TPERUN臺北城市創意路跑1 1/13總統府前凱道開跑

TPERUN臺北城市創意路跑11/13總統府前凱道開跑，與六大品牌合作，即日起熱烈開放報名至9/22止.

疫情逐漸回穩，大型路跑活動紛紛啟動，2022臺北城市創意路跑 TPERUN，將在今年11月13日於總統府前凱達格蘭大道盛大開跑，今(8/2)舉辦宣傳記者會，以鳴槍起跑儀式象徵路跑活動的盛大舉辦。經歷漫長的疫情，想必大家都在家悶壞了，也少了很多運動的機會和時間，為吸引更多民眾走到戶外路跑，此次路跑活動與多品牌合作創立不同組別，推出豐富多樣的禮品，希望能讓參與民眾收穫滿滿，且活動當天清晨凱道、仁愛路和新生高架橋全程封路，可以讓選手在跑步的過程中感受臺北城市的寧靜與美麗，不管你是一個人還是一群朋友，歡迎和我們一起，相信自己可以用健康的身體面對未來的挑戰。

眾多品牌響應 讓選手有豐富多樣選擇

臺北城市創意路跑與許多品牌合作推出不同的優惠與超值組合，包含號召員工與客戶齊跑的【遠東商銀-Bankee社群銀行】推出揪團報名費50%補助，路跑當天來攤位再享1.6%利率、愛呷的民眾絕對不容錯過【築間餐飲集團】推出五種獨家風味的湯底包，愛運動的跑者則有【sNug給足呵護】提供360度彈力包覆的運動繃帶襪與最高900元的購物金、【SHAPER MAN】的耐力機能壓縮小腿套、多種運動課程體驗與500元購物金，家中有兒童或愛學習的你【三貝德-口袋學校】提供高達3000元課程購物金，擔心疫情的跑者也不用失望【愛跑吧線上路跑組】只要於指定時間完成跑步並上傳也可享受完賽禮，活動當日也有玩樂小子&艾賜魔袋的爆炸貓桌遊體驗包、舒跑的補充飲品…等，相信會讓民眾收穫滿滿。

即日起開放報名 適合全家大小一同參加

主辦單位創意實踐家多年來承辦執行過50幾場大型路跑賽事，今年首度以主辦身分舉辦臺北城市創意路跑，這場大型活動將從總統府前凱達格蘭大道起跑，組別有晶片競賽的12.5km與休閒歡樂的3km，疫情後戶外活動陸續熱烈展開，路跑活動非常適合全家大小一起來參加。臺北城市創意路跑的活動主視覺以人群匯聚成的多彩意象，象徵著圓融的地球懷抱著多元且獨特的我們，而每一個我都如【i】一樣獨一無二，系列設計紀念品值得收藏。

主辦創意實踐家、臺北市體育局、築間餐飲集團致詞分享

遠東商銀-Bankee社群銀行、三貝德-口袋學校、SHAPER MAN、sNug致詞分享 感受不一樣的臺北，一起跑步做公益。

臺北市體育局呂生源專門委員表示，此次活動除希望大家能於周末時一同走出戶外，參加路跑外，還希望大家能在路跑的過程中，感受不一樣的臺北街道。主辦單位創意實踐家陳馨怡總監表示，此次路跑將結合公益單位，每位選手的報名費將捐出50元給「失親兒福利基金會」與「國手匯及長跑選手們」，讓民眾跑步運動外也能一起做公益。失親兒基金會長年致力於成為失親兒背後的溫暖支持，提供失親家庭助學支持、才藝培訓、 體驗教育等服務；國手匯則協助長跑運動員的培養與經營，許多馬拉松好手如張芷瑄、陳秉豐、李奇儒、林鼎洋、葉日鴻…等都是國手匯的一員。2022臺北城市創意路跑即日起至9月22日開放報名，請上網搜尋「2022臺北城市創意路跑」獲得相關資訊或至筆記報名網報名，11/13(日)讓我們一起跑在臺北城市的街道上，相信自己Believe in yourself。

👉點我報名：https://opcc.work/TPERUN2022-1

📌活動資訊

活動日期：2022年11月13日(日)

活動地點：臺北市總統府前廣場

報名時間：7/25(一)12:00起~9/22(四)23:59止

報名組別：12.5K組、3K組

活動資訊：https://opcc.work/TPERUN2022-1