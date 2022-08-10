訓練心得／跟著田中馬拉松官方訓練營 迎向金黃稻浪

別忘了糨糊教練所強調的「身心靈平衡」，讓跑步變成一件輕鬆又快樂的事！圖/田中馬運動熱區

被黃金稻浪給團團圍繞著，可以算是跑田中馬的基本配備！然而，水稻豐收並不是憑空而來，現正是每年第二期稻作的插秧時分，俗話說得好「一分耕耘、一分收穫」，唯有按部就班地建立體能，並向足以信任的教練學習跑步知識與技巧，方能無痛奔向飽滿結穗的成果，並徜徉於隨風搖曳的黃金稻浪中。

2022 年田中馬將於 11 月 13 日開跑，那時台灣米倉肯定會染上一片金黃，而特別為了想挑戰人生初半馬所開設的「初半馬訓練營」，以及為了從容完賽 10K 健跑組、專屬於女性跑者的「水水訓練營」也恰恰於 8 月 6 日展開。確實，跑步訓練與農作是如此相像，需要投注相當的時間、體能與心力，況且也不是蠻幹就好，還需要充足的經驗與背景知識。

好教練帶你上稻米天堂

第一週的先修課除了讓大家認識彼此外，也引導學員瞭解為期 14 週的訓練架構，並透過多元課程建立良好的運動觀念。不過短短不到兩天，我們就能明顯感受到水水跑者們對於君帆教練的愛戴，而且那是遠遠超過體能訓練或跑步成績的層次，從學員一句「目標是學習君帆笑咪咪地面對每個人。」便能感受到她的正向能量多麼有感染力！

看看同學們關懷的眼神（誤）。圖/田中馬運動熱區

也有學員回饋「君帆教練用很大的反差讓我放下焦慮，開始覺得只要跟著課表就可以完賽」，在在顯示一個好的教練不僅是教你跑，還要教妳學會相信自己！

君帆教練下課後不忘對學員們精神喊話：「當妳願意勇敢的踏出第一步，接下來的事別擔心，我們有一群姐妹一起往前走，突破自己的舒適圈，沒有做不到的事！」許多學員在訓練營印象最深的不是課程，而是「感受到其他學員對跑步的熱情及堅持，並且願意每週從遠方奔波一起上課。」

單調乏味的跑步訓練，因為有同伴而變得有趣起來！圖/田中馬運動熱區

好的訓練知識讓你帶得走！

路跑與耕作同樣是看天吃飯，幸運的是，就算天氣再差我們還是可以依照課表訓練。而一項好的訓練課程，不只是讓你在教練身旁時有所收穫，這份知識能讓你帶回家、帶到日常訓練中，甚至是未來漫長的跑步歲月裡。

相較於剛踏出第一步的水水營，初半馬營學員們的跑步資歷較深，也對於專業訓練較為熟悉。不過，若是論及勇敢突破自己的初衷，每個人都是一樣的。

系統性介紹基本跑姿，幫助學員跑得更輕鬆。圖/田中馬運動熱區

同樣是短短一天半的期間，初半馬營學員們對於身體有了嶄新的認識——像水一樣，剛柔並濟。不少學員分享：「印象最深的是士登教練說的，要像水一樣（be water）不被形式所拘，要像水一樣流動，既柔軟又剛強。」也有學員意識到自己太過用力，無論是跑步的時候「一直用費力的姿勢在跑步，還好有來上課，打破以前錯誤的觀念，原來跑步可以很輕鬆」，或是日常待人接物，好比工作時因情緒緊張而無法發揮實力，「聽到士登教練提到跑步也是，運用以平常心對待和放鬆，方能把實力發揮出來，相信這是我在三個月的訓練營中，可以好好學習運用的心法。」

像水一樣的身體彈性。圖/田中馬運動熱區

士登教練也同樣在訓練營的過程中，反思自己所學、所教，並觀察學員而得出這番體悟：「跑步技術的練習或是動作調整，應把握熱身階段。當進入測驗與主課表後，要讓身體的能量像水一樣保持流動。若此時還刻意調整動作，反而會綁手綁腳跑不開。所以測驗前，要一一解開不必要的枷鎖。」

先修課如同插秧，意味著這段旅程的開始。期許未來 14 週，我們都像水一樣，既柔軟、又剛強，找到最適合自己的跑步節奏。別忘了我們還需要水來滋養大地，規律地按照課表訓練，持續在教練與助教的叮嚀下灌溉、耕耘，自然會長成田中馬的熱血與感動。

責任編輯：Trista

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