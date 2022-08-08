訓練心得／田中馬水水訓練營 先修課程

報到的時候教練詢問：是水水嗎？我開心的回答：對！這訓練營的名字取的真好，人人都可以是水水。

是什麼原因讓我這個跑步新手報名參加這次訓練營，這就要回朔到前幾年看了三浦紫苑的強風吹佛這部小說，（這是一個關於長跑的故事，也有出動畫，大推！）讓我一直對於跑步有一種特殊的憧憬，「你喜歡跑步嗎？」這句話貫穿了整部作品，但如果要問我喜歡跑步嗎？當然是不喜歡啊！

所以當訓練營的報名資訊在我臉書河道出現時，雖然有小小的心動，但一想到要抽出許多時間來練習，就讓我打退堂鼓。而真正讓我下定決心報名的契機是，剛好那陣子在回顧排球少年的動畫，（對，又是動漫🤣運動番真的很熱血呀！）剛好有一句台詞是「沒有去了解就主動放棄，那就太可惜了！」

對啊，既然有這個活動，離家也不遠，為什麼不試試看呢？於是我就趁著一股熱血手刀報名訓練營！ 然而這腔熱血，在我看到先修班的課表時，慢慢的冷卻🥺天啊，第一天就要跑四百公尺測驗，實際上在第一天做暖身操的時候我就覺得累了😫但不得不說，訓練營的教練及助教們，大家都非常的親切，教學過程很仔細也很會激勵學員們，讓我這個跑步新手也能夠慢慢適應課程的節奏。

先修班的課程除了姿勢跑法的入門、耐力訓練、課表如何執行等等之外，跑者瑜伽讓我一度放鬆到睡著，而滾筒筋膜放鬆這堂課，真的超地獄，滾筒放到身體哪邊就痛到哪邊🥲總而言之，透過這兩天的課程，讓我對於之後的課表如何撐過去打下了良好的基礎。

而在課程當中也時不時出現攝影大哥幫大家拍照，雖然目前我的照片看起來都相當猙獰與有氣無力， 但期待未來的13週訓練我都能慢慢跟上與適應，最終在看見鏡頭時還能夠游刃有餘的露出自己最美的微笑😊