越野一哥周青征戰庇里牛斯山脈 四小時完賽闖進前百名

越野一哥周青以 4 小時 12 分 10 秒的成績完賽。圖/周青臉書粉專

台灣越野一哥周青，在 7/31 於歐洲安道爾參加 Merrell Skyrace Comapedrosa 越野賽事，賽道長約 24 公里，總爬升 2,375 公尺，周青以 4 小時 12 分 10 秒的成績完賽，男子排名第 61 名，賽後周青在臉書發文表示：「這場技術難度很高，個人覺得比北大武山還要難跑。」

安道爾是一個鄰近西班牙和法國的小國家，位在庇里牛斯山脈的東南部，這次比賽有來自 30 幾個國家，約 1000 名的選手參賽，周青表示：「比賽一開始跑者可以愜意的跑在有鋪設柏油的道路上，再來就會進入非常陡峭的山徑，穿過樹林繁茂的區域後，會跑在植被稀少的高海拔山脊，到達 Pic de les Fonts 時約海拔 2748 m。」周青：「隨後又會下降到 Pla de l'Estany 海拔 2041 m，而從這裡開始就是瘋狂的攀爬，大約 2 公里內就會抵達最高峰 Coma Pedrosa（科馬佩德羅薩山，2942m），最後 7 公里快腿衝刺下降回到安道爾的一個村莊 Arinsal ，海拔 1467m。」

圖/周青臉書粉專

賽道上的最高點 Coma Pedrosa（科馬佩德羅薩山）是法國與西班牙的天然國界，屬於庇里牛斯山脈一部分，也是安道爾境內最高的山，在這裡登山與滑雪運動相當盛行，山地和臨近草原的水流在山谷形成許多冰川湖泊，而谷地區主要生長松樹、白樺和冷杉等。為了讓自己的身體習慣地形、氣候和時差，周青在賽前也特別提早到當地來進行訓練，他說：「來這裡一週後，訓練狀況並沒有很理想，因為這裡實在是太陡峭，很難吃得下我日常的課表，最平的地方大概就是停車場吧，總長 150 公尺我早上可以繞到 15 公里也是快暈了。」訓練期間，有一天周青給自己放了一天假，他苦笑的說：「不是因為跑不動，而是睡覺到一半被蜜蜂叮了，結果小腿腫得跟豬腳一樣。」為了能紓解跑步的疲勞，他也特地下山買了一顆籃球，起初他一直很困惑，為什麼公車資訊在網路上都查不到，結果下了山才發現，在市區每個站牌每條路線的公車都會經過，實在簡單到根本不必問。

周青睡到一半被蜜蜂叮咬。圖/周青臉書粉專

訓練的日常，周青每天晚上就是吃生菜沙拉，他說這是在這裡唯一吃得到的蔬菜，早餐則是簡單的吐司、培根、橄欖油，配一些蜂蜜和牛奶。到安道爾一段日子後，周青慢慢適應那裡的氣溫，他說：「大概只有清晨比較冷一些，但等到太陽出來後就很熱了，而且非常乾燥，大概就是跑上山時汗流浹背，跑下山後全身都乾爽，雖然這裡有很棒的越野車練習場地，有很棒的雪場，但跑越野來說，很累。」

Merrell Skyrace Comapedrosa 越野賽道路線。圖/周青臉書粉專

在賽前周青也在粉專上和粉絲互動，讓粉絲來預測這次他會花多久的時間完賽，有人猜兩個半小時左右、有人說三小時內，也有人猜大概三個半小時，周青自己也留言預測說 3 小時 28 分 30 秒。

4 小時 12 分 10 秒完賽。圖/周青臉書粉專

到了 31 號比賽當天，周青跑出 4 小時 12 分 10 秒的成績，平均配速是一公里 9 分 54 秒，跑進男子前百名，排名第 61 平安順利完賽，第一名的成績則是 3 小時 4 分 46 秒，讓網友直呼真的是太強了，同時也留言恭喜周青成功完成賽事。

責任編輯：Eulla

新聞來源：周青

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