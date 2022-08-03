U20／美國400 接力預賽破大會紀錄 肯亞女子選手3000奪金激動下跪

在四百公尺接力預賽上，美國隊突破大會紀錄。圖/WorldAthletics

2022 世界田徑 U20 世錦賽在台灣時間 2 號凌晨正式登場了！你是不是也跟小編一樣，守在電腦螢幕前面，熬夜看著精彩的賽事呢！？如果錯過比賽的跑友們也沒關係！世界田徑總會特別整理了幾個第一天賽事的精彩瞬間。首先在女子 3000 公尺的比賽中，肯亞的 Chelangat 展現了驚人的表現，在最後的直線衝刺時，全力向前衝，擺脫緊追在後，分別來自衣索比亞的 Tsiyon Abebe 和肯亞的 Nancy Cherop，奪下女子 3000 公尺的金牌。Chelangat 一直到終點線前都保持著超強的霸氣，一路狂衝拉開距離，最後以 9 分 1 秒 03 的成績越過終點線，第二名選手 Abebe 以 9 分 3 秒 85 拿下銀牌，第三名則是 Cherop 以 9 分 5 秒 98 完賽。

Chelangat 在場上激動跪下，舉起雙臂慶祝。圖/WorldAthletics

向觀眾敬禮後，Chelangat 在場上激動跪下，舉起雙臂慶祝，並且雙手合十表達感謝之意，隨後她就快速的站起，和她的隊友相擁，拿著國旗一起在賽道上開心的奔跑，而且這跑步的速度看起來幾乎和她最後 300m 一樣快，顯然她並沒有用盡全部的力量來衝刺。賽後 Chelangat 說：「我在訓練上非常的努力，所以才能夠贏得這場勝利。在最後三圈時，我發現我還有足夠的體力可以衝完，非常感謝上天還有我的教練，未來我希望我可以代表我的國家參賽，站上奧運的殿堂。」

拿下銀牌的 Abebe 對她的成績也很滿意，她說：「這是我第一次代表我的國家參加國際賽事，雖然我也很想奪下金牌，但並沒有如願，不過我還是很開心自己跑出這樣的成績。」Chelangat 的隊友 Cherop 則是奪得銅牌，她的教練 Peter Bii 說：「Cherop 很期待可以贏得比賽，但拿下銅牌也已經很棒了。」在十項全能的比賽中，目前最受喜愛的瑞典選手 Jacob Thelander 以 4192 分位居第二名，荷蘭選手 Gabriel Emmanuel 則暫居據第一，他在 100 公尺的項目上跑出 10 秒 68 （0.3m/s） 的成績，突破個人PB，在其他項目上表現也不凡，400 公尺 49 秒 46 ；跳遠 7.30 公尺；鉛球 15.09 公尺；跳高 2.02 公尺，不少人預測如果照這節奏順順比下去，他很有可能可以刷新 7405 分的個人最佳成績。

荷蘭選手 Gabriel Emmanuel 十項全能暫居據第一。圖/WorldAthletics

瑞典的 Thelander 在第一天賽事也表現亮眼，在跳遠項目就跳出 7.53 公尺打破個人 PB，100 公尺項目 10 秒 90；鉛球 12.53 公尺；跳高 2.08 公尺； 400 公尺 49 秒 24。排名第三的則是加拿大的 Nate Paris，目前成績 4145 分，英國的 Sammy Ball 以 4046 分排名第四，斯洛維尼亞的 Jan Duhovnik 以 4008 分排名第五，而西班牙的 Pol Ferrer 以 4003 排名第六。

最後在 4x400 混合接力預賽中，美國由 Charlie Bartholomew、Madison Whyte、Will Summer 和 Kaylyn Brown 四位選手組成，在預賽上他們就跑出 3 分 18 秒 65 的成績打破大會紀錄，牙買加以 3 分 19 秒 74 緊跟在後，印度以 3 分 19 秒 62 創造了亞洲 U20 的最佳紀錄，波札那則以 3 分 29 秒 28 成功晉級，而德國、英國、捷克和波蘭也將一起參加決賽。

責任編輯：Eulla

新聞來源：WorldAthletics

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