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路跑／adizero 5k beyond fast測速賽 40歲蔣介文跑出14分54秒

聯合新聞網／ 綜合報導
40歲「黑色閃電」蔣介文在測速賽跑出14分54秒。 台灣阿迪達斯提供
40歲「黑色閃電」蔣介文在測速賽跑出14分54秒。 台灣阿迪達斯提供

「adizero 5k beyond fast」測速賽，這週末在基隆河畔左岸舉辦，從觀山河濱公園跑至大佳河濱公園希望之泉，為國內少見的公路型5公里測試會，跑者穿著今年adidas旗下最高技術的革命性跑鞋「ADIZERO ADIOS PRO 3」，在配速團隊引導，38位跑者挑戰5公里路跑，其中14人突破個人最佳。

頂著全程大逆風，衝進終點，40歲「黑色閃電」蔣介文在測速賽跑出14分54秒，與11年前創下的個人最佳14分44秒，仍維持一定水準。他揮手笑說已經有點年紀，還可以參與速度型的賽會活動，達成自我要求的目標15分內。

「這對於我今年台北馬是一個好的開始，五公里是很重要的基礎，這成績也還不錯。」蔣介文表示歸功於國立體大的配速團隊以及台灣阿迪達斯，在國內疫情逐漸趨緩情況下，率先舉辦這場測試賽，有助於素人跑者，創出佳績，重拾跑步樂趣。

「ADIZERO ADIOS PRO」系列鞋款專門為長跑運動員打造，今年問世的第三代，在技術上做出許多變革，目的就是希望助跑者超越極限、衝出PB(個人最佳)。

「這雙鞋子很適合跑馬拉松，跑步過程中，一推一蹬，用力一點就推出去、帶出去。」蔣介文指出這雙「ADIZERO ADIOS PRO 3」並非彈，而是穩健回饋，「簡單來說就是順勢，而且腳步落點時，很保護踝關節，緩衝身體重量，相信對於中長距離以上的跑者，可以進步到意想不到的成績。」

今年全大運締造女子3000公尺障礙三連后的國立體大好手鄭淳之擔任本次配速員，她說，「這類型的測速賽，對於一般跑者來說，更想進步、更加願意練習，透過參與這賽事，跑步成績可以更突出。」國體大田徑隊出動12名選手協助市民跑者，去挑戰超越自我，跑出平時較難達到的秒數。

她同樣配備「ADIZERO ADIOS PRO 3」，實測過後表示，這雙頂尖跑鞋推進力十足，藉由平時訓練，可以更完整表現它的推進力，積極努力練習的成果，駕馭這雙跑鞋，推進更流暢，成績更耀眼。

隊友林文杰則認為鞋款整體設計出色，非常適合路跑賽事，以這次測試賽來講，在路線全程逆風下，跑起來理應相對吃力，但成績出爐後，參與的市民跑者表現依舊亮眼，將近四成跑出個人最佳。

三重商工田徑隊的曾仲強首度參加測試賽，他覺得跑在河濱公園，跟平常田徑場繞圈競賽，感受相當不一樣，「鞋子也非常不一樣，踩下去，反應快，抬腳變得更省力，跑步過程中，省力越多，成績自然越快越好。」他認為透過這場活動，會更具自信，更熱愛跑步。

測速 馬拉松 路跑 大佳河濱公園 疫情

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