙利巡迴賽的他也加入了本場的決賽，在匈牙利巡迴賽時跑出 19.88 的成績奪下金牌。其他像是美國 24 歲 400m 好手 Michael Norman，他在東京奧運上殺進 400m 決賽跑出 44.31 第五名的成績，在東京奧運、世錦賽 4x400 接力中都幫助美國隊贏下金牌。

鳴槍起跑後，Noah Lyles 的速度非常的快，在通過轉彎進入最後直道時已經拉出些微領先了，而後放緊跟的是 Knighton 與 Norman 兩人奮力緊咬著 Lyles 不放，沒想到 Lyles 在最後 20m 再次換檔加速，這一波加速直接拉開與 Knighton、Norman 間的差距，以 19.46 衝線奪得冠軍！並且也打破了賽會紀錄！

這一波換檔加速著實讓 Knighton 看傻了眼，但也只能讓 Lyles 揚長而去，最終他也以 19.84 獲得第二名，而 Norman 在尾段時無法再與 Knighton 匹敵慢了下來以 19.95 獲得第三名。

儘管 Noah Lyles 未能如他世錦賽後所言打破紀錄或讓紀錄出現在他的視野，但翻開歷史成績方面 Noah Lyles 也佔據了歷史第四（19.31）以及第九（19.46），絕對會讓人期待他接下來的表現！

圖／worldathletics

最終成績🏁

姓名 成績 名次 備註 🇺🇸 Noah Lyles 19.46 1 MR 🇺🇸 Erriyon Knighton 19.84 2 🇺🇸 Michael Norman 19.95 3 🇩🇴 Alexander Ogando 20.02 4 🇨🇦 Aaron Brown 20.23 5 🇺🇸 Josephus Lyles 20.26 6 🇱🇷 Joseph Fahnbulleh 20.46 7 🇫🇷 Méba Mickaël Zeze 20.78 8

那麼不知道跑友們怎麼看呢？你們覺得 Noah Lyles 能否超越 Usain Bolt 創下新世界紀錄？還是覺得只有 Lyles 化身超級賽亞人之神才有可能辦到呢？一起在下面留下你的看法吧～

責任編輯：Ian

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