最速名人／最速鐵人女警謝伯韶：不為結果享受過程最重要

金髮火辣女警-謝伯韶。

如果說到「最速業務工程師」你會想到誰？說到「最速幕僚」又會想到誰？沒錯，我們這次推出了「最速名人牆」系列，要來介紹不同職業的跑者們，了解他們是做什麼樣的工作、如何分配訓練時間，以及如何將跑步融入生活中。一起來看看吧！

個人紀錄

斯巴達障礙賽連奪三項金牌台北市全國運動會女子鐵人三項銀牌成績：2 小時 21 分 56 秒

跑步年齡：從小開始就跟著父親一起跑步，到現在大概已經跑 20 年左右了。在 9 歲左右參加統一盃小鐵人的比賽奪得冠軍，就此踏入三鐵的運動世界。2022 斯巴達障礙跑競賽，在台中場和高雄場都奪下第一名，一次把三座冠軍獎盃都帶回家。

最愛吃的食物：鮭魚生魚片和握壽司，是一定不會吃膩得那種，平常的她也非常注重飲食，都會盡量自己煮，而且只吃糙米飯加黑米跟一些三色藜麥，青菜也是不太加調味料。她說：「我吃清淡不是為了怕胖，是這樣對身體有一個很好的循環，對運動員有幫助，對健康也有益。」

座右銘：Mind over matter。伯韶說這句話代表著「你的意念可以戰勝一切，戰勝外來物質的影響」，就像游泳時水溫很冷，但只要你心裡想說不會冷不會冷，你就會覺得真的沒有那麼冷，或是你跑得很累時，就跟自己說不會累，身體就會聽話，感覺不這麼疲憊。

最速鐵人女警-謝伯韶。

今天最速系列要來介紹的是一位超強的三鐵女警－謝伯韶，而她的父親就是大家都知道的赤足馬拉松達人「謝天任」。從小謝伯韶就會跟著父親到處運動，不管是跑步、游泳還是三鐵，在九歲時就拿下人生第一面的三鐵金牌，至今已經有 20 多年的跑齡和三鐵經驗，近期斯巴達障礙賽是更是另她為之瘋狂。除了運動之外，謝伯韶其實是台北市警察局刑事鑑識中心的鑑識官，在繁忙的工作之餘，她又是如何平衡工作、運動和家庭的呢，讓我們繼續看下去。

謝伯韶和爸爸謝天任一起參賽斯巴達障礙賽。

在外界看來，伯韶是一個活潑開朗，外向的女孩，但除了陽光之外，她說自己的心志也很堅強，遇到事情會以正面的態度去看待，比較不會玻璃心，因此在比賽的會場上，她會以 Chill 的方式去享受比賽，遇到大比賽也會臨危不亂。伯韶說：「運動對我整個人生的改變很大，不止身體健康，而且也練出一個好的身材，對自己越來越有自信，心態也很正向，而且跑步會產生腦內啡，對於平常工作壓力的排解非常有幫助。」

謝伯韶從小就跟著爸爸一起玩鐵人賽事。

在玩鐵人十幾年之後，伯韶感覺有點膩了，因緣際會下在 2017 年接觸到了斯巴達障礙賽，起初她只是玩玩，但覺得賽事很有趣，在 2019 年時開始認真的為賽事做準備，包括肌力訓練、吊單槓等，結果跑出了一個不錯的成績，就此愛上斯巴達賽事。2019那年，伯韶為了要累積積分參加世錦賽，便到了亞洲各國參賽，其中一站她來到了韓國，並且奪下了人生第一個斯巴達障礙賽的獎盃，拿下第三名，但沒想到才不到 24 小時，這座獎盃就不見了！

因緣際會下愛上斯巴達障礙賽。

伯韶說：「那天我很開心的領完獎之後，就搭公車回去，結果我把獎盃放在前面的椅子上，下車我就忘記把它拿走，它就不見了！我那時候還趕快打去公車公司問，可是也沒有獎盃的下落，我就這樣錯失了人生第一座獎盃，那時候要拿到國際賽第三明真的很難，結果⋯⋯。」

雖然弄丟了一座獎盃，但在積分賽上伯韶取得東南亞第四名，可以代表台灣前往美國去參加世錦賽，當時的她心情真的超級興奮，她說：「我覺得可以參加世錦賽就是一個榮譽，因為那裡的賽道真的很難，距離要完成 21 公里，不只要跑山路，而且天空還飄著雪，急凍的天氣下，全身都在發抖了，還要再跳入水池泡水，我覺得自己可以玩賽就很厲害了，因為高手真的超級多！」

這些年伯韶依舊持續跑步運動、玩鐵人和斯巴達障礙賽，前陣子還連續奪下三個斯巴達障礙色獎盃，她說：「我沒有想過要放棄，因為我很享受運動，原本鐵人三項是我會玩一輩子的運動，但現在斯巴達又是另一個會做一輩子的運動。」

謝伯韶連續奪下三個斯巴達障礙賽獎盃。

在運動場上是名超強女鐵人，工作上的她也是一位帥氣的鑑識官，其實當初的成績可以上清大的理學院雙學士班，但伯韶認為，鑑識系好像更符合自己的個性，因為她喜歡將科學的理論運用到真實生活上，而且警察也需要一定的體能，非常適合她，便踏入鑑識的領域。

謝伯韶（左）參加世警消運動會為台爭光，奪下金牌。

目前任職於台北市刑事鑑識中心擔任鑑識官的伯韶，平常會到現場勘驗，處理政務，若是有重大刑案時也會到分局支援，幫忙採集DNA、指紋、印痕等證物，並帶回化驗。讓她印象很深刻的是，在畢業後偵辦到的第一件大案子，大家應該都不陌生的「雨衣大道」，伯韶說：「這件案子大概追了幾個月，那時候的我又很菜，就每天都很緊張忙到很晚，我這邊會去搜集證物還要去跟長官開會，外勤的學長也要一直調監視器，一直追，雖然過程中很緊繃，但是破案之後就很有成就感。」她表示：「一般市民對鑑識官的印象就是 CS 那種，覺得採集到證物帶回去後，很快就可以破案了，只要 DNA 驗一驗就知道真相了，但現在小偷都很厲害，我們也是有會遇到瓶頸，而且其實化驗也要花上時間，不能馬上知道結果。」

熱愛運動的伯韶，認為斯巴達是她會玩一輩子的賽事。

而在工作這麼忙碌的情況下，伯韶又是怎麼分配自己的時間呢？她說：「真的要有取捨，因為人一天都只有 24 個小時，大家都一樣，所以我工作完我就馬上去跑步去運動，犧牲一下跟朋友吃飯的機會，但偶爾還是會跟他們聚一聚。獲續休閒時間會比較少一點，但我就把運動當作是我的休閒。」

伯韶：千萬不要為了結果而去運動。

伯韶想跟跑友們說：「我覺得運動就是你要快樂最重要，熱情最重要，千萬不要失去對運動的熱情和快樂，也不要為了結果而去做，而是為了享受這個過程而去做。」

責任編輯：Eulla

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