匈牙利巡迴賽「火箭媽媽」百米無懸念10.67高速升空！

圖／@worldathletics

在昨日（8/8）晚間 11 點所舉行的匈牙利田徑巡迴賽第二日的賽程，本屆匈牙利田徑巡迴賽也吸引不少菁英跑者前往參加比賽，包括許多剛在世錦賽出賽的獲獎選手，例如 Shelly-Ann Fraser-Pryce、Marvin Bracy、Grant Holloway、Sydney Mclaughlin、Erriyon Knighton 等，可以說星光閃閃。在備受關注的男女百米部份，女子出賽的關注焦點自然是已經 35 歲的「火箭媽媽」Shelly-Ann Fraser-Pryce，她幾乎可以說是鎖定了金牌的部份，在今年尤金世錦賽上也飆出 10.67 奪得金牌，在前天（8/6）參加完波蘭鑽石聯賽更是再度將 WL 推進至 10.66 秒，狀態簡直好到原地起飛！

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在起跑後約莫 30m 處，Shelly-Ann Fraser-Pryce 就已經取得優勢，隨著來到最後 20m 差距逐漸拉開，最終她再度跑出 10.67 打破了大會紀錄，獲得金牌。

後方則是 19 歲的美國年輕小將 Tamari Davis，她以 10.92 衝線獲得銀牌，來自瑞士的 Mujinga Kambundji 也是同場年紀第二高的選手，但是狀態仍保持的相當好！今年她的成績都還在往上提升，包括 100m、200m PB 都是今年創下，在本屆世錦賽中她也闖入決賽最後以 10.91 獲得第五名的成績，此次匈牙利巡迴賽以 10.99 鍍銅成功。

男子組部份，相較於 Shelly-Ann Fraser-Pryce 壓倒性實力，就多了一點點懸疑與緊張感！本場將出賽的選手有今年世錦賽男子百米銀、銅得主 Marvin Bracy、Trayvon Bromell，還有因漏藥檢被禁賽的 Christian Coleman 也獲得了解禁，其中還包括有著「閃電接班人」之稱的 Yohan Blake ，歷經傷病後，在今年牙買加錦標賽中跑出 9.85 也讓人看見那個被譽為「接班人」回歸的跡象。

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但不得不說，Yohan Blake 那一身肌肉真的嚇到我了⋯⋯讓在電視前觀看的我都不得不說了一聲：「真粗」，槍響起跑，此時選手們差距並不大，隨著進入中段，Coleman 逐漸掉出了競爭位置，而 Bracy 取得了領先，Bromell、Yohan Blake、Elijah Hall 三人的二三名之爭則相當激烈！最終，Marvin Bracy 以 9.97 率先撞線獲得金牌，透過電腦判定，Trayvon Bromell 以 10.01 千分位之差小勝 Elijah Hall 取得銀牌第二名，Hall 則是銅牌作收，Yohan Blake 則是以 0.02 秒差惜敗獲得第四，無緣站上頒獎台，美國隊再次橫掃百米前三名。

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責任編輯：Ian

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